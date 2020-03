Vantaan kaupunki on sulkenut Martinlaakson terveysaseman koronavirukselle altistumisen vuoksi. Terveysasemalla on vahvistettu koronavirustapaus. Osa terveysaseman henkilökunnasta ja potilaista on siitä syystä altistunut koronavirukselle. Vantaan tartuntatautiyksikkö jäljittää parhaillaan mahdollisesti altistuneita.

Virukselle altistuneiden määrää ei vielä osata sanoa.

”Meillä on vielä tartuntaketjun selvittäminen kesken, joten yksityisyydensuojan vuoksi en voi vielä tarkemmin kommentoida”, terveyspalveluiden johtaja Piia Vuorela sanoo.

Terveysasema on suljettuna jo maanantaina 16. maaliskuuta, eikä ota vastaan ajanvaraus- eikä päiväpoliklinikkapotilaita.

”Halusimme viestittää asiasta mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki, joilla on aika jo tänään saisi tiedon, että terveysasema on suljettu.”

Terveysasema on suljettuna alkuviikon ja asema puhdistetaan tehostetusti. Samanaikaisesti valmistaudutaan muuttamaan Martinlaakson terveysaseman toimintaa niin, että Martinlaakson terveysasemasta tulee Vantaan koronavastaanottopiste.

