Haartmanin sairaalan takana on koronatestiteltta. Kuva: Kalle Koponen / HS

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kirurgeja kokoontui Lapissa pidettäviin ortopedian ja traumatologian koulutuspäiville edellisviikolla. Mukana Levillä 8. päivä maaliskuuta alkaneessa koulutustapahtumassa oli myös yksi koronavirukseen sairastunut lääkäri. Lääkärillä todettiin koronavirus matkan jälkeen. Lääkäri ei ole Husin henkilökuntaa vaan muualta Suomesta.

HUS:n lääkäreistä osa ehti olla takaisin töissä, ennen kuin varma tieto matkalla mukana olleen koronaviruksesta tuli viime keskiviikkona.

Tällöin Lapissa olleet Husin lääkärit siirretiin karanteeniin, kertoo Husin toimialajohtaja Jarkko Pajarinen. Karanteeni koski kaikkia 25 Levillä ollutta erikoistuvaa lääkäriä. Heistä noin 15 oli tarkoitus palata takaisin normaaliin työvuorokiertoon Husin sairaaloihin.

Kaikilta niiltä koulutuksessa olleilta lääkäreiltä, joilla on ollut jotain oireita, on nyt otettu koronavirustesti, mutta toistaiseksi vain yhden lääkärin osalta on saatu testitulos. Se oli negatiivinen, Pajarinen sanoo.

”Odotan, että lähipäivinä selviävät muutkin. Se olisi hyvin tärkeää myös ihan käytännöntoiminnan kannalta, että saisimme negatiivisen tuloksen saaneet takaisin töihin.”

Pajarisen mukaan Husin toimipisteissä aletaan kartoittaa mahdollisesti altistuneita näiden Levillä olleiden lääkäreiden osalta vasta siinä tapauksessa, mikäli jollain lääkäreistä todetaan koronavirus.

Lääkäreiden kohdalla on toimittu niin hyvin kuin on voitu, sanovat sekä Pajarinen että Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

”Pitää muistaa, että vielä kaksi viikkoa sitten tilanne oli aivan toisenlainen. Vaikka meillä on on aika selkeä tilanne ja rajoitukset, niin kaksi viikkoa sitten maailma oli hyvin erilainen eikä vielä ollut linjauksia näistä. Toki, olemme nyt viisaampia ja ennusteet tarkempia ja jos nyt pitäisi tehdä tämä päätös niin se olisi erilainen”, Pajarinen sanoo.

Levillä ollut koulutus oli ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuville lääkäreille tarkoitettu tapahtuma, jossa oli Mäkijärven mukaan paikalla lääkäreitä kaikista Suomen keskussairaaloista.

Husin ortopedin töitä tekevistä lääkäreistä on poissa töistä nyt kolmasosa, Mäkijärvi arvioi. Pajarisen mukaan luku on luultavasti hieman pienempi.

Tilanne ei vielä uhkaa Husin toimintavarmuutta, sanoo Mäkijärvi. Koronaviruspotilaiden hoitaminen ei vaadi Pajarisen mukaan ortopedian ja traumatologian tai kirurgian erikoisosaamista.

”Totta kai joudumme tekemään päivystykseen ja työvuoroihin poikkeusaikatauluja, mutta olemme toistaiseksi pystyneet turvaamaan kaikki välttämättömät toiminnot ja päivystys”, Mäkijärvi sanoo.

Kaikkiaan Husin hoitohenkilökunnasta on tällä hetkellä poissa työstä noin 10 prosenttia työvoimasta. Mäkijärven mukaan määrä on sama myös lääkäreiden osalta.

”Tämä [koronavirustapaus Levillä] on sinänsä harmillinen tapahtuma, mutta kuvaa tietysti tätä asiaa minkä keskellä olemme.”

Levin koulutustapahtumaan osallistui lähemmäs 200 lääkäriä eri puolilta Suomea.

Oikaisu 20. maaliskuuta kello 17.14: Jutussa todettiin ensin, että kolmasosa Husin ortopediaan erikoistuneista lääkäreistä on poissa töistä. Todellisuudessa poissa on kolmasosa kaikista ortopedin töitä tekevistä lääkäreistä, siis myös erikoistumisvaiheessa olevista lääkäreistä.