Somalitaustainen kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed (vas) vaatii Helsingin Itäkeskuksen Puhoksen ostoskeskuksen sulkemista, koska siellä oleskeleva ja työskentelevä yhteisö ei näytä noudattavan kokoontumisrajoituksia.

Suldaan Said Ahmed Kuva: Martti Kainulainen

Said Ahmed on huolissaan siitä, että ostoskeskuksen maahanmuuttajayhteisö ”on jatkanut elämäänsä kuten ennenkin” koronavirustilanteesta huolimatta. Hän pelkää, että koronavirus pääsee Puhokselta leviämään maahanmuuttajien isoihin perheisiin ja sitä kautta laajemmmalle.

Said Ahmed kertoo käyneensä katsomassa itse Puhoksen tilanteen sunnuntai-iltana, eivätkä kokoontumisrajoitukset näkyneet hänen mukaansa ahtaissa kahviloissa, ravintoloissa ja partureissa millään lailla.

Muuallakin Helsingissä baareissa istui vielä vielä viime viikonloppuna asiakkaita, kuten HS:n tekemällä kierroksella kävi ilmi.

Itäkeskuksen suurempi ostoskeskus on Itis. Kuva: Kimmo Penttinen

Ruotsissa ruotsinsomalialainen lääkäriyhdistys kertoi SVT:lle maanantaina, että Tukholman alueella yhdeksästä siihen mennessä koronavirukseen kuolleesta ihmisestä kuusi oli somalitaustaisia.

”Kun virus levisi Ruotsiin, siitä ei ollut paljoa tietoa somaliksi ja monet elivät kuten ennenkin”, yhdistyksen hallituksen jäsen Jihan Mohamed sanoi SVT:lle.

Mohamedin mukaan erityisesti Tukholman Järvan alueella korostuneet kuolemantapaukset johtuvat mahdollisesti ahtaista tiloista ja tavallista alemmasta kansanterveydestä.

Kaupunginvaltuutettu Said Ahmed ei usko, että Puhoksen tilanne olisi kiinni pelkästään viestinnästä, vaikka pitääkin viestintää elintärkeänä. Hän uskoo virustietouden kulkevan myös Puhokseen.

Said Ahmed aikoo pitää itse tiedotustilaisuuden somaliksi sosiaalisen median kanavissaan ja saada ihmiset ymmärtämään tilanteen vakavuus.

Valokuvaaja Kimmo Penttinen vieraili HS:n toimeksiannosta Puhoksella tiistai-iltapäivänä.

Hänen mukaansa parkkipaikalla oli paljon autoja, ja ihmisiä oli jonkin verran liikkeellä.

”Ei kuitenkaan ihan niin paljon kuin tavallisesti”, Penttinen kertoi kauppakeskuksen ulkopuolelta.

Puhoksen toisen kerroksen pienissä kahviloissa Penttisen mukaan oli kuitenkin ahtautuneena isoja porukoita. Yhdessä kahvilassa oli selvästi yli kymmenen ihmistä.

Puhos on avattu vuonna 1965. Kuva: Kimmo Penttinen

Said Ahmed kertoo olleensa yhteydessä Puhoksen hallituksen puheenjohtajaan ja käyneensä läpi tilannetta. Hänen mukaansa kovia toimia tarvitaan.

”Ymmärrän, että yrittäjille tilanne on vaikea, mutta esimerkiksi Helsingin kaupunki on luvannut joustaa vuokrien maksuaikatauluissa”, Said Ahmed sanoo.

”Nykyiset rajoitukset eivät riitä”, hän päättää.

HS kertoi tiistaina, että hallitus valmistelee Uudenmaan eristämistä muusta maasta koronaviruksen takia. Lisäksi hallitus esittää ravintoloissa tapahtuvan ruokailun kieltämistä toukokuun loppuun asti.