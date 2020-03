Helsingin Laaksoon maanantaina avatulle koronaterveysasemalle muodostui ensimmäisenä päivänä ulkopuolelle jonoa.

Tähän on keksitty yön aikana ratkaisu: ensimmäinen arvio hoidon tarpeesta tehdään jatkossa ulkona lämmitetyssä teltassa. Jo nyt potilaat pääsevät telttoihin jonottamaan.

”Potilasmäärä ei vielä ensimmäisenä päivänä ollut valtava, mutta huomasimme tällaisen pullonkaulan ja puutuimme asiaan heti”, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Laaksoon ei pidä mennä itse, ensin pitää aina soittaa.

Pääkaupunkiseudun isot kaupungit ovat tehneen päätöksen keskittää ylähengitysteiden oireiden vuoksi hoitoa tai hoidon tarpeen kiireellistä arviota vaativat potilaat yhdelle terveysasemalle. Espoossa tämä on Samaria, Helsingissä Laakso ja Malmille on tarkoitus avata toinen paikka torstaina.

Vantaalla Martinlaakson terveysasema on myöhemmin tällä viikolla tarkoitus muuttaa koronaterveysasemaksi. Ensin tarvitaan kuitenkin perusteellista puhdistusta, sillä terveysasemalla on vahvistettu yksi koronavirustapaus, minkä vuoksi osa henkilökunnasta ja potilaista voi olla altistunut.

Ohje kaikissa kolmessa kunnassa on, että lievissä oireissa pitää pysytellä kotihoidossa. Jos oireet ovat vakavia, pitää soittaa (Helsingissä koronanumero on 09 310 10024).

Puhelimen avulla voidaan jakaa potilaita vähän tasaisemmin saapumaan vähän eri kellonaikoihin ja osa saatetaan ohjata suoraan sairaalaan.

Laakso palvelee silti ilman ajanvarausta ja kiireellisyysjärjestyksessä. Koronaterveysasema on avoinna arkena kello 8–18.

Lukkarinen kertoo, että ensimmäisenä päivänä Laaksossa kävi arviolta hoidettiin noin 150 helsinkiläistä, joista osan kohdalla hoito tosin tarkoitti vain neuvojen antamista. Lisäksi paikalle tupsahti noin 30 ihmistä, jotka olivat huolissaan oireista mutta joilla ei ollut tarvetta hoidolle.

Lukkarinen sanoo, että Laaksoon ohjataan lisää resursseja tarpeen mukaan. On myös pakko olla tulevaisuudessa tarkkana siitä, että Laaksossa hoidetaan vain sinne oikeasti kuuluvia potilaita.

Hän kehuu henkilökuntaansa nopeudesta. Terveysasema muokattiin uuteen käyttötarkoitukseen hyvin sukkelasti viikonloppuna.

”Olen ylpeä henkilökunnasta, joka on tehnyt valtavan nopeasti asioita. Me olemme tähän valmiita”, Lukkarinen sanoo.

Vastaanottohuoneista esimerkiksi poistettiin kaikki ylimääräinen viikonlopun aikana. Uudet lämmitetyt teltat ulkopuolelle tosiaan pystytettiin yöllä.

Laaksossa toimitaan nyt niin, että tartuntojen riski olisi mahdollisimman pieni.

Henkilökunta esimerkiksi on pukeutunut sairaalavaatteisiin, pitkähihaisiin esiliinoihin, visiirillä varustettuihin maskeihin ja hansikkaisiin. Suojat vaihdetaan aina potilaan vaihtuessa.

Suojaustasoa mietitään tulevaisuudessa tarpeen ja tilanteen mukaan, varsinkin jos suojausvälineistä jossain vaiheessa alkaa olla pulaa.

Vuoroaan odottaville potilaille annetaan myös hengityssuojat ja käsidesiä. Siivousta on tehostettu.

”Ajatuksena on, että potilaat kulkevat nopeana virtana eteenpäin eikä mihinkään muodostu sumppua. Näin odotellessakin voi pitää riittävää etäisyyttä muihin”, Lukkarinen kuvaa.

Muuta terveydenhoitoa on koronan vuoksi rajoitettu.

Helsinki on perunut kiireettömät vastaanottoajat terveysasemilta toistaiseksi. Tästä ei tarvitse itse olla yhteydessä terveysasemalle, perumisesta ilmoitetaan tekstiviestillä tai soittamalla.

Espoo taas on sulkenut terveysasemat muilta kuin ajanvarauspotilaita. Kaikissa mahdollisissa oireissa pitää siis ensin soittaa ajanvarausnumeroon, jossa arvioidaan tilannetta.

Fakta

Älä soita jos selviät kotihoidolla

■ Perusohje on, että lievissä oireissa ei pidä kuormittaa terveyspalveluja. Jos et kuulu riskiryhmään ja selviät kotona, pysy kotona. Koronaviruksen testauskriteerejä on tiukennettu, voimassa olevat löytyvät Husin sivuilta.

■ Vakavammissa tapauksissa kunnilla on päiväsaikaan omia koronanumeroitaan. Näiden aukioloaikojen ulkopuolella auttaa päivystysapu numerossa 116 117 ja oikeissa hätätapauksissa hätänumero 112. Hoitoa ja lääkärin arviota vaativia oireita ovat heikentynyt yleistila, selkeästi pitkittynyt kuumeilu ja hengenahdistus.

■ Helsingin koronavirusneuvonta toimii numerossa 09 310 10024 (kello 7–20).

■ Espoossa koronapuhelimen numero on 09 816 34600. Terveysasemien puhelinpalvelu auttaa muissa terveysasioissa 09 816 34500 (arkisin kello 7–18).

■ Vantaalla koronaneuvonnan numero 09 8395 0070. Terveysasemien puhelinpalvelu vastaa numerossa 09 839 50 000 (arkisin kello 8–16).

■ Valtakunnallinen neuvontanumero on 0295 535 535 (arkisin kello 8–21, la kello 9–15). Numero ei anna