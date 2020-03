Koronavirus on lisännyt desifiointiaineen kulutusta merkittävästi.

Viruksen säilymisestä erilaisilla pinnoilla ei ole vielä kattavasti tutkimustietoa. THL:n mukaan pintojen osuus viruksen leviämisessä ei välttämättä ole merkittävä, ja tavanomaiset siivousaineet tehoavat hyvin koronavirukseenkin.

Suurten siivousyritysten, kuten RTK-palveluiden ja ISS-palveluiden asiakkaat, ovat kuitenkin tilanneet viime päivinä hyvin paljon kosketuspintojen tehostettua siivousta ja desinfiointia.

”Desinfioivien aineiden kulutus on suorastaan räjähtänyt, niiden saannissa on globaalisti haasteita tällä hetkellä. Aineita kuluu satoja prosentteja enemmän kuin normaalisti”, sanoo ISS:n Siivouspalvelun tuotejohtaja Minna Konttila.

Myös muun muassa VR:n junien siivousta hoitavan RTK:n palvelupäällikkö Suvi Ounamo sanoo, että desinfioivia pesuaineita kuluu huomattavasti tavallista enemmän.

”Tilanne elää joka ikinen päivä, mutta infektiosiivousten määrä on ollut viime viikkoina tavallista suurempi. Nyt se kääntyy varmaankin laskuun meidän osaltamme, kun julkisia tiloja suljetaan.”

Ounamo kertoo, että RTK:n siivoojille painotetaan niin sanottua aseptista työjärjestystä nyt tavallistakin paremmin.

”Siivotessa edetään aina puhtaasta pinnasta likaisempaan. Tärkeää on myös henkilökohtainen suojautuminen: wc-tilojen siivouksessa pitää käyttää kestokäsineitä, jotka sitten pestään ja kuivataan huolellisesti aina, kun poistutaan tilasta.”

Muun muassa Helsingin Stockmannin siivousta hoitava ISS on niin ikään tehostanut siivoustaan, ja monien asiakkaiden toiveesta siivouksen painopistettä on siirretty lattioista kosketuspinnoille.

”Tärkeintä siivoustöissäkin on korostaa hyvän käsi- ja käsinehygienian merkitystä päivän aikana. Siivouskäsineitä pitää puhdistaa tavallista enemmän ja kosketuskohtia pyyhitään tehokkaammin. Nämä ovat ne tavanomaiset toimenpiteet”, kertoo Minna Konttila.

Monien asiakkaiden toiveesta siivouksen painopistettä on siirretty lattioista kosketuspinnoille. Kuva: Sami Kero / HS

ISS on saanut kymmeniä toimeksiantoja, joissa koronavirusepäillyn työpiste tai -paikka on vaatinut perusteellisen puhdistamisen. Siivoojan ammatti ei välttämättä ole erilaisissa kyselyissä kaikkein arvostetuin, mutta tälläkin hetkellä siivojat tekevät vaarallisissa oloissa erittäin tärkeää työtä suomalaisten turvallisuuden eteen.

”Jos epäillään, että tilassa on oleskellut sairastunut henkilö, siivoojalla pitää olla oman työturvallisuutensakin vuoksi silmäsuojaimet, käsineet ja hengityssuojain sekä suojatakki tai haalari ja pyyhittävät tai pestävät kengät. Suojakäsineet vaihdetaan aina tilasta toiseen siirryttäessä.”

Infektiosiivous on kallista, mutta onko laajasta desinfioinnista sitten hyötyä? Helsingin yliopiston kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Olli Vapalahden mukaan on.

”Jos tiloissa on oleskellut joku sairastunut, niin desinfiointi on tarpeen. Julkisissa tiloissa desinfiointiaineiden käyttö on perusteltua.”

Siivousyrityksissä työntekijöitä huolettaa virustakin enemmän tällä hetkellä töiden riittävyys. Sairauspoissaolot yhtiöissä eivät ole lisääntyneet koronan myötä lainkaan. Samaan aikaan tavallisesti siivousta tarvitsevia tiloja suljetaan vauhdilla.

”Henkilöstön lomautuksen tarve tulee varmasti vastaan jossain kohtaa. Nyt tilanne muuttuu vielä päivittäin: toisaalla tarve lisääntyy, toisaalla vähentyy”, RTK:n Ounamo kertoo.

Yksi ratkaisu huonoon työtilanteeseen voisi olla tavallisesti kesäaikaan tehtävien perussiivousten, kuten ikkunanpesujen aloittaminen nyt, kun julkisissa tiloissa on hiljaista.

Iso kysymys on myös kesätyötilanne: jos julkiset tilat ovat kiinni ja työmahdollisuudet vähenevät, poikkeustilanne saattaa vaikuttaa myös nuoriin. ISS Palvelut työllistää tavallisesti satoja kesätyöntekijöitä.