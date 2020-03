Ihmisiä patistetaan nyt pysymään kotona. Samaan aikaan pääkaupunkiseudun kauppakeskukset, vaatejätit ja merkittävä osa kahvilaketjuista jatkaa toimintaansa lähes tavalliseen tapaan.

Yksikään suurista kauppakeskuksista pääkaupunkiseudulla ei ole sulkenut oviaan koronaviruksen vuoksi. Esimerkiksi Helsingin keskustassa sijaitseva tavaratalo Stockmann ei ole sulkenut oviaan, mutta on siirtänyt alennustuotteistaan tunnetun Hullut päivät -tapahtuman kokonaan verkkoon.

Kauppakeskusten sulkeminen muiden kuin päivittäistavaraliikkeiden osalta ei ole HS:n soittokierroksen perusteella edes harkinnassa.

”Olemme nyt auki. Me olemme myös joukkoliikennekeskus, täällä on juna-asema ja täällä myös asuu ihmisiä, meiltä löytyy myös terveyspalveluita eli olemme aika erilainen kauppakeskus”, sanoo Pasilassa melko äskettäin avatun kauppakeskus Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

”Pidän epätodennäköisenä, että koko kauppakeskus menisi kiinni. Seuraamme asiassa viranomaisten ohjeistusta.”

Tripla ei kuitenkaan ole poikkeus. Samalla tavalla voivat toimintaansa perustella monet kauppakeskukset.

Kauppakeskus Triplassa oli alkuviikosta hiljaista. Kuva: Kalle Koponen / HS

Esimerkiksi julkisen liikenteen solmukohtia kauppakeskuksissa on myös Kampissa, Matinkylässä ja Kalasatamassa.

Asumista taas on Triplan lisäksi myös esimerkiksi Kalasataman Redissä, Tapiolan Ainoassa ja Kampin Keskuksessa.

Monissa kauppakeskuksissa on ryhdytty tarmokkaasti siivoamaan. Hissinnappuloita ja kaiteita desinfioidaan tavallista useammin ja aiempaa järeämmillä aineilla.

Lisäksi monessa kauppakeskuksessa on luovuttu tapahtumista. Myös liikkeitä velvoittavista aukioloajoista on monin paikoin luovuttu. Se mahdollistaa yksittäisten liikkeiden osalta lyhyemmät aukioloajat tai jopa liikkeen sulkemisen kokonaan. Useissa kauppakeskuksissa on toimijoita, jotka ovat jo sulkeneet ovensa.

Suurin osa erikoisliikkeistä kuitenkin pitää ovensa edelleen auki tavalliseen tapaan.

Vantaalla Kehätien ja Tuusulanväylän tuntumassa sijaitsevassa Jumbossa on suljettu jo osa puhtaasti viihteeseen liittyviä toimintoja kuten kylpylä ja elokuvateatteri.

Kauppakeskus liikkeineen pitää kuitenkin ovensa auki.

Monien liikkeiden aukioloaikoja on lyhennetty usealla tunnilla. Päivittäistavarakaupat puolestaan palvelevat edelleen aamuvarhaisesta iltamyöhäiseen.

”Mielestäni on hyvä, että asiakkaat voivat tulla laajasti eri aikoina, etteivät kaikki tule samaan aikaan kauppaan, että ei tulisi väentungosta”, perustelee linjausta kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Poikkeustila on näkynyt asiakkaiden määrässä.

”Ihmisiä on vähemmän liikenteessä ja selvästi tänne tullaan vain hoitamaan asioita, ei oleskelemaan. Meillä on noin 30-40 prosenttia vähemmän asiakkaita kuin tavallisesti. On siis saavutettu se, mitä tavoiteltiinkin.”

Isojen ruokamarkettien on Lehtoaron mielestä pysyttävä auki, jotta ihmiset saavat hankittua ruokaa ja pääsevät apteekkiin.

Useimmissa kauppakeskuksissa on isoja ruokakauppoja ja terveyspalveluita kuten apteekkeja ja yksityisiä lääkäriasemia.

Tarvitsevatko ihmiset pakotteita pysyäkseen kotona vai rajoitetaanko sosiaalista kanssakäymistä vapaaehtoisesti, etenkin, jos on mahdollisuus viihtyä kahvilassa ja vaatekaupoissa?

Herttoniemessä kauppakeskus Hertsin avajaiset ja ilmaisten ämpärien houkutus aiheuttivat väentungoksen torstaina siitä huolimatta, että valtioneuvosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja hallitus ovat pyytäneet ihmisiä välttämään muiden ihmisten tapaamista ja pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin.

Leppävaaran kauppakeskus Sellossa ja Matinkylän Iso Omenassa on päivittäistavarakaupan puolella ollut jopa tavanomaista vilkkaampaa alkuviikosta.

Monissa Euroopan maissa on ryhdytty kuluvalla viikolla rajoittamaan ihmisten liikkumista, ja monissa maissa samanlainen rajoitus on valmisteilla. Samalla muut kuin välttämättömät toiminnot suljetaan.

Italiassa hallitus määräsi ison osa yrityksistä suljettavaksi. Sulkemiskehotus koskee kaikkia ”ei-välttämättömiksi” arvioituja toimintoja, kertovat useat kansainväliset mediat.

Suomessa kauppakeskukset eivät näytä rajoittavan toimintaansa muuten kuin pakon edessä.

”Seuraamme tilannetta ja ohjeistusta. Koemme, että olemme tärkeä osa ympäröivää yhteisöä. On tärkeää turvata päivittäiset palveluvastuut, ja pitää mahdollistaa asiointi”, sanoo Sanna Yliniemi, Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Iso Omena kuuluu Cityconin kauppakeskuksiin.

Samoin perustelee Lehtoaro Jumbosta.

”Pidämme toistaiseksi auki. Meillä on kuitenkin toimijoita, jotka haluavat palvella. Jos meidät määrätään sulkemaan, niin tietysti sitten seuraamme sitä ohjetta. Viranomaiset päättävät.”

Myös Sellossa halutaan pitää toiminnassa etenkin niitä palveluita, joille nyt on erityisen kova kysyntä: apteekit, ruokakaupat ja Alko.

”Seurataan tiiviisti viranomaisten ohjeita. Tällä hetkellä emme ole sulkemassa, katsotaan tilanteen kehittymistä”, kauppakeskusjohtaja Marjo Kankaanranta Sellosta sanoo.

”Toki jokainen toimija on vastuussa, ja olemme yhdessä tässä tilanteessa. Olemme valmiit tekemään asioita ja vastuussa myös.”