Koronavirusepidemia ei anna syytä juhlaan, ja Helsingin yöelämä näyttää vaienneen sen mukana.

Silti esimerkiksi Helsingin ehkä tunnetuin karaokebaari Pataässä piti ovensa auki myös perjantaina. Meno kruununhakalaisessa laulukeitaassa oli viikko sitten viikonloppuna vilkas, kertoo vuoropäällikkö Jenina Malmi.

”Katsoin, että ainakin myynnin perusteella on ollut hyvä viikonloppu. Mutta koskaan ei voi etukäteen tietää. Se on arpapeliä”, Malmi sanoi perjantaina ennen iltaa.

Malmin mukaan hygieenisyyteen kiinnitetään Pataässässä nyt erityistä huomiota. Malmi sanoo puhuvansa vain omasta karaoke-emäntävuorostaan, mutta ainakin silloin hän pyyhkii ja desinfioi mikrofonit jokaisen laulukerran jälkeen.

”Perusdesinfioidaan kaikki pinnat ja ovenkahvat. Henkilökunnan puolella desinfioidaan kassat, kun meillä on kosketusnäytöt”, hän kertoo.

Karaokebaari Anna K oli normaalisti auki, vaikka muuta vastaavat paikat ovat sulkeneet ovensa korona viruksen takia. Asiakkaita oli noin 10, mikä on huomattavasti vähemmän kuin perjantai-iltaisin yleensä. Myös ravintolapäällikkö Jasse Vikströmillä oli aikaa laulaa. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Ravintolan tiskille on asennettuina desinfiointiautomaatit. Kun asiakas työntää kätensä laitteeseen, se lurauttaa hyppysiin desinfiointi­vaahtoa, jolloin itse laitteeseen ei tarvitse koskea lainkaan.

Pataässän tiskit ovat ”syvät”, minkä takia Malmi arvelee pitävän myyjän ja asiakkaan välisen tartunnan mahdollisuuden pienenä. Sen sijaan asiakkaiden keskinäisen etäisyyden valvominen on haastavaa.

”Jos ne asiakkaat on lähekkäin, eihän me voida siihen väliin mennä sanomaan. Sehän on asiakkaiden oma päätös.”

Anna K ei sulkenut perjantaina oviaan koronaviruksen takia. Sari Viima-Lehtimäki ja Jouni Lehtimäki olivat tulleet nauttimaan olutta viikon päätteeksi. Heitä ei korona murehdituta vielä muuten kuin talouden näkökulmasta. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

VR:n entisessä konepajassa Vallilassa sijaitseva väliaikainen pop up Corona Baari ja Biljardi oli myös perjantaina avoinna.

Varotoimia on silti tehty. Biljardibaarin tiskillä standissa seisoo teksti.

”Hyvä asiakas, huomioithan muiden asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyden ja tulet baariin ainoastaan, jos sinulla ei ole minkäänlaisia flunssaoireita tai muuta tarttuvaa sairautta. Olemme tehostaneet siivoamista entisestään ja muuttaneet toimintatapojamme vastaamaan tilannetta, mutta iso osa vastuusta kaikkien terveenä pysymiseksi on myös teillä.”

Ravintoloitsija Erkki ”Era” Lahti kertoo, että tilavaa konepajahallissa sijaitsevaa ravintolaa on koronavirukseen varautumisen takia kalustukseltaan ja toimintatavaltaan muutettu.

”Puolet tuoleista ja pöydistä on siirretty pois ja tilaa on väljennetty. Joka puolella on ohjeita asiakkaille siitä, että he pitävät vaadittavan etäisyyden toisiinsa. Jos niin ei tapahdu, siihen puututaan”, Lahti kertoo.

Kalevankadun Vin-Vin-baarissa oli perjantai-iltaan mennessä käynyt vain seitsemän asiakasta. Se on huomattavasti vähemmän kuin normaalisti, kertoo ravintolan työntekijä Susanna Storbacka. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Eri puolille ravintolatilaa on aseteltu käsidesipulloja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pieni teko, suuri vaikutus -esitteitä, joissa neuvotaan, kuinka yskitään, aivastetaan ja pestään käsiä oikein.

Normaalisti biljardikepit ovat vapaasti otettavissa baarisalin seinältä telineistä. Nyt ne annetaan yksi kerrallaan asiakkaille.

”Me kuljetaan täällä koko ajan rätti kädessä ja pyyhitään kalusteita ja ovenkahvoja. Biljardikepit, pallot ja pöydät pestään jokaisen käyttökerran jälkeen. Kaikki, mihin ihmiset koskee, desinfioidaan”, Lahti sanoo.

