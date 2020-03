Helsingin kaupunginvaltuusto muutti keskiviikkona etukäteen ilmoitettua esityslistaa ottamalla kokouksen aluksi esille koronaviruksen.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) totesi, että kaupungin alueella sijaitsevan Viikin normaalikoulun kotikaranteeni päättyi keskiviikkona.

”Huomenna on normaali koulupäivä Olemme varautuneet koronatilanteen eriasteisiin kehittymisiin. Hieman riippuen siitä miten hankalaksi tilanne muuttuu, muuttuvat myös toimenpiteet”, Vapaavuori sanoi.

”Meillä on myös valmius ja kapasiteettia reagoida tilanteen muuttuessa. Jos sairastuneita tulee Helsingissä lisää, kaupunki lisää toimenpiteitä ja hoitokapasiteettia. Helsingille on myös laadittu pandemiasuunnitelma, joka kuvaa, miten Helsingissä toimitaan mahdollisessa pandemiatilanteessa”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori totesi, että perheille on pyritty tiedottamaan tilanteesta, ja että perheille on tarjottu psykologista ja sosiaalista tukea. Kaupunki on perustanut heti virustartuntojen tultua tietoon virustyöryhmän, joka seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotusta aktiivisesti.

Vapaavuori kertoi, että keskiviikkona oli myös tehty päätös metroasemille sijoitettavista käsienpesupaikoista.

”Käynnistimme koronavirus­puhelinneuvonnan heti seuraavana päivänä, kun oli tullut tieto Viikin koululaisten ja henkilökunnan karanteeniin asettamisesta. Käsienpesupisteiden täydentämistä on tehostettu koko kaupungin laajuisesti, ja monessa paikassa, missä käsienpesumahdollisuutta ei ole, on lisätty tarjolle käsien desinfiointiaineita”, Vapaavuori sanoi.

”Tämänpäiväisen päätöksen mukaan metroasemille tullaan rakentamaan siirrettävät käsienpesupisteet muistuttamaan käsienpesun tärkeydestä ja tarjoamaan mahdollisuus käsienpesuun kaupungilla liikkuessa.”

Helsingin kaupungilla on lähes 50 000 työntekijää. Heitä on ohjeistettu kuten muitakin kaupunkilaisia ja kansalaisia: käsiä pitää pestä, kätellä ei pidä, ja jos on palannut epidemia-alueelta, töihin ei pidä tulla.

”Varmasti jokainen jo ymmärtää, että vähäisilläkään ylähengitys­tieinfektion oireilla ei voi palata töihin, varsinkaan jos on juuri palannut epidemia-alueelta”, Vapaavuori sanoi.

Keskiviikkona vahvistettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella 11 uutta tartuntaa.

”Kaikki merkit antavat odottaa, että tilanne tulee pahenemaan ja muuttumaan epidemiaksi”, Vapaavuori sanoi.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) totesi omassa tiedonannossaan, että ”korona-aalto on pyyhkäisemässä maailman yli.”

”Nyt tapauksia on jo yli 30. Teemme yhteistyötä Norjan ja Ruotsin kanssa. Erityisesti riskiryhmiin kuuluviin, ikääntyneisiin, perussairaisiin ja terveydenhuollon henkilöstään on kiinnitettävä erityistä huomiota”, Vesikansa sanoi.

”Soitetaan mummolle käynnin sijaan”, Vesikansa muistutti.

Vapaavuori otti esiin viruksen pitkäaikaisvaikutukset esimerkiksi talouteen. Tärkeää hänen mielestään ei ole keskustelussa keskittyä siihen, että reagoidaanko vai ylireagoidaanko.

”Jos tilanne tästä hankaloituu, sitä on mietittävä. Lähdetäänkö rajoittamaan yleisötapahtumia, siitä odotellaan THL:n ohjeita.

”Olennaista on tässä tilanteessa keskittyä akuutteihin asioihin. Ja olennaista on pitää huolta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvystä.”