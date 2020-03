Kouluympäristön ensimmäiset päivät poikkeusoloissa ovat lähteneet olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin käyntiin, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Koulut sulkeutuivat keskiviikkona koronaviruksen hillitsemiseksi ja suurin osa opiskelijoista siirtyi etäopetukseen.

Perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus järjestetään yhä niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Pohjolaisen mukaan lähiopetukseen on osallistunut vain vähän lapsia. Etäopetuksen osalta opettajat ovat olleet Pohjolaisen mukaan erittäin innovatiivisia ja vanhemmatkin ovat päässeet pääsääntöisesti hyvin rytmiin mukaan.

Ensi viikolla jatketaan opetusta samalla kaavalla.

”Luulen, että ensi viikolla etäopetus- ja toiminta alkaa vakiintumaan ja kaikki alkavat ymmärtämään, mikä tilanne on”, Pohjolainen sanoo.

”Tämä on ollut Helsingiltä valtavan iso ponnistus. Meillä on peruskouluja lähes 100 ja oppilaita yli 44 000.”

Vaikka muu opetus järjestetään verkko-opetuksena ja kotiopiskeluna, ylioppilaskirjoitukset on järjestetty tällä viikolla normaalisti.

”Tämä on perin merkillinen kevät lukiolaisille, varsinkin abiturienteille, joilla on vastassa ensi kertaa uusi korkeakouluhaku ja sen lisäksi kirjoituksia siirrettiin”, kertoo Helsingin kaupungin pedagoginen asiantuntija Riina Ståhlberg.

”Tällä viikolla huomio on ollut siinä, että saadaan ylioppilaskirjoitukset kunnialla läpi.”

Helsingin kaupungin lukioiden opettajille etäopetus on tuttua jo ennalta, koska digiopettamista on harjoiteltu useampi vuosi.

”Siinä mielessä olemme onnekkaassa asemassa. Kuitenkin erityisesti ne nuoret, jotka tarvitsisivat eniten tukea, ovat nyt haastavimmassa tilanteessa.”

Kaupunki keskittyy pohtimaan tapoja, joilla pystytään rakentamaan opiskelijoille turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta myös poikkeusaikana.

Tällaisia tapoja on kehitetty viimeisen kahden päivän aikana esimerkiksi Helsingin kuvataidelukiossa.

Rehtori Tarja Kuuskoski-Aro kertoo, että kulunut viikko on ollut hurja.

Etäopetuksesta on tullut Kuuskoski-Aron mukaan havaintoja siitä, että kaikki opiskelijat eivät osaa tarttua tehtäviin, kun normaali rytmi puuttuu. Lukiossa on myös huomattu, että opiskelijat kaipaavat koulussa syntyvää yhteisöllisyyden tunnetta.

”Monella lukiolaisella on jaksamisen ongelmia, kun työt kasaantuvat. En lähtökohtaisesti koskaan ajattele, että kyse on laiskuudesta, vaan kyse on muista psykologisista seikoista ja elämänhallinnasta: miten nukutaan, syödään ja työskennellään.”

Tähän ongelmaan normaalisti lähiopetuksena toteutettu elämänhallintakurssi siirretään nyt osaksi etäopetusta.

Kuuskoski-Aro kertoo myös, että aikoo ensi viikosta lähtien joka aamu pitää verkossa aamunavauksen, jotta oppilaille tulee sellainen olo, että nyt työskentely alkaa.

”Pyrimme luomaan erilaisia rutiineja perusopetuksen lisäksi.”

Kerran viikossa oppilaille pyritään pitämään myös virtuaalinen teehetki. Opettajat ovat silloin koululla oppilaiden omassa teehuoneessa ja lähettävät sieltä videokuvaa. Oppilaat voivat osallistua yhdessä keskusteluun verkossa.

”Nyt ollaan niin uuden edessä, että on äärimmäisen tärkeää miettiä, miten pidetään yhteisöllisyyttä yllä tällaisena aikana.”

Suurin huoli Kuuskoski-Aron mukaan kohdistuu ulkopaikkakuntalaisiin opiskelijoihin, jotka eivät asu vanhempiensa kanssa. Opiskeluhuolto on läsnä kouluilla, mutta moni on sanonut ettei halua lähteä enää paikan päälle.

”Yksilötapaamisia voidaan järjestää myös verkossa, mutta selkeästi on yhä tänäkin päivänä opiskelijoita, joille on iso kynnys osallistua videopuheluun. Se olisi kuitenkin nyt todella tärkeää.”