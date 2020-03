Lastaan Franzenian päiväkodista hakenut, opettajana työskentelevä Martti Salo ei ole huolissaan päiväkotien sulkemisen uhasta. Salo kertoo, että hänen työpaikallaan on keskusteltu jo mahdollisista etätöistä. ”Siinä voisi olla jotain teknisiä haasteita, mutta se on pientä. Tärkeintä on, että riskiryhmiä pystytään suojelemaan. Kaikki on järjesteltävissä:” Kuva: Toivo Heinimäki / HS