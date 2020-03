Koronan leviäminen Ruotsissa näkyy jo Ruotsin ja Suomen väliä seilaavien alusten matkustajamäärissä.

Isot varustamot eivät silti ole peruuttaneet laivavuoroja koronaviruksen vuoksi. Jos matkustajan epäillään sairastuneen matkalla koronavirukseen, hänet eristetään hyttiinsä.

Alus ei jää karanteeniin, kuten on tehty joillakin suurilla risteilylaivoilla, kertoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström STT:lle.

”Meillä on ollut muutama tapaus, jossa laivan matkustaja on ilmoittanut sairastumisoireista. Heidät on eristetty hyttiinsä. Kussakin näistä tapauksista kävi ilmi, että matkustajalla ei ollut tartuntaa.”

Viking Linen terminaalista purkautui aamulla vähemmän matkustajia kuin normaalisti: Tukholmasta saapuneen Gabriellan matkustajakapasiteetti on 2 400 ihmistä, nyt matkustajia oli kyydissä noin 700.

Tiedotuspäällikkö Christa Grönlundin mukaan määrä ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen pieni tähän aikaan vuodesta:

”Hiihtolomien ja pääsiäisen välinen aika ei ole kovin vilkas sesonki, ja alkuviikon lähdöt ovat muutenkin yleensä hiljaisempia.”

Grönlund kertoo Helsingin Sanomille, että matkojen varaustahti on kuitenkin hidastunut, ja matkoja siirretään syksyyn. Yhtiö antoi tulosvaroituksen keskiviikkona aamupäivällä.

Tallink Silja on varautunut koronatapauksiin melko samaan tapaan kuin Viking Line.

”Tukholman tai Tallinnan reiteillämme ei ole tähän mennessä tarvinnut eristää koronaepäilyjen vuoksi ketään, mutta olemme varautuneet siihen. Jos eristykseen joudutaan turvautumaan, informoimme asiasta myös naapurihyttien matkustajia”, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Myöskään Tallink Silja ei ”ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan” aseta laivaansa karanteeniin, vaikka matkustajista löytyisi koronavirukseen sairastunut.

Molemmilla varustamoilla on tarkoitus jatkaa Ruotsin-liikennöintiä normaalien aikataulujen mukaisesti.

Boijer-Svahnströmin mukaan Ruotsin-lauttoja voi verrata tartuntariskin kannalta pikemminkin tavarataloihin tai kadulla kulkemiseen kuin risteilylaivoihin, joilla ollaan viikkoja.

Helsingin Sanomat haastatteli aamulla Tukholmasta saapuneita matkustajia Viking Linen terminaalissa. Poikansa kanssa matkustanut Jaana Kaislasalmi ei huomannut laivalla matkustaneiden parissa huolta.

”Olen itse riskialtis kahdenkin perussairauden puolesta, mutta en ole silti huolissani. Hytin kahvat kyllä desinfioimme. Laivassa oli yllättävän hiljaista.”

Vaimoaan vastassa Viking Linen terminaalissa ollut Reijo Hietasalmi oli huolissaan kuultuaan, että kuolleisuus virukseen on ollut korkeinta yli 80-vuotiaiden keskuudessa.

”Huolestuttaahan se, kun ikää on jo 83. Itse haluaisin tietää, missä kunnossa ovat ne, jotka ovat viruksesta parantuneet. Jos hengitystiet lakkaavat toimimasta, niin se on kyllä tuskallinen loppu”, Hietasalmi pohti.

Tukholmalainen Maj-Britt Faitell kritisoi viranomaisia liian laiskasta reagoinnista.

”Virus tavoittaa luultavasti koko maailman. Italiassa on suljettu koulut ja urheilukentät, ja niin pitäisi toimia täälläkin. Tarvitsemme enemmän kontrollia. Nyt panostetaan kouluihin ja lapsiin, mutta myös vanhustenkoteihin pitäisi panostaa.”

Tukholmalainen Maj-Britt Faitell kaipaa viranomaisilta tehokkaampia toimia koronauhkan levitessä. Kuva: Juha Metso

Pietarilainen Jekaterina ei ole havainnut paniikkia Pietarissa sen enempää kuin Tukholmassakaan.

”Tukholmassa näin paljon tiedotteita aiheeseen liittyen. Kotikaupungissani Pietarissa aivastelevat ihmiset ovat tähän aikaan vuodesta tavallisia, kun on kosteaa ja sateista. Jos kaikkialla maailmassa noudatetaan varovaisuutta, uskon että pärjäämme tilanteen kanssa.”

Ruotsin terveysvirasto teki tiistaina päätöksen nostaa riskitasoa Ruotsin sisäisille tartunnoille korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Arvio tehtiin sen vuoksi, että maassa on havaittu tapauksia, joilla ei ole selkeää yhteyttä aiemmin tunnettuihin koronatapauksiin.

Ruotsissa on koronavirustartunnan saaneita moninkertaisesti Suomeen verrattuna.