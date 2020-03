Pysäyttävät kuvat hoitohenkilökunnan vetoomuksista leviävät nyt sosiaalisessa mediassa.

Niissä vedotaan kansalaisiin, että nämä pysyisivät kodeissaan.

Tällaisen kuvan on ottanut myös Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosasto. Se yrittää vedota kuvallaan ihmisiin, että he pysyisivät kotona. Kuvassa on hoitohenkilökuntaa sairaalatiloissa.

Kuvan työntekijät pitävät käsissään lappuja, jotka muodostavat selvän viestin: ”Olemme töissä sinun vuoksesi, pysy kotona meidän vuoksemme, kiitos.”

Sairaalahenkilökunta haluaa kuvallaan viestittää, että sosiaalisen etäisyyden ottaminen olisi nyt erittäin toivottavaa. HS kertoi aiemmin tällä viikolla, kuinka sosiaalinen kanssakäyminen lisää tartuntojen määrää. Ilman rajoituksia tartunnat kasvavat hurjaa vauhtia.

Monissa maissa sosiaalisen etäisyyden ottaminen ei ole onnistunut, ja siksi on otettu käyttöön aiempaa kovempia toimenpiteitä. Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa liikkuminen on ilman erityistä syytä kokonaan kielletty. Lisäksi esimerkiksi Italiassa on suljettu kaikki sellaiset yritykset, joiden toiminta ei ole aivan välttämätöntä.

Suomessa ihmisiä on tähän mennessä kehotettu välttelemään sosiaalista kanssakäymistä ja kielletty yli 10 ihmisen tapaamiset ja kokoontumiset, mutta esimerkiksi liikkumista ulkona tai kahviloiden, kauppakeskusten ja erikoisliikkeiden toimintaa ei ole ainakaan vielä rajoitettu.