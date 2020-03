Koronavirus näkyy koulujen oppilasmäärissä jo nyt. Maanantaina moni oppilas jäi pääkaupunkiseudulla kotiin varmuuden vuoksi.

Asia selvisi HS:n soittokierroksella Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluihin.

Useissa kouluissa kotiin oli maanantaina jäänyt kolmasosa tai jopa puolet oppilaista.

Rehtorien arvioiden mukaan monet heistä olivat joko riskiryhmään kuuluvia tai riskiryhmäläisten lähipiiriä.

”On sellainen tuntuma, että suurin osa haluaa välttää virusta. Ja riskiryhmäläiset jäävät herkästi pois”, sanoo Merilahden peruskoulun rehtori Timo Heikkinen.

Helsingissä sijaitsevassa Merilahden peruskoulussa oli maanantaina jäänyt jopa noin puolet oppilaista kotiopetukseen.

Toistaiseksi opetus järjestetään kotiin jääneille antamalla tehtäviä Wilmassa.

Myös Merilahden peruskoulussa toimitaan Heikkisen mukaan näin. Tunnelma koulussa on Heikkisen mukaan rauhallinen.

”Olemme voineet jossain määrin yhdistää ryhmiä, mikä helpottaa tilannetta sijaisten osalta.”

Myös Aleksis Kiven koulussa näkyy selvästi useiden oppilaiden poissaolo. Tosin koulussa on kiertänyt myös jonkin verran kausi-influenssaa ja oksennustautia, kertoo rehtori Tiina Hieta.

Monet ovat todennäköisesti poissa myös siksi, että kuuluvat itse riskiryhmään tai lähipiirissä on riskiryhmäläisiä, Hieta kertoo.

”Se on varsin ymmärrettävää ja järkevää”, Hieta sanoo.

Useissa kouluissa pohditaan jo opetuksen järjestämistä etänä. Siihen on jotenkin varauduttava, mutta monet rehtorit olivat vielä epätietoisia miten asia saadaan järjestettyä.

Yläasteiden osalta se ei ole esimerkiksi Helsingissä ongelma, sillä noin 90 prosentilla yläasteen oppilaista on koulun antama tietokone. Tilanne on kuitenkin monissa kouluissa toisenlainen.

Kruununhaan yläasteen koulussa annetaan toistaiseksi kotona opiskeleville tehtäviä Wilmassa, mutta koulussa järjestellään jo kovaa vauhtia mahdollisuutta tuottaa opetusta verkossa.

”Olemme jo keränneet erilaisia vinkkejä siihen miten sen voi järjestää. Olemme myös pyytäneet perheitä olemaan yhteydessä kouluun, jos laitteet eivät riitä”, rehtori Jani Puurula sanoo.

Kruununhaassa oli noin kolmasosa oppilaista maanantaina kotona.

Opetuksen järjestäminen ala-asteen kouluissa on haastavampaa jos etäopetukseen ryhdytään laajemminkin.

Espoossa ja Helsingissä alakoulujen oppilaille ei ole järjestelmällisesti jaettu koulujen koneita, opetuksen seuraaminen jäisi siis perheiden omien laitteiden varaan. Tämä taas voi asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan, arvioivat rehtorit.

Espoon Martinkallion koulussa annetaan nyt kotona oleville oppilaille läksyjä ja tehtäviä Wilman kautta. Koulussa oli noin neljäsosa oppilaista kotona.

”Wilma on ainoa mahdollisuus, sillä Espoo ei ole antanut oppilaille laitteita. Onneksi oppilaille on annettu ohjeet ottaa kotiin kirjat, joten tehtäviä on mahdollisuus tehdä”, rehtori Simo Juntunen sanoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedottaa maanantaina illalla uusista linjauksista ja suosituksista Helsingin kaupungin osalta. Tiedotustilaisuus alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata Helsinki-kanavalla ja HS:n sivuilla.