Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustot kokoontuvat maanantai-iltana, mikä on koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi herättänyt paljon kysymyksiä. Sama tilanne on edessä Helsingillä, jonka kokouksen on määrä olla keskiviikkona.

Valtioneuvosto on suositellut ihmisiä välttämään yli kymmenen hengen kokoontumisia, mutta kunnan toimielimia rajoitus ei koske.

Samaan tapaan eduskunta on voinut kokoontua siten, että salissa on yhtä aikaa paikalla vain neljäsosa kansanedustajista. Samoin toimivat Vantaan, Espoon ja Helsingin valtuustot. Ryhmien voimasuhteet säilytetään tavallisina.

Kunnilla on mahdollisuus pitää kokouksia myös sähköisesti. Kuntalaki antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle päätöksenteolle. Tällöin esimerkiksi tartuntalain mukaisessa karanteenissakin olevat voisivat osallistua kokouksiin. Puheenjohtajalla on myös mahdollisuus peruuttaa kokouksia painavasta syystä.

Monilla kunnilla hallintosääntö mahdollistaa etäkokoukset. Jos hallintosääntö ei järjestelyä mahdollista, asiasta voi säätää pikaisesti salissa.

Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr) kertoo, että valtuuston tämäniltainen kokous on herättänyt paljon huolta.

Hopsun mukaan kokous on tarkoitus käydä läpi mahdollisimman nopeasti. Kokouksessa on myös erikoisjärjestelyjä: Esimerkiksi ruokailu on peruttu ja valtuutetut pysyttelevät turvavälien päässä toisistaan. Kaikki valtuutetut eivät istu salissa samaan aikaan.

Pyrkimyksenä on, että vain Espoon hallintosäännön muutokset käsitellään pikaisesti kokouksessa. Muutokset käsittelevät sähköisten kokousten järjestämistä ja toimivallan keskittämistä kaupunginhallitukselle.

”Ryhmien kanssa on sovittu, että muut asiat jätettäisiin pöydälle”, Hopsu sanoo.

Hopsun mukaan selvityksen alla on vielä se, mitä asialistalla mainitulle Tunnin juna -kohdalle tehdään. Valtuuston pitäisi käsitellä sitä, lähteekö Espoon kaupunki osakkaaksi Tunnin Juna oy:n hankeyhtiöön. Hankkeen tavoitteena on Helsingin ja Turun välinen nopea ratayhteys.

”Emme vielä tiedä, mahdollistaako aikataulu tämän päätöksen siirtämisen.”

Päätösehdotuksen mukaan Espoon kaupungin tulisi varautua yhtiön osakkeiden merkintään ja pääomittamiseen enintään 10,25 miljoonan euron rahoitussitoumuksella siten, että kustannukset jaksottuisivat vuosille 2020–2024.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala (kok) puolestaan kertoo, että Vantaan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina ennen valtuustoa etäyhteyden kautta. Valtuusto ei voi kuitenkaan samaa tehdä, vaikka Vantaan hallintosääntö sen mahdollistaa.

”Sähköisessä kokouksessa on paljon haasteita: miten saadaan kuva- ja ääniyhteys toimimaan kaikkien valtuutettujen välillä ja miten kokouksen julkisuus onnistutaan järjestämään.”

Kuntaliiton mallisäännön mukaan yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. Kokouksin osallistujille on taattava riittävät yhteydet.

”Nyt on erityisen tärkeää, että saamme pidettyä päätöksenteon toiminnassa”, Multala sanoo.

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee Suomirata-hanketta. Sen käsittelyn siirtämisestä on Multalan mukaan keskusteltu myös Vantaalla.

Vantaan valtuuston puheenjohtajan Antti Lindtmanin (sd) mukaan tarkoituksena on lykätä ei-välttämättömien asioiden käsittelyä ja käydä läpi vain riidattomia kohtia.

”Saimme erityisjärjestelyt nopeasti aikaiseksi. Siitä ryhmille kiitos”, Lindtman sanoo.

Myös Vantaan valtuusto pyrkii keskittämään toimivaltaa kaupunginhallitukselle. Tartuntatautilain mukainen toimivalta on tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnalta kaupunginhallitukselle.

Helsingissä valtuuston kokous on keskiviikkona.

Helsingin valtuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr) kertoo, että myös Helsinki järjestää kokouksen, koska Helsingin hallintosäännössä ei ole toistaiseksi mahdollisuutta sähköiselle kokoustamiselle.

Kivekkään mukaan keskiviikon kokouksessa päätetään vain hallintosäännöstä, ratahankkeesta ja pidetään pikainen koronainfo. Myös Helsingissä noudatetaan eduskunnasta tuttua mallia, jonka perusteella kaikki valtuutetut eivät ole samassa tilassa kokouksen aikana.

”Yritämme olla mahdollisimman nopeita.”

Kivekkään mukaan etäkokousmahdollisuuksiin tulee suhtautua vakavasti. Myös hän pitää valtuustojen toiminnan turvaamista tärkeänä poikkeusoloissa.

”Valtuustolla on kunnan ylin päätösvalta, ja siinä mielessä se on demokratian kulmakivi”, Kivekäs sanoo.

Kivekkään mukaan valtuuston kokous 8. huhtikuuta järjestetään joko etänä tai perutaan kokonaan.