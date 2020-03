Kouluruokailu järjestetään ensi viikosta lähtien kaikille niille oppilaille, jotka ovat edelleen lähiopetuksessa sekä niille etäopetuksen oppilaille, jotka ilmoittautuvat ruokaluun, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori torstaina tiedotustilaisuudessa.

Vanhemmille lähetetään tieto ruokailuun ilmoittautumisesta Wilmassa. Kouluruokailu järjestetään hygienia ja lähikontaktien välttäminen huomioiden.

Kaupunki lisää myös kadulle jalkautuvaa nuorisotyötä ja työntekijät kohtaavat nuoria edemmän verkossa, jossa järjestetään myös nuorille yhteisiä tapahtumia.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja laajennetaan verkkoon niin, että kaupunkilaiset pystyvät nauttimaan niistä kotona, kertoi toimialajohtaja Tommi Laitio tiedotustilaisuudessa.

”Teemme kaikkemme, jotta kansalaistoiminnan ja kulttuurin kenttä selviää tästä tilanteesta ja jotta helsinkiläisillä olisi näinkin poikkeuksellisessa tilanteessa yhä mahdollisuus kokea elämyksellistä vapaa-aikaa.”

Kirjastot on suljettu, mutta kirjastojen verkkopalveluissa lisätään esimerkiksi e-kirjoihin lisenssejä, jotta useampi ihminen pääsee käyttämään niitä. Myös esimerkiksi kirjaston loruhetkiä välitetään Helsinki-kanavalle.

Kaupunki julkaisee myös liikuntavideoita arkiliikkumisesta ja ulkoliikuntamahdollisuuksista.

Helsingin kaupunginorkesteri julkaisee joka toinen perjantai kello 19 konsertin, jota voi seurata suorana lähetyksenä esimerkiksi Yle Areenasta.

Kaupunki perustaa myös uuden pika-avustusmuodon edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaisia tapahtumia esimerkiksi digitaalisin keinoin.

Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma hakijaa kohden on maksimissaan 5 000 euroa. Haku on jatkuva, se alkaa maanantaina 23. maaliskuuta ja hakemukset käsitellään kiireisinä. Tarkempaa tietoa pika-avustuksesta julkaistaan perjantaina Helsingin verkkosivuilla.

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, kertoi Laitio.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä.

”Nyt on myös hyvä jokaisen miettiä, miten voimme tukea kulttuuria, nuorisotyötä ja liikuntaa”, sanoi Laitio.

”Kannustankin jokaista miettimään oman taloutensa nojalla, miten voi tukea tahoja. Tällaisia tapoja on esimerkiksi ostaa lahjakortteja tai jättää pyytämättä peruuntuneen tapahtuman lippurahat.”

Vapaavuori muistutti tiedotustilaisuudessa, että poikkeusaika tulee todennäköisesti kestämään paljon kauemmin kuin voimme nyt kuvitella.

”Isot päätökset ovat nyt valtion puolelta tehty ja nyt siirrymme toiseen vaiheeseen. Uusi normaali on tästä eteenpäin aika pitkään erilaista, kuin mihin olemme aiemmin tottuneet.”

Vapaavuori painottikin liikunnan, hyvän ruokailun ja levon tärkeyttä.

”Liikkumattomuus on ollut yhteiskuntamme isoimpia haasteita jo ennen tätä kriisiä. Nyt on tärkeää pitää huolta fyysisestä terveydestä.”

Kaupungin koordinaatioryhmä kokoontuu taas perjantaina, jonka jälkeen Vapaavuori pitää uuden tiedotustilaisuuden.