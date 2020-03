Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronavirustartuntoja on varmistunut 14 lisää. Näistä yksi on todettu sairaanhoitopiirin henkilöstöön kuuluvalla.

Tartuntoja on Uudenmaan alueella tiedossa yhteensä 46.

Sairaanhoitopiiri siirtyi torstaina käytäntöön, jossa se kertoo uusien varmistuneiden tartuntojen määrän kerran päivässä, mutta ei enää tiedota asiasta ellei ole jotain erityistä kerrottavaa. Nyt sairastuneesta henkilöstön jäsenestä on luvattu kertoa tarkemmin tiedotustilaisuudessa 12.30.

Yhteensä Suomessa on nyt vahvistettu 87 tartuntaa.

Uusia tartuntoja Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustapausta. Toinen tartunnan saaneista on työikäinen mies, joka on aiemmin todetun koronavirustapauksen karanteenissa oleva lähikontakti. Hänen oireensa ovat lieviä, ja hoito jatkuu kotieristyksessä. Tapaukseen ei liity altistuneita, kerrotaan tiedotteessa.

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen nainen, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Potilaan oireet ovat olleet lieviä. Potilaan vointi on hyvä ja hän on kotona eristyksessä. Kymmenen lähikontaktia on tunnistettu, ja heidät määrätään karanteeniin heidän kotikuntansa viranomaisten toimesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä todettu viisi koronavirustartunaa.

Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat potilaat ovat kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia. Molempien sairastuneiden kautta taudille altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on määrätty karanteeniin. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneen ja altistuneiden seurantaa.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kuusi koronavirustartuntaa, kerrotaan tiedotteessa.