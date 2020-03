Helsingin kouluissa valmistaudutaan siihen, että lähiopetus pitäisi lopettaa kokonaan koronaviruksen vuoksi. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan vielä ole tehty.

”Odotamme hallituksen toimia ja valmiuslakia. En pysty sanomaan, onko päivä jo maanantai vai vasta myöhemmin edessä, mutta mahdollistahan se on, että siihen joudutaan. Noudatamme tässä ohjeita”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Hän arvelee, että perjantaina annetaan kuitenkin kaikkiin kouluihin sama ohje, joka on jo annettu osassa: oppilaiden kannattaa ottaa kirjat mukaan kotiin varmuuden vuoksi.

”Olemme valmistautuneet tähän mahdollisuuteen jo jonkin aikaa.”

Koko Suomen koulujen, päiväkotien tai oppilaitosten sulkemiseen tarvittaisiin valmiuslaki. Kunnat ja aluehallintovirastot voivat päättää sulkemisista ja vastaavista toimista omalla alueellaan jo nyt.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi eilen, että Helsingissä kaupungin koordinaatioryhmä miettii päivittäin, millaisia toimia tarvitaan. Tätä tehdään tiiviissä yhteistyössä valtiovallan kanssa.

Päätösvalta raskaammissa toimissa on Helsingissä virallisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolla, mutta sitä ollaan siirtämässä kaupunginhallitukselle.

Helsingissä Laakavuoren ja Lauttasaaren koulujen oppilaita on karanteenissa mahdollisen altistumisen vuoksi, Viikin normaalikoulun karanteeni puolestaan päättyi jo.

Laakavuoren koululaisten karanteenista kerrottiin torstai-iltana. Karanteeniin asetettuja oppilaita on 73 luokilla 5A, 5B, 6A, 6B, 1-6C ja 1-6D. Koulun henkilökunnasta on lisäksi karanteenissa 13. Koulu on muille oppilaille edelleen avoimena perjantaina.

Helsinki ilmoitti myös jo aiemmin, että koulujen ja oppilaitosten ulkomaanmatkat on peruttu eikä vierailijaryhmiä oteta vastaan toukokuun loppuun asti.

Torstaina kaupunki myös linjasi, että jos oppilas ei ole karanteenissa vaan jäänyt perheen omalla päätöksellä pois koulusta, huoltajalle tai oppilaalle lähetetään kotitehtävät Wilman kautta.

Hyvinkäällä Pohjoispuiston koulu on kiinni perjantaina. Koulussa on asetettu torstaina karanteeniin noin 30 ihmistä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle. Koska karanteenissa on noin neljännes opettajista, koulun johto on päättänyt pitää koulun kiinni yhden päivän.

Oppilaat voivat käydä aamupäivällä hakemassa kirjojaan koululta, jos he eivät ole karanteenissa. Hyvinkää tiedottaa ensi viikon opetusjärjestelyistä sunnuntaihin kello 15 mennessä.