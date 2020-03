Koteihinsa eristäytyneille, karanteeniin joutuneille ja kaikenikäisille kansalaisille on tarjolla palveluita ja soittonumeroita keskusteluseuran ja henkisen tuen merkeissä. Yksinäisyyden tai turvattomuuden tunteen sattuessa yhteyttä muihin ihmisiin voi ottaa ystävien, tuttavien ja sukulaisten lisäksi eri palvelulinjoilta ja verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin kriisipäivystys

Kriisipäivystyksen puhelin on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden (p. 09 310 44222). Päivystykseen voi soittaa akuuteissa kriisitilanteissa. Niitä ovat esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen ja tulipalo sekä erilaiset onnettomuustilanteet. Kriisityöntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa. Akuutti kriisiapu on puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta

Puhelinneuvonta antaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Sieltä ei saa terveysneuvontaa. Puhelinneuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää internetiä. Puhelin (0295 535 535) on avoinna arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Tekstiviestipalvelu (p. 050 902 0163) on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi puhua puhelimessa. Palvelu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

Valtakunnallinen Korona-info

Valtioneuvoston verkkosivujen Korona-info-chatista saa yleistä tietoa koronaviruksesta mutta ei terveysneuvontaa. Chat-ikkuna löytyy verkkosivun oikeasta alareunasta. Chat-palvelu saattaa olla ruuhkautunut.

Espoon kaupungin mielenterveyspalvelut

Espoon kaupungin mielenterveyspalveluista saa apua, jos koronaepidemia huolettaa tai ahdistaa. Puhelinpalvelu (09 8163 1300) on avoinna arkisin klo 8–16.

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää päivittäin ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Keskusteluapua saa koronaviruksen aiheuttamiin huoliin tai mihin tahansa muihin kriiseihin tai murheisiin. Ruotsinkielinen puhelin (09 2525 0112) päivystää ⁠ma ja ke klo 16–20 sekä ti, to ja pe klo 9–13⁠. Kriisipuhelimen arabian- ja englanninkielinen linja (09 2525 0113) päivystää ma ja ti klo 11–15, ⁠ke klo 13–16 ja 17–21⁠ sekä to klo 10–15⁠.

Mielenterveyden keskusliiton neuvonta

Mielenterveysneuvontaan ja vertaistukipuhelimeen voi soittaa millä tahansa huolen aiheella. Puhelimen lisäksi neuvoja annetaan chatissa. Kasvokkain tapahtuva neuvonta on nyt tauolla, mutta verkko- ja puhelinneuvontaa on vahvistettu. Verkkosivuille on koottu myös tietoa ja artikkeleita mielenterveyden häiriöistä sekä ongelmista selviämisestä. Verkkosivulla päivittyy lista palveluista. Neuvonta-chat on avoinna ma–to klo 12–15. Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta (020 391 920) on avoinna arkisin klo 10–15. Puheluun vastaa ammattilainen. Vertaistukipuhelin (0800 177 599) on avoinna arkisin klo 10–15. Puheluun vastaa mielenterveysongelmia itse kokenut ihminen.

Hyvä kysymys

Väestöliiton verkkopalvelussa on suomalaisten järjestöjen tuottamia palveluita ja vertaistukea. Omia palveluita on suunnattu eri ikäryhmille: nuorille, aikuisille, ikäihmisille ja perheille. Tietoa ja tukea koronaepidemian aikana saa esimerkiksi ryhmä-chateista, joita järjestetään eri aiheista. Psykoterapeuttien pitämä ajanvaraus-chat on kahdenkeskinen reaaliaikainen kirjoitettu keskustelu asiantuntijan kanssa. Vapaista vastaanottoajoista voi varata itselleen sopivan ajan. Chateissa keskustelua käydään nimimerkillä, ja niiitä ohjaavat järjestöjen asiantuntijat tai koulutetut vertaisohjaajat.

Juttukorva

HelsinkiMissio on avannut uuden Juttukorva-puhelinpalvelun lievittämään kaikenikäisten yksinäisyyttä poikkeustilanteen keskellä. Juttukorvassa voi keskustella järjestön työntekijän kanssa mistä tahansa aiheesta. Puhelinpalvelu (045 341 0504) on avoinna arkisin klo 13–15.

Kirkon keskusteluapu

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse tai verkon kautta. Lisätietoja löytyy eri seurakuntien verkkosivuilta ja somekanavista. Kirkko tarjoaa keskusteluapua sekä henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia, koulutettuja vapaaehtoisia sekä kirkon työntekijöitä. Palveleva puhelin (0400 22 11 80) on avoinna päivittäin klo 18–24. Palveleva chat on avoinna arkisin klo 12–20. Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja anonyymeja. Kampin kappelin työntekijät päivystävät puhelimitse tai sähköpostilla päivittäin klo 10–18. Tuomiokirkkoseurakunnan puhelinpäivystys (09 2340 6102) on avoinna päivittäin klo 9–21. Kallion seurakunta tarjoaa puhelimitse (09 2340 3602) tukea arkisin klo 9–17.

Seniori-info

Helsingin kaupunki on lisännyt neuvontapalveluja ikääntyneille. Seniori-info tarjoaa neuvoja ja ratkaisuja arjen haasteisiin, ja kysymyksiä voi esittää malalla kynnyksellä. Seniori-infon palveluaikaa on laajennettu aiemmasta. Puhelin (09 310 44556) on avoinna arkisin klo 9–18. Apua on tarjolla myös chatissa arkisin klo 9–15. Chatissa yhteydenottoon vastaa kaupungin palveluneuvoja. Chat-ikkuna löytyy verkkosivun oikeasta alakulmasta.

