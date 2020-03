Päärautatieaseman entisen lippuhallin kolme kuukautta suljettuina olleet ovet avautuvat Helsingissä jälleen perjantaina.

Komea jugendhalli muuttuu pop up -kulttuurihalliksi.

”VR tarjoaa tilan käyttöön tämän vuoden lopulle asti yrityksille ja yhteisöille, kulttuuritoimijoille, tapahtumajärjestäjille ja taiteilijoille”, kertoo VR Groupin kiinteistöyksikön hankepäällikkö Jani Jääskeläinen.

Tilan hintaa Jääskeläinen kuvaa seuraavasti.

”Kulttuurihallilla VR ei tavoittele voiton maksimointia, vaan haluaa tarjota ainutlaatuisen ja viihtyisän paikan tapahtumille kaupungin ytimessä.”

Kulttuurihalli on lähtölaukaus VR:n tavoitteelle kehittää asemasta nykyistä viihtyisämpi tapaamispaikka aseman kautta kulkeville jopa 250 000 päivittäiselle asiakkaalle.

Ennusteiden mukaan junamatkustamisen suosio kasvaa edelleen tulevaisuudessa, kun muun muassa ilmastonmuutoksen vuoksi yhä useampi käyttää junaa liikennevälineenään.

”Onneksi päärautatieasema eli steissi rakennettiin sata vuotta sitten aivan liian suureksi silloisille matkustajamäärille”, Jääskeläinen sanoo ja huokaisee.

Noin 600 neliön suuruinen halli oli aikoinaan tavallisen kansan eli toisen- ja kolmannen luokan lipun ostaneiden odotus- ja ravintolasali. Vanhat valokuvat kertovat lippalakkisten työläisten istuskelevan jykevien pöytien ja tuolien täyttämässä, tupakansavuisessa salissa.

Tilassa toimi aiemmin ”tavallisen kansan” ravintola. Kuva: Aarne Pietinen / Museovirasto

Ravintola lakkautettiin vuonna 1958, ja lippumyynti siirtyi vapautuviin länsihallin tiloihin.

Ykkösluokan väki sen sijaan ohjattiin omaan hienostoravintolaansa keskushallin vastakkaiselle puolelle. Rautatieaseman satavuotisen historian aikana paikalla on ollut yli kymmenkunta erilaista ravintolaa. Parhaillaan on vuorossa hampurilaispaikka Burger King.

Vaikka lipunmyynti siirtyi kolme kuukautta sitten länsisiipeen, vähän väliä joku ryskyttää lippuhallin suljettua ovea ja yrittää päästä sisään.

”Väki haluaa tulla väkisten katsomaan, mitä täällä tapahtuu”, Jääskeläinen vitsailee.

Hankepäällikkö Jani Jääskeläinen (vas.) ja johtaja Kari Korkman ovat seuranneet uudistustyötä. Kuva: Kimmo Räisänen

Rakennusmiehet pystyttävät parhaillaan esiintymislavaa, jossa eri yhteisöt ja yritykset voivat järjestää puhetilaisuuksia. Korokkeelle asennetaan myös suuri näyttö. Jääskeläinen rajaa pois vain politiikkaa ja uskontoa käsittelevät tilaisuudet.

”Pop up-hallissa avautuu myös kahvinpaahtimo Meiran kahvila”, kertoo Kulttuurihallin toimintaa vetävä Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman.

Aamiaista, lounasta ja iltaisin myös viiniä nautitaan Artekin tuoleilla, ja pöydät tuodaan itäisen hallin ravintolasta.

Jo nyt tiedetään, että kulttuurihalliin on tulossa valotaidetta, valaisimia, videoteoksia, kuvataidetta ja valokuvanäyttelyitä.

”Musiikkia kuullaan ehkä vähemmän, sillä korkean hallin hankala akustiikka voi sulkea pois jotain taiteen muotoja”, Korkman arvelee.

Kulttuurihalli tekee yhteistyötä eri kaupunkifestivaalien, Helsingin Juhlaviikkojen ja Helsinki Biennaalin kanssa. Korkman uskoo, että muitakin halukkaita tapahtumien järjestäjiä löytyy.

”Helsinkiä piinaa jatkuvasti kova puute kulttuuritiloista.”

Korkman kertoo, että tapahtumanjärjestäjät voivat ottaa yhteyttä verkossa kulttuurihallin internetsivun kautta.

Entisen lippuhallin tilat aukeavat jälleen perjantaina. Kuva: Kimmo Räisänen

Vuoden lopulla kulttuurihalli sulkee ovensa ja entiseen lippuhalliin aletaan rakentaa ravintolaa.

Hallista avataan kulku 300 neliön terassille, joka rakennetaan Kaivokadun puolelle. Terassille tulee satakunta istumapaikkaa.

”Koska rakennus on tarkoin suojeltu eikä julkisivuun saa tehdä muutoksia, salista on mentävä ulos alkuperäisten ikkuna-aukkojen kautta. Sitä varten on suunniteltu kalustemaisten portaiden rakentamista”, Jääskeläinen kertoo.

Ravintolaan on suunniteltu 250–300 paikkaa. Entisiin lipunmyyjien taustatiloihin tehdään ravintolakeittiö.

VR Groupilla on jo tiedossa ravintolalle operaattori. Yritys tulee ulkomailta, ja sillä on Jääskeläisen mukaan kokemusta toimimisesta vastaavanlaisessa ympäristössä.

Hallin päätyyn Sokoksen tavarataloa vastapäätä avataan erillinen kahvila. Tähän asti tiloissa on vuosikymmeniä ollut rautatieläisten sosiaali- ja taustatiloja.

”Kaupungin parhaalla ja vilkkaimmalla liikepaikalla on ollut peltisiä pukukoppeja ja suihkutilat. Ne poistetaan ikkunoiden edestä, jotta valo pääsee sisään ja näkymä aukeaa Elielinaukiolle ”, Jääskeläinen kuvaa.

Asiakkaat kulkevat kahvilaan postihallin puolelta.

”Seinästä löytyy vanha aukko, jonka avaaminen uudelleen on mahdollista.”

Ison remontin yhteydessä rautatieasemalle suunnitellaan kellariravintolaa, koska sieltä vapautuu mainio tila, kun ilmanvaihtolaitteet siirretään ullakolle.

”Tuskin kukaan on huomannut, että Kaivokadun sisäänkäynnin vieressä on hienot graniittiportaat maan alle. Siitä tulee sisäänkäynti gastropubiin”, Jääskeläinen kertoo.

Myös rautatieaseman läntisen siiven muutokset alkavat valmistua. VR:n asiakaspalvelupiste on saanut juuri naapurikseen HSL:n asiakaspisteen ja Helsingin kaupungin matkailuneuvonnan.

Itäiseen siipeen ja entiseen VR:n pääkonttoriin on valmistumassa uusi hotelli vuonna 2021.