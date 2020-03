Osa ruokakaupoista on alkanut pussittaa paistopisteiden tuotteet valmiiksi. Asiakkaan ei siis tarvitse koskea ottimiin, vaan voi ottaa vitriinistä valmiiksi pussitetun ja hinnoitellun tuotteen.

Helsingin keskustassa sijaitsevan Postitalon K-supermarketin kauppias Aki Luomanen kertoo, että koronavirus on vähentänyt menekkiä kaikissa sellaisissa tuotteissa, joissa asiakas joutuu itse operoimaan pihdeillä tai kauhoilla. Tästä syystä kauppias päätyi pussittamisen kannalle.

Luomasen mukaan kyseessä oli kaupan oma päätös, ei Keskon yleinen linjaus. Hänen mukaansa kuitenkin monessa muussakin kaupassa tehdään samaa.

S-ryhmästä kerrotaan, että kauppoja suositellaan pussittamaan ainakin osa paistopistetuotteista.

Luomanen kertoo, että koronaviruksen takia heillä on tehty jonkun verran muutoksia hygieniatason nostamiseksi. Sushit pakataan valmiiksi rasioihin entisen buffetin sijaan. Salaattibaari on suljettu kokonaan.

Myös siivousta on tehostettu.

”Siivousliike on lisännyt pintojen desinfiointia. Omaa henkilökuntaa olemme ohjeistaneet desinfioimaan esimerkiksi irtomakeisten kauhoja useammin. Hygieniatasohan on ruokakaupoissa jo alun perin aika korkea, kun ollaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa tekemisissä”, Luomanen sanoo.

Luomasen mukaan käsidesiä on esillä kaupassa. Siitä on tosin ollut pulaa, kun käsidesin menekki on kasvanut voimakkaasti.

Myös S-ryhmästä kerrotaan, että pintoja desinfioidaan tehostetusti. Käsidesiä on esillä ainakin osassa myymälöistä. Osassa on käsienpesuallas pullonpalautuksen yhteydessä. Lisäksi S-ryhmän kaupoissa on esillä hygieniaohjeita julisteina, ja samat ohjeet alkavat pyöriä kuulutuksina.

Lidlin verkkosivuilla kerrotaan, että pintojen puhdistusta on tehostettu, ja henkilökuntaa on ohjeistettu pitämään suojakäsineitä.

Useat ruokakaupat ovat myös ottaneet käyttöön erilliset ajat riskiryhmien asioinnille.

Vaikka koronavirus koettelee taloutta, on ruokakauppa toistaiseksi käynyt pääosin hyvin. HOK-Elanto kertoi tällä viikolla sulkevansa kaikki ravintolansa ja siirtävänsä henkilökunnan ruokakaupan puolelle, koska siellä kysyntä on kasvanut. Kauppoja työllistävät muun muassa tilattujen ruokakassien määrän nousu.

Helsingin keskustassa sijaitsevassa Postitalon K-supermarketissa kaupassa koronavirus on kuitenkin näyttäytynyt asiakaskatona. Luomasen mukaan asiakasmäärä on vähentynyt useita kymmeniä prosentteja, mutta toisaalta keskiostokset ovat kasvaneet.

”Ihmiset ovat vetäytyneet koteihin, ja käytetään niitä palveluja, jotka ovat lähellä.”

Luomanen kertoo, että kauppa aloitti tällä viikolla verkkokaupan kotiinkuljetukset. Kysyntä on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti. Vielä toissapäivänä kaupasta ei tilattu yhtään kuljetusta, tänään tilauksia on jo 40.