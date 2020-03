Phuong Anh Tran Thi pyörittää sisarensa kanssa Redissä kauneusalan yritystä The Sisters. Kuva: Rio Gandara / HS

Kauppakeskusten yrittäjät ovat koronaviruksen takia ajautuneet pahaan ahdinkoon. Käytävät ammottavat tyhjyyttään ja asiakkaat ovat kaikonneet. Näin on tapahtunut Helsingissä esimerkiksi Triplassa, Redissä ja Citycenterissä.

Yrittäjät toivovat nyt kauppakeskusten omistajilta vastaantulemista. Toiveet kohdistuvat lupiin sulkea liikkeitä tai lyhentää aukioloaikoja. Näin tehtäisiin henkilöstökulujen säästämiseksi. Lisäksi toivotaan alennuksia tilavuokrista.

Tilanne on kuitenkin vaikea myös kauppakeskuksille: koronavirusepidemian aiheuttama taloudellinen uhka koskee yhtälailla niitä.

Kauppakeskus Redin suutarimestari Ville Hasala sanoo, että myynti on pudonnut kahteen viidesosaan normaalista. Murros tapahtui oikeastaan jo silloin, kun maan hallitus kertoi ensimmäisistä rajoituksista vajaat kaksi viikkoa sitten.

”Kauppakeskus ei vielä ole antanut lupaa laittaa yritystä kiinni, mutta aukiolotunteja saa lyhentää”, Hasala kertoo.

Lyhennykset tulevat Kalasataman suutarimestarissa voimaan ensi viikolla.

Hasala sanoo, ettei hänellä olisi taloudellisia mahdollisuuksia laittaa ainoaa liikettään Redin kellarikerroksessa kiinni. Ainakin tällä hetkellä vuokrat pitää saada maksettua normaalin suuruisina. Redissä tapahtuvan toiminnan lisäksi Hasala noutaa kenkiä ja myös laukkuja korjattavaksi koko Helsingin alueelta.

Tilauksia kerätään verkossa.

Suutari Toni Hintsanen odotti asiakkaita Kalasataman suutarimestarin liikkeessä tiistaina aamupäivällä. Kuva: Rio Gandara / HS

Kauppakeskus Redin osittain omistavan Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila kertoo, että ensimmäinen vuokranantajan keino helpottaa yrittäjien tukalaa tilannetta oli päästää aukioloajat ”kelluviksi”.

”Voi pitää vaikka kokonaan kiinni”, Laurila lupaa.

Ilmarinen omistaa kauppakeskus Redistä lähes puolet. Yritys on omistajana myös muun muassa Pasilan Triplassa ja Espoon Sellossa.

”Kaupankäynti on aika kuollutta tällä hetkellä kaikissa muissa paitsi päivittäistavarakauppavetoisissa keskuksissa”, Laurila toteaa.

Vuokranmaksuun on Laurilan mukaan neuvoteltavissa poikkeusjärjestelyjä. Kymmenet eri kauppakeskusten yrittäjät ovat Laurilan mukaan myös niin jo tehneet.

”Olemme nyt alkuun keskeyttäneet kahdeksi kuukaudeksi kipeimmin apua tarvitsevien yritysten vuokranmaksun. Seuraamme aktiivisesti, tarvitseeko sitä jaksoa jatkaa – ja jos tarvitsee, niin sitten jatketaan.”

Ilmarisen tavoitteena on katsoa tapauskohtaisesti vuokrasaldoa sitten, kun tilanne normalisoituu. Takaisinmaksu tapahtunee vuoden tai kahden aikanakorottomasti.

”Ilmarisen lakisääteinen tehtävä on vastata 1,2 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Se ei anna meille ihan loputtomasti vaihtoehtoja toimia näissä malleissa. Jos emme näin toimisi, niin meidän täytyisi mennä eläkkeensaajien taskulle.”, Laurila sanoo.

Vakuutusyhtiö Varmalla on vuokrien leikkauksessa sama periaate kuin Ilmarisella: vuokranmaksuun voi saada lykkäystä, mutta ne pitää jossain vaiheessa maksaa takaisin.

Varma antaa mahdollisuuden keskeyttää vuokrien laskutuksen vuokralaisten osalta kahden kuukauden ajaksi. Laskuttamatta jätettäville vuokrille Varma tekee maksusuunnitelman vuokralaisten kanssa.

Myös lukuisia kiinteistöjä omistava työeläkelaitos Keva neuvottelee koronan vuoksi talousahdinkoon joutuneiden yritysvuokralaistensa kanssa. Yrityksen taloudellisen tilanteen vaatiessa on mahdollista luopua vuokranmaksusta määräajaksi. Lähtökohtaisesti luopuminen tarkoittaa kuitenkin vuokranmaksun siirtämistä tulevaisuuteen, ei varsinaisia alennuksia.

Kevalla on omistuksia Espoon Sellossa ja kauppakeskuksissa muun muassa Lohjalla ja Hämeenlinnassa.

