Helsinki-Vantaan lentokentällä ei tällä hetkellä erityisesti ohjeisteta ulkomailta saapuvia ihmisiä siirtymään suoraan kotioloihin.

Hallituksen maanantaisen päätöksen mukaan ulkomailta palaavien suomalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien henkilöiden tulisi jäädä kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Lentokentällä tai Finnairin lentokoneissa suosituksesta ei kerrota toistaiseksi millään tavalla. Ei edes kuulutuksilla. Asiaa on kummasteltu sosiaalisessa mediassa laajasti.

Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla kertoo, että asiaan on yritetty saada ohjeistusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) siitä asti, kun ulkomailta palaamisesta linjattiin.

”Tämä on sellainen tilanne, että emme ole saaneet THL:ltä ohjeita. THL on terveysviranomainen ja odotamme heiltä nyt lupaa ja ohjeita siitä, mitä me voimme sanoa”, Kåla kertoo.

Kålan mukaan Finavia tarvitsee THL:ltä askelmerkit asiassa etenemiseen eikä se voi toimia omavaltaisesti. Kåla kuitenkin ymmärtää, että viranomaiset ovat tällä hetkellä erittäin kuormitettuja ja sen vuoksi ohjeet viipyvät.

”Parasta olisi tietysti kuuluttaa tästä jo koneessa”, Kåla sanoo.

Esimerkiksi Hogkongissa maahan saapuvien ihmisten käsiin on alettu laittaa elektronisia karanteenirannekkeita, kertoo muiden muassa yhdysvaltalaismedia CNBC.

Rannekkeen voi yhdistää kännykkäsovellukseen ja sillä voidaan valvoa, että ihminen todella pysyy kotona määrätyn ajan. Hongkongissa on mahdollista jakaa ihmisille jopa 60 000 ranneketta.

Karanteenin rikkomisesta tai rannekkeen huijaamisesta maassa voidaan antaa sakkoja tai vankeutta.

THL:n viestinnästä ei pystytty kommentoimaan Suomen lentokenttien ohjeistusten tilannetta torstaiaamuna.

Finavian viestintäpäällikkö Kåla kertoo, että lentokentän asiakasmäärät ovat laskeneet joka päivä ja laskevat myös tulevina päivinä. Kålan mukaan torstaina alkanut rajavalvonta on sujunut sujuvasti.

Finavia on keskittänyt poikkeustilanteessa resurssejaan esimerkiksi lentokentän siivoamiseen, jota on tehostettu helmikuusta alkaen.

Finavian työntekijöille Kåla antaa sympatiansa.

”He ovat olleet viime ajat kovan paineen alla, mutta henkilökuntamme on toiminut hienosti.”