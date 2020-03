Monet opettajat ovat hermostuneet uudesta määräyksestä, että alakoulun kolmen ensimmäisen luokan oppilaat voisivat sittenkin tulla lähiopetukseen riippumatta vanhemman työtehtävien kriittisyydestä.

Opetusministeriö kertoi yllättäen perjantaina, että kaikki 1.-3. luokan oppilaat saavat halutessaan lähiopetusta koulutiloissa maanantaista alkaen. Valtioneuvosto päätti asetuksen muutoksesta perjantaina.

Alun perin alaluokkien lähiopetus oli koronaviruksen takia rajattu niihin lapsiin, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä ammateissa, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla.

”Huoli on suuri työasioistakin, mutta erityisesti siksi, että itselläni on riskiryhmään kuuluva kaksivuotias lapsi. Hän ei oireile nyt, mutta hänellä on vaikea astma ja hän on sairastanut keuhkokuumeen aiemmin”, kertoo HS:n haastattelema ensimmäisen luokan opettaja.

Hän työskentelee suuressa koulussa, jossa kaikki 1–3. luokan opettajat on määrätty maanantaina takaisin koululle. Opettajan tai hänen perheensä kuuluminen riskiryhmään ei ole peruste jatkaa etätöissä.

HS ei kerro opettajan nimeä tai kuntaa, jossa tämä pelkää siitä aiheutuvan ongelmia. Opettajan työnantaja on erikseen ohjeistanut, että medialle ei saa puhua.

Myöskään palkatonta vapaata ei opettajalle myönnetä. Hänen puolisonsa on kriittiseksi määritellyssä työssä, josta hän ei voi olla poissa.

Pienimmän, riskiryhmään kuuluvan lapsen lisäksi perheen muut lapset joutuvat näin ollen takaisin esikouluun ja ensimmäiselle luokalle.

”Meidän perhe on siis neljässä eri lapsiryhmässä mukana maanantaina. Eiköhän me se virus siis pian saada, jos se on tullakseen.”

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa, että heille on tullut ryöppyämällä viestejä opettajilta perjantai-iltapäivän jälkeen. Viesteissä kannetaan huolta etenkin käytännön järjestelyistä: kuinka hoitaa samaan aikaan etäopetus sekä lähiopetus, johon mahdollisesti tulee maanantaina enemmän lapsia kuin kuluneella viikolla.

”Juuri kun on tehty hirveästi töitä, että saadaan etäopetus toimimaan, tulee tällainen päätös. Tuntuu poukkoilulta”, Misukka sanoo.

Hän vetoaa vanhempiin: lasta ei pidä lähettää takaisin lähiopetukseen, ellei tälle ole oikeasti vakavia perusteita. Ei siis koululle siksi, että on vähän hankalaa, vaan kouluun vain jos on oikeasti pakko.

”On myös selvää, että opettaja ei voi samaan aikaan hoitaa oman luokkansa lähiopetusta ja etäopetusta.”

Misukka lisää, että on tärkeää jakaa työt niin, että riskiryhmiin kuuluvat joutuvat pienimpään vaaraan.

”Käsitykseni mukaan näin on pyritty parhaan mukaan toimimaankin. Koulutuksen järjestäjät pyrkivät suojelemaan työntekijöitään.”

Opetusministeri Li Andersson (vas) linjasi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että opettajien työskentelytilan määrääminen on kuntien ja koulutuksen järjestäjien harkintavallassa. Andersson täsmensi HS:lle, että työnantajia on kehotettu joustavuuteen etätyökäytännöissä.

Misukka kertoo kuitenkin ammattijärjestön saamissa viesteissä raportoidun esimerkiksi pakollisesta kasvokkain järjestettävästä digikoulutuksesta suurelle joukolle kerrallaan.

On myös käytännön kannalta hankalaa, että uudet perjantai-iltapäivänä kerrotut määräykset astuvat voimaan heti maanantaiaamuna. Kukaan ei tiedä tarkasti, paljonko lapsia kouluun palaa. Misukka sanoo, että tämä kaatuu erityisesti rehtorien niskaan.

Pitää äkkiä miettiä uudelleen kouluruokailut, kuljetukset ja työnjako. Joissain kunnissa on nyt komennettu sittenkin koululle kaikki erityisopetuksen ja 1–3.-luokkalaisten opettajat, vaikka heistä osa todennäköisesti opettaakin myöhemmin vain etänä.

OAJ vaatii myös pitämään opetusryhmät mahdollisimman pieninä ja järjestämään opetuksen tutussa koulussa. Ei siis pidä alkaa keskittää opetusta.

HS:n haastattelema opettaja kertoo, että hänen suuressa koulussaan opetusryhmät muodostetaan nyt niin, että ryhmässä on enintään kymmenen oppilasta. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että näitä pienryhmiä vetämään tarvitaan todennäköisesti paljon opettajia, vaikka lapsista iso osa olisi etäopetuksessa.

Moni joutuu siis tosiaan kaksinkertaisiin töihin. Opettaja pitää myös tartuntariskiä oppilailleen oleellisena. Hänestä on mahdoton ajatus, että pikkukoululaisia voisi kokonaan estää ottamasta toisiinsa kontaktia koulupäivän aikana.

”Kuvitelkaa se kaksikymmentä sekuntia käsiään pesevien lasten jono. Kymmenen lasta seisoo siinä suunnilleen viisi minuuttia jonossa. Vaikea uskoa, että siinä ei rapsuteltaisi kasvoja ja kaivettaisi nenää odottaessa tai vähän hipaistaisi kaveria.”

Opettaja arvioi lisäksi, että ryhmät eivät pysy päivästä toiseen samana.