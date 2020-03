Ruoan kysyntä on siirtynyt koronaepideamian vaikutuksesta lähes kokonaan ravintoloista kauppoihin. Myös ruoan verkkokauppa on kasvanut voimakkaasti.

Osuuskauppa HOK-Elanto ilmoitti tänään sulkevansa kaikki 82 ravintolaansa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asteittain kolmen päivän aikana.

Ravintolat pidetään suljettuina toistaiseksi, ja niiden kaikkiaan noin 800 henkilön suuruinen henkilökunta siirtyy työskentelemään kauppoihin.

HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo, että heidän päivittäistavarakaupoissaan myynti on saattanut olla yksittäisenä päivänä jopa 2,5-kertaista normaaliin verrattuna.

”Myynti on noussut selkeästi, 30–50 prosenttia, ja henkilökunnan tarve on tietysti kasvanut myös. Elintarvikeketju toimii edelleen, mutta kysynnän tosi kova kasvu tapahtui aivan odottamatta.”

Ravintoloiden henkilökuntaa ei siis tarvitse lomauttaa, vaan heidän siirretään HOK-Elannon kauppoihin.

”Ravintoloiden myynti on romahtanut. Kaupoissa taas on henkilöstöpulaa, koska meillä on hyvin tarkat säännöt sen suhteen, että sairaana ei tulla töihin. Kun nämä asiat ynnättiin, tultiin siihen tulokseen, että tämä on paras ratkaisu.”

Liimatainen sanoo, että erilaisilla työaikajärjestelyillä henkilökunta marketeissa saadaan riittämään tämän toimenpiteen jälkeen.

HOK-Elannon ravintoloita ovat muun muassa Fafa’s, Zetor, Amarillo, Rosso ja Chico’s.

Koronakriisi kolahtaa kovalla voimalla ravintola-alaan, sillä suuri osa potentiaalisista asiakkaista pysyy tällä hetkellä joko karanteenin vuoksi tai omasta tahdostaan kotona.

Ravintolakonserni Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström arveli HS:n haastattelussa, että korona runtelee ravintola-alaa niin, että edessä on laajoja lomautuksia.

Ravintolayrittäjä Andy Solomon puolestaan arveli, että pienyritysten konkurssiaalto on vääjämätön, jos valtio ei tee nopeita päätöksiä nykyistä suuremmasta pienyritysten tukemisesta.