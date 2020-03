Koronaviruksen on todettu olevan erityisen vaarallinen vanhuksille ja sen takia kaikissa vanhuspalveluissa koronaviruksen leviämisen ehkäisy on erityisen tärkeää.

Kotihoito on yksi tartuntaketjujen kannalta riskialtis hoitomuoto. Lukuisat vanhukset tapaavat kotihoidossa työskenteleviä hoitajia päivittäin.

Miten kotihoito estää taudin levittämisen vanhukselta toiselle?

Pääasiallisena varotoimena toimii tällä hetkellä erityisen huolellinen käsihygienia, kertoo Helsingin kotihoidon kehittämistä koordinoiva palvelualueen johtaja Arja Peiponen.

Työntekijöitä on ohjeistettu myös niin, että jos on kipeänä, täytyy pysyä poissa. Jos työntekijä on matkustanut epidemia-alueella, kriittisissä tehtävissä työskentelevien tulee olla pois töistä seitsemän päivää, vähemmän kriittisissä tehtävissä työskentelevien 14 päivää.

Samat ohjeet koskevat myös vanhusten läheisiä. Vierailuja ei ole suoraan kielletty, mutta niistä kannustetaan pidättäytymään pienenkin flunssan ollessa päällä.

”Tilanne elää koko ajan ja ohjeita päivitetään päivittäin. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä muita ohjeita”, Peiponen kertoo.

Peiposen mukaan tiedossa ei ole, että kenelläkään kotihoidon piirissä olevalla ikääntyneellä olisi koronavirustartuntaa.

”Vanhukset ovat hauraimpia saamaan taudin. Tilanteen kehittyessä alkaa muun muassa henkilökunnan voimakkaampi suojaaminen.”

Peiponen lisää, että tarvittaessa isommat varautumissuunnitelmat ovat tehtynä, jos tilanne Suomessa niin vaatii, mutta ne eivät ole julkisia.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin tappavuus on keskimääräistä suurempaa yli 80-vuotiaiden keskuudessa.

Suomessa on vahvistettu torstaina 50 uutta koronavirustartuntaa. Koko Suomessa tartuntoja on todettu nyt 109.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella yksi tartunta todettiin sairaanhoitopiiriin henkilöstöön kuuluvalla sydänkirurgilla. Sairastuneella lääkärillä ilmeni maanantaina lieviä oireita töissä.

Lääkäristä on otettu näytteitä tiistaina. Hän on ehtinyt mahdollisesti altistaa 15 lääkäritä, 13 hoitohenkilökunnan jäsentä, 4 potilasta ja kaksi näiden omaista. Altistuneet eivät enää hoida potilaita.