Vuoropäällikkö Tuuli Kungas desinfioi biljardipöytää Corona-baarissa. Pallot, kepit, ja biljardipöytä puhdistetaan nyt useammin kuin ennen. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Vaikka biljardibaari on avoinna tänä viikonloppuna, koronavirus on tehnyt tehtävänsä taustalla olevan firman liikevaihtoon. Koko yhtiön henkilökunta on lomautettu huhtikuun alkupäivistä lähtien.

Lahden mukaan kävijöitä oli viime viikonloppuna kahden päivän aikana noin 300, mikä oli puolet normaalista. Hän arvelee, että tänä viikonloppuna asiakasmäärä putoaa toiset puolet, jolloin jäljellä on yksi neljäsosa normaalista.

Vallilan Konepajan alueella sijaitseva Corona-baari oli autio perjantai-iltana. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Monet ravintolat on myös suljettu.

Soittokierros Helsingin iltabaareihin ja klubeihin vahvistaa etukäteisarvelun tarjonnan huomattavasta vähentymisestä. Monen perjantai-iltaisin normaalisti turvoksissa olevan klubin omistajat kertovat, että lappu on ollut pakko laittaa luukulle. Asiakkaita ei ole.

”Me oltiin ensimmäisiä, kun laitettiin kaikki kiinni heti viime perjantaina”, kertoo muun muassa Timi Uskali.

Uskali on kumppaniensa kanssa taustalla klubeissa kuten Kuudes Linja, Siltanen, Kaiku, Post Bar, ja Ääniwalli. Vain ruokaravintola Tanner on yhä auki.

Talous ei ole ainoa syy sulkemiseen, jos edes tärkein: ”Ei kai kukaan järkevä ihminen pidä menomestoja nyt auki. Mehän ollaan kohta himassa kaikki. Ei kai me sitä haluta”, Uskali sanoo.

”Meillä oli taustalla moraaliset syyt. Nähtiin mitä maailmalla tapahtuu. Me oltiin kai ensimmäiset, kun laitettiin kaikki kiinni.”

Ravintolat sulkevat oviaan, mutta jotkut tarjoavat vielä tilausruokaa. Puttes Bar & Pizza on auki vain kotiinkuljetuksille. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Puttes Bar & Pizzan Alexandrolle (oik) ja Marlonille (vas) riitti töitä pizzan paistossa kotiinkuljetuksia varten. Hiljaisempaa oli kuitenkin kuin normaalina perjantai-iltana. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Tavastia-klubin, sen ”ponnahduslaudan” Semifinalin ja Ravintola Ilveksen kokonaisuus on suljettu, Tavastia sen verkkosivujen mukaan ainakin huhtikuun loppuun ja Ilves toistaiseksi.

Elävän musiikin konserttien järjestäminen nykytilanteessa on Tavastian taustayhtiön Helsingin Rock & Roll oy:n toimitusjohtajan Juhani Merimaan mukaan mahdotonta.

”Etäisyyksien pitäminen livekonserteissa ei ole salissa mahdollista. Me olemme kiinni, koska haluamme omalta osaltamme tehdä kaikkemme, ettei tämä vakava tauti leviä oman toimintamme kautta. Fokus pitää olla taudin torjunnassa”, Merimaa sanoo.

”Luonnollisesti seuraamme tilannetta ja olemme valmiita avaamaan heti, kun siihen on mahdollisuus. Mutta emme ota riskejä asiakkaidemme kustannuksella, vaikka bisnes on täysin nolla ja jäljellä on vain menot.”

Rokkibaari Bar Loosessa ei ollut perjantai-iltana vielä seitsemän aikaan yhtään asiakasta. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Merimaa mainitsee viime aikoina käydyn vilkkaan keskustelun livekeikkojen korvaamisesta suorilla verkkolähetyksillä. Merimaa kertoo myös omien joukkojensa olevan kiinnostunut.

”Ongelmana tässä on luoda uusia liiketoimintamalleja, jotka tuovat liikevaihtonsa menettäneille alan toimijoille positiivista kassavirtaa. Mahdollisten tulojen pitää ylittää menot. Kukaan ei halua pienentää niukkaa kassaansa lisätappioilla.”

Merimaan mukaan täytyy myös miettiä, paljonko maksullisia striimauksia mahtuu markkinoille. ”Kaikki aktiivisuus nykytilan korjaamiseksi on positiivista ja kannustettavaa, mutta pitää välttää turhaa hössötystä.”