Yöllisestä radio-ohjelmastaan alun perin tutuksi tullut Pekka Sauri (vihr) palaa puheohjelmien pariin Helsingin yliopiston Poikkeuslinjalla-ohjelmassa. Sauri on paitsi entinen radiojuontaja myös entinen Helsingin kaupungin rakennus- ja ympäristötoimen vastaava apulaiskaupunginjohtaja.

Sauri toimii Poikkeuslinjalla- ohjelman juontajana ja hänen vieraakseen saapuu eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita.

Ohjelmaidea toteutettiin erittäin nopealla aikataululla vasta viime viikolla, Sauri kertoo.

Ohjelmassa pohditaan koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamia seurauksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Tarkoitus on keskustella myös siitä, voiko tällä poikkeuksellisella tilalla olla jotain hyviä seurauksia.

”Ehkä on vielä liian varhaista miettiä mitä seurauksia tällä on, mutta toki jo nyt on nähtävissä ihmisten yhteisöllisyyden vahvistuminen. Ihmiset haluavat auttaa toisiaan”, Sauri sanoo.

”Sosiaalinen media oli vielä kuukausi sitten täynnä joutavanpäiväistä riitelyä ja nyt siellä ihmiset yrittävät tukea toisiaan. Sehän on hyvä asia, että me yritämme auttaa toisiamme.”

Ensimmäisessä ohjelmassa keskiviikkona pohditaan valtasuhteita ja niiden uudelleenjakoa sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion kestävyyttä.

”On mielenkiintoinen kysymys kuinka nopeasti me pystymme palaamaan avoimeen, liberaaliin demokratiaan tämän jälkeen kun on otettu valmiuslaki käyttöön ja hallitus suunnittelee uusia toimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa ihmisiä entisestään”, Sauri sanoo.

”On tarkoitus pohtia myös miten hyvin meidän hyvinvointivaltio selviää tästä.”

Ohjelmaan voi osallistua lähettämällä kysymyksiä tai näkemyksiä.

Ohjelma lähetetään verkossa suorana puheohjelmana keskiviikkoisin kello 15–16, mutta sen voi kuunnella myöhemmin myös tallenteena, esimerkiksi podcastina tai videona. Osa keskusteluista käydään englannin kielellä.

Oikaisu tiistaina 24. maaliskuussa kello 13:45: Ohjelma nauhoitetaan keskiviikkoisin, ei tiistaisin kuten jutussa aluksi virheellisesti luki.