Aamukahdeksalta aurinkoisena torstai-aamuna Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun (SYK) aulaan alkaa kerääntyä jännittyneitä abeja.

Alkamassa on viikolla aikaistettu reaalikoe, joka voi olla ratkaisevassa roolissa jatko-opintojen kannalta.

Lue lisää: Reaaliaineiden ylioppilaskokeita aikaistetaan viikolla koronaviruksen takia

Historiankokeeseen valmistautuvalla Peik Bergillä lukuaikataulu on mennyt täysin uusiksi reaalin siirtymisen myötä. Neljä koetta on pakattu samalle viikolle. Takana on ruotsi ja matematiikka, edessä vielä historia ja englanti.

Peik Berg Kuva: Toivo Heinimäki / HS

”Lähipiiriini kuuluu riskiryhmään kuuluvia, joten koronan aiheuttama huoli ja stressi on heikentänyt kokeisiin valmistautumista jo muutenkin.”

Lääketieteelliseen tai teknilliseen korkeakouluun jatko-opintoihin tähtäävän Eero Aaltosen kevään ja kesän suunnitelmat menivät uusiksi myös siksi, että kesätyö lentokentällä peruttiin. Hän toivoo, että poikkeuksellinen tilanne huomioitaisiin myös ylioppilastutkintolautakunnassa.

Eero Aaltonen Kuva: Toivo Heinimäki / HS

”Olen panostanut ylioppilaskirjoituksiin erityisen paljon, koska kirjoituksilla on tänä keväänä aiempaa suurempi merkitys korkeakouluhaussa.”

Aaltonen luottaa siihen, että pisterajat laskevat tilanteen myötä hieman.

”Kaikkihan me nyt kirjoittavat ollaan samalla viivalla, mutta viime vuonna valmistuneet ovat kyllä korkeakouluhaussa meihin nähden paremmassa asemassa”, Aaltonen arvelee.

Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo, että tyrmistyneistä ensireaktioista huolimatta abiturienteista suurin osa on päättänyt muutoksesta huolimatta kirjoittaa reaalin.

”Perjantaina aika moni oli heittämässä pyyhkeen kehään, mutta viikonlopun jälkeen on todennut, että nämä ylioppilaskirjoitukset tullaan aina muistamaan. Nyt vaan pitää tehdä parhaansa”, Tähkä sanoo.

Abiturientit ovat voineet hakea nyt kevennetysti myös kokeeseen ilmoittautumisen mitätöimistä. Tähkän mukaan mitätöintiä on voinut hakea sairastumisen perusteella, mutta myös siinä tapauksessa, että muuttunut aikataulu tuntuu liian kuormittavalta.

Tähkän mukaan ylioppilaskokeiden suhteellinen arvostelu ottaa huomioon erityisen tilanteen. Jos koe on ollut kokelaille haastava, pisterajat ovat yleensä alempia.

”Todennäköisesti tilanne vaikuttaa jonkin verran pisterajoihin, koska tässä on ollut aika lyhyt kertaamisaika opiskelijoilla.”

Tähkä muistuttaa, että ylioppilaskokeet edellyttävät muistamisen lisäksi analysointia ja arviointia, joten tuloksiin ei vaikuta vain viime hetken kertaaminen.

Tänä keväänä tulee voimaan uudistus, jonka mukaan valtaosa korkeakoulun opiskelijavalinnoista tehdään ylioppilastodistuksen perusteella. Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Opetushallituksesta vakuutetaan, että poikkeuksellisen kevään ylioppilailla on yhtä hyvät mahdollisuudet opiskelupaikkoihin kuin aiemmillakin uusilla ylioppilailla.

Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistön mukaan korkeakoulujen valinnoissa luotetaan siihen, että ylioppilastodistukset ovat vertailukelpoisia. Ylioppilaslautakunta huolehtii ylioppilastutkinnon arvosanojen pisterajoista. Opiskelijavalinnoissa katsotaaan arvosanoja, ei enää pistemääriä.

”Siinä mielessä tänä keväänä kirjoittaneiden ei tarvitse olla huolissaan siitä, että he olisivat tämän takia huonommassa asemassa kuin vaikka edellisvuonna kirjoittaneet”, Väistö sanoo.

SYKin abiturientti Nelli Sillanpää sanoo menevänsä historian kokeeseen melko huonosti valmistautuneena. 14 päivän valmistautuminen reaaliin typistyi hetkessä neljään päivään.

Nelli Sillanpää Kuva: Toivo Heinimäki / HS

”Kaikki paukut menivät eiliseen matikankokeeseen valmistautuessa. Eikä edellisen kokeen jälkeen oikein ole resursseja alkaa tankkaamaan seuraavaan. En ole myöskään voinut lukea kirjastoissa niinkuin yleensä. Kotona on vaikeampaa keskittyä.”

Sillanpää on jo suunnitellut pitävänsä ylioppilasjuhlat Instagramin livessä, jos tilanne jatkuu pitkään. Z-sukupolven edustajat vaikuttavat kuitenkin olevan toiveikkaita sen suhteen, että tilanne menee ohi ennen sitä, ja siitä myös opitaan jotain.

”Hienoa olla todistamassa sitä, miten maailma selviää tästä yhteistyössä. Toivon, että valtioiden välinen yhteistyö paranee tämän myötä, eikä päinvastoin”, Berg pohtii.