Seniori-infon sivuilla voi kertoa myös huolensa tutun ikääntyneen ihmisen tilanteesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti huoli-ilmoituksella. Huoli-ilmoituksen voi tehdä lähipiirin yli 65-vuotiaasta, jonka hyvinvoinnista on huolissaan ja jos on ilmeistä, ettei hän itse kykene hankkimaan apua tai ymmärrä avun tarvettaan. Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla Seniori-infoon (p. 09 310 44556, arkisin klo 9–15.

Aamukorva

HelsinkiMission Aamukorvasta tavoittaa keskustelukumppanin aamun varhaisina tunteina. Puheluun vastaa tehtävään koulutettu vapaaehtoinen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Aamukorva (p. 045 341 0504) on avoinna päivittäin klo 5–8. Palvelu on tarkoitettu yli 60-vuotiaille.

Lyssnande örat

HelsinkiMission ruotsinkielisille senioreille tarkoitettu puhelinpalvelu käynnistyy 24. maaliskuuta. Numero (045 341 0504) on avoinna ti–to klo 15–17. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja anonyymeja. Myöhemmin avataan myös englanninkielinen palvelu.

Senioripysäkki

Senioripysäkki-puhelimessa HelsinkiMission ammattiauttajat tarjoavat keskusteluapua yli 60-vuotiaille. Yhteydenottopuhelin (045 341 0506) on avoinna ma–to klo 9–11.

Nuorten Väestöliitto

Väestöliiton nettipalveluissa voi keskustella koronavirukseen liittyvistä huolista. Verkkosivulle on koottu tietoa ja useita ja chat-palveluita nuorille. Sivusto on suunnattu 13–19-vuotiaille.

Nuorten kriisipiste

HelsinkiMission nuorten kriisipiste ja Krisjouren för unga tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa. Palvelu on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille. Puhelinpalvelu on avoinna ma–to klo 9–11. Suomeksi vastataan numeroissa 045 341 0583 ja 045 855 0945 sekä ruotsiksi numeroissa 045 341 0574 ja 044 765 4487.

Nuortennetti.fi

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin (p. 116 111) on avoinna arkisin klo 14–2 ja la–su klo 17–20. Numerossa voi kysyä tai keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa itseä mietityttävästä asiasta. Puhelimen päivystävät aikuiset ovat vaitiolovelvollisia. MLL:n lasten ja nuorten chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa. Chat on auki su–ke klo 17–20. Ajanvarauschatissa voi keskustella vaitiolovelvollisen MLL:n ammattilaisen kanssa itselleen sopivaan aikaan. Ryhmächat-sivulla järjestetään yhteisiä chatteja torstaisin klo 16–17.30. Keskusteluja ohjaavat MLL:n koulutetut nuoret verkkotukioppilaat ja/tai aikuinen ammattilainen.

Sekasin-chat

Sekasin-chat on avoinna joka päivä: arkisin klo 9–24 sekä la–su klo 15–24. Sekasin on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29 -vuotiaille. Sitä ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Punaisen Risti, ja chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset eri ammattialoilta sekä koulutetut vapaaehtoiset. Chatissa voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Nyyti ry

Valtakunnallinen yhdistys Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä. Nyytin ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä. Chatissa on mukana aina Nyytin vapaaehtoiset tai työntekijät. Koronaepidemiaan liittyviä chatteja järjestetään torstaisin klo 18–20 ja tiistaisin klo 15–17.

Tyttöjen talo

Helsingin ja Espoon Tyttöjen talot toimivat nyt verkon kautta. Palvelut on tarkoitettu kaikille 10–29-vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville ja tyttöyttä itsessään pohtiville. Talojen toiminta ja nuorisotyö on siirtynyt verkkoon etäyhteyden avulla. Tyttöjen talon työntekijät Helsingissä ja Espoossa tavoittaa mm. chatin, puhelimen, videoyhteyden sekä somekanavien kautta. Chat-kanavat ovat tarkoitettuja alle 30-vuotiaille nuorille.

Poikien talo

Poikien talo tekee sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä 10–28-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten parissa sukupuolen moninaisuuden huomioiden. Työntekijät ovat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia. Talon toiminta on siirtynyt verkkoon etäyhteyden avulla. Poikien talon työntekijät ovat tavoitettavissa esimerkiksi chatin, puhelimien ja video-yhteyden ja somekanavien kautta. Chat-kanavat ovat tarkoitettuja alle 30-vuotiaille nuorille.

Poikien puhelin

Väestöliiton Poikien puhelin on auttava palvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, koulutettu mieshenkilö. Puhelut voi soittaa nimettömänä, ja ne ovat luottamuksellisia. Puhelin (0800 94884) on avoinna arkisin klo 13–18. Poikien puhelimen chattiin pääsee verkkosivun oikeasta alakulmasta (puhelimessa vihreä palkki näkyy näytön alalaidassa). Chatissa käydään keskustelua kahden kesken Poikien puhelimen työntekijän kanssa, ja ne ovat luottamuksellisia ja nimettömiä. Chat on avoinna ma–to klo 13–18 ja pe klo 13–15.