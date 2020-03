Helsingin musiikkitalossa naistenpäivänä pidetyssä konsertissa oli todennäköisesti useita henkilöitä, jotka kantoivat koronavirusta. HS kertoi perjantaina, että konsertissa olleilta henkilöiltä on todettu jälkikäteen ainakin seitsemän koronavirustartuntaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari kertoo, etteivät kaikkien tartunnat ole tulleet yhdeltä konsertissa olleelta sairastuneelta.

Helsingin kaupunki arvelee sairastuneiden kantaneen virusta tietämättään.

Yksi konsertissa paikalla olleista on presidentti Martti Ahtisaaren puoliso Eeva Ahtisaari. Eeva Ahtisaarella on todettu konsertin jälkeen koronavirustartunta.

Tiistaina tulleen tiedon mukaan myös presidentti Martti Ahtisaari on sairastunut koronavirukseen. Mukana 8. päivä maaliskuuta järjestetyssä konsertissa olivat myös presidentti Tarja Halonen ja Tellervo Koivisto. He ovat ilmoittaneet voivansa hyvin.

Kaupungin asiantuntijat ovat selvittäneet varmistettujen seitsemän virustapauksen osalta tartunnan saaneiden lähikontakteja ja arvioineet tämän perusteella virukselle mahdollisesti altistuneita.

Konsertissa oli kaikkiaan 1 400 katsojaa. He kaikki ovat voineet altistua virukseen. Helsinki kehottikin tiedotteessaan viime viikolla kaikkia konserttiin osallistuneita tarkkailemaan oloaan.

Kaupungin selvitysten mukaan kaikki seitsemän henkilöä, joilla tartunta on todettu, eivät istuneet toistensa lähellä.

Juutilainen-Saari ei kerro missä päin salia sairastuneet istuivat. Hän ei halua avata tapahtumaketjua nyt kerrottua enempää.

Konsertista on nyt kulunut aikaa hieman yli kaksi viikkoa. Koronaviruksen oireet alkavat pääsääntöisesti kahden viikon sisällä mahdollisesta tartunnasta. Keskimäärin oireet kuitenkin alkavat noin viiden päivän päästä tartunnasta.

Itse taudin kesto ja oireet vaihtelevat. Koronaviruksen voi sairastaa oireettomana, lieväoireisena tai voimakasoireisena. WHO:n mukaan nykytiedolla valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt. Myös oireettomien henkilöiden on todettu voivan levittää tautia. Neuroscience News -lehden tuoreen artikkelin mukaan yli kymmenen prosenttia Kiinassa todetuista koronavirustartunnoista on sellaisia, joissa tartunta on tapahtunut potilaalta, jolla oli virus, mutta ei vielä oireita.

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, hengitysvaikeudet, lihaskivut, väsymys tai päänsärky.