Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta.

Uuden lastensairaalan henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla todettiin tartunta eilen, ja tartunnan saaneen kontaktit on selvitetty. Henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 henkilöä, joista kaksi on lääkäreitä. Kaikki altistuneet on asetettu kotikaranteeniin.

Lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

Hus tiedottaa, että tartunnan saanut hoitaja ei ole ollut työtehtävissä viime perjantain jälkeen, eikä ole altistanut potilaita koronavirukselle.

”Suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti. Henkilökunnan kotikaranteeniin asettamisen tavoitteena on tartuntaketjun katkaisu. Osastolla hoidossa olevien lasten vointia seurataan entistäkin tarkemmin”, sanoo ylilääkäri Eero Jokinen.

Hus siirtyi tänään täysvalmiuteen korona-pandemian vuoksi.

Valmiustaso 3, eli täysvalmius otetaan käyttöön silloin, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan ”vakavassa häiriötilassa” tai valmiuslain aikaisissa poikkeusoloissa. Sama valmiustaso on käytössä esimerkiksi joissain suuronnettomuustilanteissa.

Kaikki sairaanhoitopiirin resurssit on mobilisoitu täysvalmiuden edellyttämällä tavalla, ja sairaanhoidollisissa toimenpiteissä keskitytään nyt ”uhkakuvan mukaiseen toimintaan”.

Päätöksen täysvalmiuteen siirtymisestä teki Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen.