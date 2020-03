Oikeudenkäynnit

Laulaja Jari Sillanpään syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on hylätty. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa maanantaina.

Sillanpää oli samassa oikeudenkäynnissä syytettynä myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Siihen oikeus myös katsoi hänen syyllistyneen.

Tuomion mukaan Sillanpään puhelimelta löytyi muun muassa tietokoneen ruudulta kuvattu video, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa.

Käräjäoikeus käsitteli asian kokonaisuudessaan suljetuin ovin. Sekä syytettynä ollut Sillanpää ja hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi että syyttäjä Nina Keskinen avasivat kuitenkin toisiinsa liittymättömiä syytekohtia helmikuussa järjestetyn pääkäsittelyn tauoilla.

Syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä liittyi Sillanpään kotiinsa elokuussa 2017 tilaamaan hierojaan, jonka kanssa hän päätyi ”intiimiin kanssakäymiseen”. Täysi-ikäisen hierojan kanssa harrastetussa seksissä ei itsessään ollut mitään laitonta, mutta hierojan mukana Sillanpään asunnolle oli tullut 12-vuotias poika, joka näki osan aktista.

Helsingin käräjäoikeudessa siis ratkottiin, altistettiinko lapsi tahallisesti näkemään hierojan ja Sillanpään toimintaa.

Riidatonta oli, että katsomista tapahtui Sillanpään tietäen tai tietämättä, koska puolustuskin myönsi lapsen ottaneen tilanteesta valokuvia.

Helsingin käräjäoikeus pitää tuoreessa tuomiossaan mahdollisena, ettei Sillanpää ollut tietoinen lapsen saapumisesta huoneeseen.

”Asiassa jää varteenotettava mahdollisuus siitä, että Sillanpää ei ole ollut tekoa tehdessään tietoinen asianomistajan olemisesta samassa huoneessa ja valokuvien ottamisesta. Näin ollen tuomitsemiskynnys tahallisuutta edellyttävästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei ylity, vaan asiassa jää varteenotettava epäily Sillanpään syyllisyydestä”, tuomiossa kerrotaan.

Pojan ottamista valokuvista ei oikeuden mukaan esimerkiksi pystynyt päättelemään, onko Sillanpää ollut tietoinen hänen läsnäolostaan.

Puolustus myönsi, että lapsi näki osan intiimistä kanssakäymisestä. Sen sijaan Sillanpää kiisti havainneensa lapsen tulleen toisesta huoneesta katsomaan tilannetta. Hän myös kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Puolustuksen mukaan Sillanpää oli löytänyt itselleen entuudestaan tuntemattoman hierojan internetissä julkaistun ilmoituksen kautta. Lapsen mukaan tulemisen kerrottiin olleen yllätys.

”Emmin pitkään eteisessä”, Sillanpää muisteli pääkäsittelyn tauolla.

Lopulta Sillanpää päästi myös lapsen asuntoonsa.

”Jos hän on keittiössä ja olohuoneessa, niin on ok tulla. Me olemme sitten toimistossa”, Sillanpää kertoi.

Puolustuksen näkemyksen mukaan lapsi kävi jossain vaiheessa omin lupineen huoneessa, jossa intiimiä kanssakäymistä harrastettiin.

Syyttäjä Keskinen ei uskonut lapsen päätyneen näkemään Sillanpään ja hierojan toimintaa vahingossa.

”Onko vastaaja altistanut lapsen näkemään tahallaan tällaista vai onko kyse vahingosta? Katson, että vastaaja on ollut tietoinen lapsesta tilanteesta”, Keskinen kommentoi pääkäsittelyn tauolla.

Tahallisuudesta on Keskisen mukaan olemassa jonkinlaista näyttöä, jota hän ei kuitenkaan halunnut avata tarkemmin.

Sillanpäähän liittyvät rikosepäilyt virisivät, kun poliisi tutki hierojan tekemiksi epäiltyjä lapseen kohdistuneita laittomia tekoja. Hieroja on kuitenkin sittemmin kuollut, joten hän ei ollut enää käräjäoikeudessa kertomassa tapahtumista tai vastaamassa itse mahdollisiin muihin syytteisiin.

Syyksi luettu syyte sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä ei liittynyt toisen syytekohdan 12-vuotiaaseen asianomistajaan, vaan Sillanpään kännykälle tietokoneen ruudulta kuvattuun laittomaan materiaaliin. Puolustuksen mukaan Sillanpää ei ole kuvannut puhelimellaan mitään ruutua, jossa olisi ollut nähtävissä lapsiin liittyvää materiaalia.

Tuomion myötä julkisuuteen paljastettiin myös se, minkälaista laitonta materiaalia Sillanpään puhelimelta löytyi.

”Asiassa on riidatonta, että Sillanpään matkapuhelimella on kuvattu tietokoneen ruudulta video, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Lisäksi asiassa on riidatonta, että Sillanpään matkapuhelimella on otettu tietokoneen ruudulta kahdeksan valokuvaa, joissa aikuinen kohdistaa seksuaalista toimintaa hyvin pieneen lapseen.”

Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana Sillanpään selitystä siitä, että laiton materiaali olisi jonkun muun henkilön kuvaamaa.

”Valokuvien ottaminen Sillanpään matkapuhelimella on tapahtunut noin minuutti sen jälkeen, kun Sillanpään kiertueen soittolistaa on muokattu, käräjäoikeus katsoo asiassa tulleen vailla järkevää epäilystä selvitetyksi, että Sillanpää on ollut henkilö, joka kuvatallenteet on valmistanut”, oikeus perusteli ratkaisuaan.

Täten Sillanpää syyllistyi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen. Rangaistukseksi hän sai 45 päiväsakkoa, joista kertyy Sillanpään tuloilla maksettavaa 15 480 euroa

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi siis pyrkiä saamaan muutoksia ylempien oikeusasteiden kautta.