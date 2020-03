Viime viikon perjantaina Lilu Nissinen-Turja lähetti ensimmäiset kutsut lauantai-illan bileisiin.

Hän kehotti varaamaan popcornit ja kuohuvat juomat valmiiksi, vaihtamaan päälle parhaan juhlamekon tai pieruverkkarit ja tulemaan mukaan diskoon turvallisesti omalta kotisohvalta. Siis toki vain, jos ikää on yli 50 vuotta.

Nissinen-Turja on itse yli 70, joten hän pysyttelee kotonaan eikä tietenkään pysty järjestämään erittäin suosittuja K50-diskoja ravintolassa niin kuin hän on jo vuosia tehnyt. Lauantaina Vanhalla piti olla sellainen, tuhat vierasta on näinä iltoina ollut ihan tavallinen määrä.

Kaiken surkeuden keskellä Nissinen-Turja mietti, että jotain pitäisi discon sijaan. Pelkkä hyvien biisien jakaminen verkosta tuntui liian vähältä, siihen sitäpaitsi on jo valmiiksi aktiivinen 50+ discomusiikkiryhmä olemassa Facebookissa.

”Ihmiset haluavat olla yhdessä. Hauskanpito ei lopu missään tietyssä iässä.”

Lilu Nissinen-Turja lähettää lentosuukon K50-discosta Vanhalta. Kuva: Otto Helkama / Lilu Nissinen-Turjan kotialbumi

Niinpä Nissinen-Turja pisti Facebookiin pystyyn uuden ryhmän kotibileille ja alkoi lähettää kutsuja siihen. Se oli aluksi vähän hankalaa siksi, että hän kuvailee olevansa tekniikan kanssa kaikkea muuta kuin guru.

Facebookissa on bileidenpitoon sopiva ominaisuus Watch party, mutta sen kautta on vaikeampi löytää sopivaa konserttitallennetta katsottavaksi kuin muualta verkosta. Lauantaina bileiden emäntä päätyi lopulta Rod Stewartin keikkaan ja ilmoitti juhlien alkavan kello 19 lauantaina.

Noin 130 juhlijaa osallistui ensimmäisiin juhliin verkon yli.

”Jotkut tykkäsivät Stewartista. Jotkut olivat, että plääh, liian hidasta. Mutta parasta onkin juuri tämä, että katsotaan konserttia yhtä aikaa ja voidaan kommentoida”, Nissinen-Turja kertoo.

Osa juhlijoista oli selvästi panostanut pukeutumiseensa, kommenteissa kerrottiin mekoista ja korkkarien tippumisesta jalasta. K50-diskojen kävijöistä suurin osa on tavallisesti ikävuosien 50–65 välissä, mutta vanhempaakin väkeä on mukana.

Nissinen-Turja skoolaa tavallisessa k50-diskossa. Kuva: Otto Helkama / Lilu Nissinen-Turjan kotialbumi

”Puolison kanssa keitettiin kahvit ja otettiin tilkka jallua sen kanssa. Sitten biletettiin itsekin. Olemme tottelevaisia mummoja ja pappoja täällä, emme lähde kotoa mihinkään heilumaan nyt.”

Mutta heiluminen jatkuu kotioloissa. Nissinen-Turja suunnittelee, että kotibileet voisivat toistua kerran viikossa joka viikko. Seuraavat ovat siis todennäköisesti taas lauantaina.

Lilun K50-kotibileisiin voi pyytää liittyä, jos on tarpeeksi ikää ja jo jäsenyys suuremmassa Disco-K50 -ryhmässä.