Koronaviruksen takia hallitus on linjannut, että yli 70-vuotiaiden on pysyttävä nyt kotona ja elettävä kuin he olisivat karanteenissa.

Näin tekee myös rap-mummo Eilana tunnettu Eila Nevanranta, 84. Nevanranta kertoo puhelimessa suhtautuvansa koronavirustilanteeseen suurella vakavuudella, mutta yrittävänsä pitää silti huumorin läsnä elämässä.

Hän kertoo perineensä huumorin ylläpitämisen taidon omalta äidiltään, joka pystyi nauramaan vaikeuksille myös sota-aikana.

”Korona itsessään ei tietysti naurata, mutta itselleen voi aina nauraa, se on parasta”, Nevanranta sanoo.

Nevanranta kertoo ottaneensa määräyksen kotona pysymisestä tosissaan, vaikka hänen oma peruskuntonsa onkin aika hyvä.

”Tietysti vähän pitkästyttää olla vain kotona, olen yrittänyt kierrellä vähän hiljaisia kortteleita.”

Nevanranta kertoo ihmetelleensä, kun oli nähnyt niin monen yli 70-vuotiaan liikenteessä. Hän muistuttaa, että kaikki vanhukset eivät kuitenkaan välttämättä muista, mistä on kysymys.

Nevanrannalla päivät ovat kuitenkin täyttyneet lukemisesta ja viihdeohjelmien seuraamisesta sekä musiikin kuuntelusta. Nyt hän lukee kirjaa, jossa käsitellään krishnoja ja jumalaista laulua.

Haastattelun jälkeen Nevanranta soittaa kuitenkin vielä perään haluten tarkentaa, ettei kuulu krishnoihin vaan on vain utelias luonne.

”Utelias pitää olla! Sitten, kun lakkaamme olemasta uteliaita, olemme vanhoja ja aivot happanevat.”

Nevanranta tarkentaa, että uteliaisuudella hän tarkoittaa mielenkiintoa erilaisia asioita, ei esimerkiksi julkisuuden henkilöitä kohtaan.

Seuraavaksi lukulistalla onkin Islamin käsikirja.

”Minusta on erittäin mielenkiintoista lukea, miten eri uskonnoissa ajatellaan asioista.”

Eila Nevanranta poseeraa väliaikaisen kotinsa ikkunasta Oulunkylässä. Kuva: Kimmo Penttinen

Rööperin mummoksi itseään kutsuva Nevanranta on remontin takia muuttanut puoleksi vuodeksi Oulunkylään, mikä itsessään on jo hänelle poikkeustila. Nevanranta kertoo kaipaavansa jo takaisin Punavuoreen, mutta koti-ikävään auttaa tekeillä oleva uusi Punavuoriräppi.

”Tää on meidän village, meidän Red Hill Village”, Nevanranta tapailee puhelimessa.

Nyt myös kappaleen tekeminen on kuitenkin tauolla, koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilan vuoksi.

On tärkeää uskoa, mitä viranomaiset sanovat ja noudattaa heidän antamiaan ohjeita, Nevanranta sanoo.

”Ehkä se on minunkin aika vähän rauhoittua. Kaikille löytyy apua, joku tuo oven taakse ruokakassin, kun vain kysyy.”

Keikoille Nevanranta silti kaipaa edelleen.

”Räppään niin kauan, kun vain pystyn lavalla olemaan. Vaikka minut pitäisi ensin kantaa sinne.”

Nuorisoa Nevanranta neuvoo keksimään nyt omia räppejään ja kuuntelemaan omia äänityksiään. Jokaisen täytyy hillitä itseään ja pysyä mahdollisimman paljon kotona.

”Tähän tilanteeseen sopii hyvin mummoräp. Netin kautta voi chattailla tai ottaa videopuhelun heille. Muista mummoas tänään tai vaikka joka päivä!”