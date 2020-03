Lentäminen

Ero kahden viikon takaiseen tilanteeseen on huomattava. Helsinki-Vantaan lentoasemaa ei voi sanoa autioituneeksi, koska ihmisiä tulee ja menee koko ajan matkalaukkujensa kanssa, mutta ruuhkat puuttuvat.

Ei ole jonoja turvatarkastukseen, ei jonoja automaateille, ei jonoja kahviloiden kassoille, ei lomalaisten ryhmiä pakaasien kera.

Lähtevien lentojen taulu terminaali 2:ssa on täynnä mustia aukkoja peruttujen lentojen kohdalla. Peruttuja lentoja on ainakin Müncheniin, Tallinnaan, Reykjavikiin ja Tukholmaan.

Perjantaiaamuna lähtöselvitystään teki newyorkilainen fysiikan apulaisprofessori Matthew Lippert, jonka Euroopan turnee on mennyt ihan poskelleen. Mies oli ensin lentänyt Madridiin osallistuakseen siellä oman alansa seminaariin.

Seminaari peruttiin, ja lisäksi presidentti Donald Trump piti tv-puheen, jossa hän ilmoitti Euroopasta saapuvien lentojen kiellosta.

”Vaimoni soitti aamukolmelta Madridiin, ja sanoi, että presidentti oli käskenyt kaikkia kansalaisia palaamaan Euroopasta kotiin”, Lippert kertoo.

Matthew Lippertin työmatkasta Eurooppaan tuli peruttujen seminaarien ketju. Perjantaina mies matkusti kotiin New Yorkiin Amsterdamin kautta. Kuva: Kari Pullinen

Myöhemmin selvisi, ettei Trumpin viesti ollut ihan näin selvä, mutta se aiheutti pienoisen jenkkiruuhkan Madridin kentällä. Lippert oli tyytyväinen, että hän saattoi torstaina matkustaa etuajassa toiseen seminaariin Helsinkiin.

Perillä selvisi, että Helsingin yliopisto oli juuri perunut tämänkin seminaarin. Niinpä Lippert katkaisi Suomen vierailunsa lyhyeen, ja järjesti lennot kotiin Amsterdamin kautta.

”Olisi pitänyt olla vielä viisi päivää Suomessa, mutta onneksi ehdin eilen illalla saunomaan tuttujen kanssa”, mies tuumi kentällä.

Viestit kotoa ovat olleet muuten rauhallisia. Epävarmuutta oli vain siitä, pysyykö perheen lasten koulu auki. Vaikkei Lippertillä ole kovin suurta luottamusta liittovaltion johtajan toimiin, hän uskoo, että New Yorkin kaupungin ja osavaltion hallinto pystyy toimimaan epidemiassa paremmin.

Rapakon takaa Suomeen palanneilla suomalaisilla ei perjantaina ollut mitään erityisempiä huolenaiheita mielessään. Miamista New Yorkin kautta lentänyt Tuomo Sainio tunnustaa, että matkustus oli väsyttävää.

”Miamissa mieliala on rauhallinen, vaikka televisiossa ne puhuu koko ajan koronasta. Siellä ei ole näkyvissä mitään hamstraamista. Faija jäi vielä sinne”, Sainio kommentoi.

Tuomo Sainio matkusti yhtä soittoa Miamista New Yorkin kautta Helsinkiin. Floridassa koronavirus ei Sainion mukaan juuri vaikuttanut mielialoihin, vaikkei televisiossa juuri muusta puhuttu. Kuva: Kari Pullinen

Lento Miamista New Yorkiin oli täynnä, mutta Helsingin koneessa oli ollut tyhjiä istuimia. Finnair on lähettänyt kaikille Yhdysvalloissa vieraileville asiakkailleen viestiä, ettei heidän tarvitse pelätä paluulentojensa vuoksi. New Yorkista on paluulentoja vielä ensi viikon torstaihin saakka.

New Yorkin lennot on tällä tietämällä peruttu noin kuukaudeksi eli maaliskuun 19. päivästä huhtikuun 12. päivään. Huhtikuun 12. päivä on se takaraja, jonka Yhdysvallat on asettanut Euroopan lentojen kiellolle. Finnair on perunut myös Intian lennot ensi sunnuntaista lähtien aina huhtikuun 14. päivään saakka.

Lentojen peruminen näkyy Finnairin toimien lisäksi myös Helsinki-Vantaan kahviloissa ja kaupoissa. Perjantaina aamupäivällä kahviloissa istuu vain yksittäisiä matkalaisia, melkein enemmän näkyy lentoaseman laajennusurakan työntekijöitä värikkäissä haalareissaan.

Kahvilatyöntekijät kommentoivat nimettömästi, että matkustajien väheneminen alkoi näkyä maaliskuun alussa. Vähäväkinen perjantai on jotain aivan ennenkuulumatonta Helsinki-Vantaalla.

Erityistä ihmetystä ulkomaalaistaustaisissa työntekijöissä on herättänyt myös suomalaisten omalaatuinen hamstrausinto. Tosin lentoaseman Alepassa vessapaperia löytyy riittämiin.

Vasili Akulov odotti tuttavaansa Moskovan aamukoneelta. Mies itse oli tullut torstaina Pietarista Helsinkiin. Minkäänlaista koronahuolta ei Akulovin mukaan Venäjällä näy. Kuva: Kari Pullinen

Venäjällä koronavirus näyttäytyy vain maan ulkopuolisena eli kansainvälisenä ongelmana, kertoo Vasili Akulov. Hän saapui Helsinkiin eilen Pietarista, missä kukaan ei hamstrannut yhtään mitään.

Akulov oli kentällä odottamassa Moskovasta aamukoneella saapuvaa tuttavaansa. Ilmeisesti Moskovassa mielialat olivat hieman Pietaria huolestuneempia, vaikka suomalaisen mittapuun mukaan toimenpiteet olivat lieviä.

”Moskovan hallinto on omatoimisesti rajoittanut sellaisia tapahtumia, joissa on ihmisiä enemmän kuin 50 000”, Akulov kertoo.

Hän ei osannut kertoa, jääkö näillä ihmismäärillä yksikään tapahtuma järjestämättä.