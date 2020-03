Suomen hallitus linjasi maanantaina, että yli 70-vuotiaiden on pysyttävä kotona seuraavan kuukauden ajan.

Jokaisen ennen 1950-lukua syntyneen pitäisi siis nyt valtionjohdon määräyksellä elää kuin he olisivat karanteenissa. Tilanne koskee myös osaa vuonna 1950 syntyneitä.

Sosiaalisen median keskustelujen perusteella osa yli 70-vuotiaista ei kuitenkaan noudata rajoitusta. Twitterissä kerrotaan havaintoja kauppakeskuksissa kahvittelevista ikäihmisistä ja kokemuksia omista vanhemmista, jotka eivät suostu pysymään poissa kaupasta tai ravintoloista.

Vastaavia viestejä kirjoitetaan myös muualla maailmassa. Yle kertoi eilen 85-vuotiaasta yrittäjästä, joka sanoo suoraan, että ei aio noudattaa määräystä.

Some-keskustelut saavat vahvistuksen Helsingin keskustassa: ikäihmisiä on liikkeellä useita, vaikka hallitus suosittelee pysymään mahdollisuuksien mukaan poissa lähikaupastakin.

Sanomatalon Fazer-kahvilassa kahvittelee keskiviikkona puolenpäivän aikaan töölöläispariskunta. Molemmat osapuolet ovat yli 80-vuotiaita.

”Kotiin eristäytyminen olisi vaarallista sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle. Lääkäri on määrännyt meille päiväkävelyjä”, rouva perustelee.

Haastateltavat eivät halua nimeään julkisuuteen.

Hallituksen tarkan linjauksen mukaan ”yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan”.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan (STM) Päivi Sillanaukeen mukaan terveenä voi käydä ruokakaupassa ja apteekissa käydä, jos tilanne niin vaatii. Siis jos esimerkiksi läheiset eivät toimita ruokaa kotiin. Ruuhka-aikoja kauppavierailuilla on kuitenkin syytä välttää.

Töölöläispariskuntaa ei pelota tartunta, sillä he pitävät vastustuskykyään hyvänä sairauksille. Pariskunta ei ajattele kuuluvansa koronaviruksen riskiryhmään.

”Meidän elämämme aikana on ollut lavantautia, ja nämä muut aasialaisperäiset virukset. Mikään ei ole tarttunut.”

Väestössä ei kuitenkaan ole vielä immuniteettia uutta koronavirusta vastaan. Tästä syystä esimerkiksi aiemmin sairastetut influenssat eivät taudilta suojaa.

Koronaviruksen oireet pahenevat iän myötä. Kuolleisuus lisääntyy selvästi yli 80-vuotiaiden keskuudessa.

STM:n Sillanaukeen mukaan karanteeniin verrattavista oloista karkailevien ikäihmisten tuleekin nyt noudattaa ohjeistusta kahdesta syystä: itsensä suojelemiseksi ja muiden suojelemiseksi.

”Kun pysyy poissa julkisilta paikoilta, suojaa itseään sairaudelta. Ikäihmiset myös tarvitsevat muita todennäköisemmin sairaalahoitoa koronavirukseen sairastuessaan. Eli oma sairastuminen myös lisää todennäköisyyttä terveydenhuollon kuormittumiselle”, Sillanaukee sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee. Kuva: Heikki Saukkomaa

Töölöläispariskunta kertoo, että he aikovat kyllä olla pääosin kotona tulevan kuukauden ajan. Suunnitelmiin on vaikuttanut uimahallien, kuntosalien ja kirjastojen sulkeutuminen. He ovat myös itse peruneet ystävien tapaamisia.

Lasten ja lastenlasten kanssa on sovittu, että nämä tulevat auttamaan sairauden sattuessa. Lisäksi pariskunta kertoo pesevänsä käsiä ahkerasti.

Sosiaalisen median keskusteluissa se, etteivät kaikki yli 70-vuotiaat noudata ohjeita, on herättänyt huolen lisäksi turhautumista: koko yhteiskunnassa on tehty erityisjärjestelyjä juuri siksi, että riskiryhmäläiset olisivat paremmassa suojassa.

Poikkeukselliset toimenpiteet tulevat ennusteiden mukaan näkymään taloudessa rajusti. Suomen pankin tuoreen ennusteen mukaan Suomen talous voi supistua tänä vuonna jopa 4 prosenttia.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) kertoo törmänneensä hänkin keskusteluihin yli 70-vuotiaiden liikkumisesta.

Vesikansa rauhoittelee, että moni varmasti vielä hakee rytmiä uuteen, eristäytyneempään arkeen. Hän uskoo, että suurin osa noudattaa määräyksiä tunnollisesti.

”Tässä on myös ollut jonkun verran ilmassa erilaisia tulkintoja, mitä saa tehdä.”

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa. Kuva: Sami Kero / HS

Vesikansa muistuttaa, että kenenkään terveen ihmisen ei tarvitse jäädä kokonaan neljän seinän sisään. Ulkoilu on edelleen mahdollista, kunhan ei ota lähikontaktia muihin. Ulkoiluun on nyt myös otolliset mahdollisuudet, kun ainakin tulevien päivien sää näyttää aurinkoiselta.

Vesikansan mukaan on ymmärrettävää, että monelle hyväkuntoiselle 70-vuotiaalle tulee mieleen, koskevatko rajoitukset itseä.

”Mutta linjaus on todella tärkeä tämän epidemian leviämisen kannalta. Tätä tehdään, jotta terveydenhuoltojärjestelmä pystyisi toimimaan.”