Kevasta kerrotaan, että joissain tilanteissa yritys on valmis myös vuokranalennuksiin.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt puolestaan ilmoittaa puolestaan antavansa sadan prosentin vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhdistyksille.

Muun muassa Espoon Ison Omenan, Vantaan Myyrmannin ja Tampereen Koskikeskuksen omistavan Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi toteaa, että pienyrittäjien ja esimerkiksi isojen kansainvälisten ketjujen välillä on merkittäviä eroja kestokyvyssä kriisin aikana. Yliniemen mukaan vuokrahuojennukset ovat mahdollisia, mutta niitä pohditaan tapauskohtaisesti.

Vuokrantajien motiiveissa voi olla pyrkiä estämään yrittäjien konkurssit, koska ainakin joissain tapauksissa uuden vuokralaisen saaminen vaikeassa taloustilanteessa voi olla haastavaa.

Oikaisu kello 13.31: Keva omistaa kauppakeskuksen Lohjalla ei Lahdessa.

Kauppakeskus Redin käytävillä oli hiljaista tiistaina. Kuva: Rio Gandara / HS

Redin toisessa kerroksessa toimivaa kauneudenhoitoalan yritystä pyörittävät yrittäjäsisarukset kertovat, että heillä olisi haluja laittaa The Sisters -niminen liike kiinni.

Kauppakeskuksen omistajan lupaukset vuokranmaksun lykkäyksistä eivät sisaruksia lohduta.

”Ei meidän tilannettamme kahden kuukauden vuokranmaksun lykkäys auta. Sehän on velkaa, joka pitäisi kuitenkin maksaa pois”, sanoo Phuong Anh Tran Thi.

Yrittäjä kertoo, että vastapäätä sijaitsevassa niin ikään kauneusalan yrityksessä lappu laitettiin luukulle jo maanantaina. Myös muutama kampaamo ja kahvila on jo laitettu Redissä kiinni.

Redin tavoin myös kauppakeskus Triplassa vuokralaiset ovat saaneet viestiä mahdollisuudesta joustaa aukioloajoissa. Moni on tilaisuuteen tarttunutkin. Tripla on viestittänyt, että vuokranmaksuun liittyviä muutoksia mietitään parhaillaan.

Pyöräliike Vapaudessa ei aukioloaikojen joustoa ole käytetty, sanoo toimitusjohtaja Mikko Ampuja.

Erityisjärjestelyjä on silti koronaviruksen vuoksi tehty.

Vapaus on rajoittanut lähikontakteja siten, että asiakkaat voivat jättää pyöränsä parkkiin ja pudottaa sen avaimet ja viestin huoltotarpeesta postiluukkuun. Maksu hoituu verkkopankin linkin kautta.

”Konsepti oli hiottu jo ennen tätä koronakeissiä, ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Korona näkyy kyllä meidänkin asiakasvirrassa”, Ampuja sanoo.

Pyöräliikkeissä huhtikuu on vuoden tärkein kuukausi, joten liiketoimintaan syntyvää lovea on hyvin vaikea paikata.

Vaikeimpaan tilanteeseen näyttävät joutuvan kauppakeskuksissa ravintolan. Hallitus kaavailee ravintoloiden sulkemista. Take away -toiminta aiotaan kuitenkin sallia jatkossakin. Ravintoloille on luvattu korvata tulonmenetyksiä, mutta lupauksen yksityiskohdat ovat vielä täysin auki.

Lounasravintoloista Social Burgerjoint toimii sekä kauppakeskus Redissä että keskustan Citycenterissä. Kaupallinen johtaja Elina Hautala sanoo, että ketjun tavoitteena on työllistää oma henkilöstö niin pitkään kuin mahdollista.

Hautala on samaa mieltä Tran Thin kanssa vuokranmaksun lykkäyksistä. Ne eivät tässä tilanteessa auta.

Vakuutuksistakaan tuskin on apua, koska vakuutusehdoissa ei ole erikseen mainintaa pandemiasta.

”Onhan tämä tilanne outo”, Hautala sanoo.

Social Burgerjointin kolmesta helsinkiläisravintolasta on yksi toistaiseksi suljettu. Ketju toimii Helsingin lisäksi kuudessa muussa kaupungissa.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta kerrotaan, että yritys velvoittaa kaikilta vuokralaisiltaan liiketoiminnan keskeytymisvakuutusta. Mikäli valtio määrää yrittäjää keskeyttämään liiketoimintansa, voi vakuutus mahdollisesti korvata siitä aiheutuvia kustannuksia.

Osa yrittäjistä on jo ilmoittanut Laurilalle, että minkäänlaisia korvauksia ei ole tulossa, koska keskeytysvakuutuksessa ei ole epidemiaturvaa tai epidemiaturvankin ehdot vaihtelevat.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa erityisen hankalaa on Laurilan mielestä se, että kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.