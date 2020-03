Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiukentaa koronavirusepäilyjen näytteenottokriteereitä. Hus tiedotti asiasta lauantaina. Muutoksia tuli muun muassa ikääntyneiden testaamisen ikärajaan, joka on nyt 70 vuotta.

Lisäksi vastedes pitkäaikaissairaanhoidon laitoksissa olevia testataan, jos havaitaan laitoksessa hengitystieinfektioita, joiden syy on epäselvä. Italiasta ja Itävallan Tirolista palanneiden matkailijoiden testejä jatketaan.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husista sanoo, että rajallinen näytteenottokapasiteetti pyritään keskittämään ryhmiin, joilla tartunnan riski on suurin. Sitä kautta pyrkimys on katkaista tartuntaketjuja.

”Lisäksi näytteenottoa kohdennetaan riskiryhmiin, joilla tauti voi olla vakava”, Ruotsalainen sanoo.

Kriteereitä päivitetään uudestaan mahdollisesti jo tulevalla viikolla, koronavirustilanteen mukaan.

Näytteenottoon hakeudutaan soittamalla omalle terveysasemalle tai sen suljettuna ollessa päivystysapuun, jonka numero on 116 117. Hus tosin tiedotti lauantaina, että kyseinen numero on pahasti ruuhkautunut. Vastausajat ovat olleet pitkiä.

Husin mukaan suuri osa puheluista on liittynyt huoleen tai hyväkuntoisen lieviin oireisiin, ja vain pieni osa soittajista on ohjattu näytteenottoon.

Hus-alueella koronavirusnäytteet otetaan uuden linjauksen mukaan näiltä potilailta:

■ Karanteenissa olevalta, jolla on koronavirusinfektion oireita.

■ Varmistettuun koronavirustapaukseen 14 vuorokauden sisällä kontaktissa olleelta henkilöltä, jolla on hengitystieinfektion oireita.

■ Sairaalan päivystyksessä hoidettavalta potilaalta, jos hänellä on sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio ja epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole selvillä.

■ Sairaalahoidossa olevalta tai hoitoon otettavalta potilaalta, jolla on hengitystieinfektion oireet.

■ Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijältä (pelastustoimi, kotihoito, pitkäaikaishoito ja hoiva), jolla akuutin hengitystieinfektion oire (ei pelkkä nuha) ja edeltävästi ulkomaanmatka 14 vuorokauden sisällä tai kontakti todettuun koronavirustapaukseen. Molempien kriteerien on täytyttävä: siis oireen JA ulkomaanmatkan/kontaktin.

■ Yli 70-vuotiaalta, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.

■ Pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä, jos yksikössä epäillään hengitystieinfektioepidemiaa eli työntekijöistä ja/tai potilaista yli kahdella on oireita, ja aiheuttaja on epäselvä.

■ Henkilöltä, jolla on akuutin hengitystieinfektion oireet ja oleskellut 14 vuorokautta edeltävästi Italiassa tai Itävallan Tirolissa.

Hus ei siis testaa henkilöitä, jotka eivät kuulu näihin ryhmiin.

Jos potilaalla on hengitystieoireita, mutta hän on hyväkuntoinen, hänen tulee olla kotona ja noudattaa hengitystieinfektion kotihoito-ohjeita. Jos vointi muuttuu sellaiseksi, etteivät kotihoito-ohjeet enää tunnu riittäviltä, on otettava yhteys päivystysapuun tai terveydenhuollon yksiköihin.