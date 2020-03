Helsingin Sanomien Suomi auttaa -kampanja on saanut lukijat kertomaan lukuisista tavoista, joilla suomalaisten elämää voisi lähiaikoina helpottaa.

HS torstaina käynnistämän kampanjan tarkoituksena on kerätä vinkkejä uutta arkea varten ja tarjota keskusteluseuraa sitä kaipaaville.

Koko Suomi on poikkeustilassa koronaviruksen vuoksi, ja kun ihmiset sulkeutuvat neljän seinän sisälle, yksinäisyydestä voi tulla monelle ongelma.

Verkkopalvelun kautta ilmoittautui perjantai-iltapäivään mennessä yli 600 ihmistä apua tarjoavien joukkoon. He ovat valmiita antamaan keskusteluseuraa niille, jotka sitä kaipaavat.

Mukaan ilmoittautuneiden auttajien viesteissä toistuu vilpitön halu tehdä hyvää niille, jotka sitä eniten kaipaavat vaikeana aikana. Monen mielessä oli halu tehdä kriisitilanteessa edes jotain.

Vastaavasti avun tarvitsijoita on ilmoittautunut ensimmäisinä päivinä vain murto-osa apua tarjoaviin verrattuna, joten heitäkin kannustetaan rohkeasti liittymään mukaan.

Palvelu toimii niin, että HS:n verkkosivuilta löytyvän lomakkeen täyttämisen jälkeen HS lähettää sähköpostiin omalta alueeltasi yhteystiedon, jonka jälkeen voitte itse sopia yhteydenpidosta. Pääset täyttämään lomakkeen tässä jutussa.

Lukijoita pyydettiin myös kertomaan keinoista, joilla etenkin riskiryhmien tai muuten hankalassa asemassa olevien ihmisten arkea voisi helpottaa.

Viestejä on tullut lähemmäs sata. Valitettavasti toimitus ei ehdi vastata kaikkiin ehdotuksiin, mutta moni niistä on jo antanut aihetta lehtijutun tekoon. Esimerkkinä on tarina pizzeriayrittäjä Mazlum Elekistä. Lisää artikkeleita on tulossa lähipäivinä.