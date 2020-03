Helsingin poliisi ilmoitti perjantaina Twitterissä poliisin päivystävän näkyvästi kaduilla. Poliisin mukaan toiminnan tavoitteena on vähentää tarpeettomia kokoontumisia julkisilla paikoilla.

Hallitus on linjannut, että yli 10 hengen kokoontumiset julkisilla paikoilla kielletään. Kokoontumisten estämisen tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä. Periaatteessa kokoontumisrajoitusten rikkomisesta voisi saada jopa sakkoja.

Mistään näin radikaaleista toimenpiteistä Helsingin poliisin toiminnassa ei ole kyse, kertoo ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisin viestinnästä.

”Tässä jalkaudutaan kaduille sen mukaan, miten hälytystehtävät sallivat, ja katsellaan, millaisia kokoontumisia on käynnissä. Tarkoituksena on neuvoa ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan, jotta kaikki ymmärtäisivät, mistä tässä on kyse”, Höök sanoo.

Höök toteaa, että toiminta on niin pääministerin kuin poliisin johdon linjausten mukaista toimintaa.

”Pääministeri Sanna Marin on tiukasti toivonut, että kokoontumisia ei tulisi”, Höök sanoo.

Ihmisten neuvominen kokoontumisrajoituksista ei vie resursseja poliisin muista tehtävistä, Höök sanoo.

”Poliisi liikkuu kaupungilla hälytystehtävien hoitamisen ohessa. Tarkoituksena on näyttää, että virkavalta on paikalla”, Höök sanoo.