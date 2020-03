Vanhusten lisäksi riskit nousevat koronavirukseen sairastuessa myös pitkäaikaissairailla.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti keskiviikkona, että sen alueella on kuollut virukseen keski-ikäinen potilas, joka kuului perussairautensa vuoksi riskiryhmään.

Riskiryhmään kuuluvia sairauksia ovat esimerkiksi korkea verenpaine, diabetes, sydänsairaudet, krooniset hengitystiesairaudet ja syöpä.

HS haastatteli neljää sairautensa takia riskiryhmään kuuluvaa henkilöä.

Haastateltavat ovat toistaiseksi pysyneet terveinä. He toivovat kuitenkin ihan jokaisen pysyvän mahdollisimman paljon kotona, jotta sairaaloissa riittävät hoitopaikat, jos siihen on myöhemmin tarvetta.

Heidi Puumalainen kuuluu koronaviruksen riskiryhmään vaikeahoitoisen astman takia. Hän elää nyt itsemäärätyssä karanteenissa kotonaan Tuusulassa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Vaikeahoitoista astmaa sairastava Heidi Puumalainen, 47, kertoo jääneensä reilu viikko sitten etätöihin. Toimistotyöläiselle se on onneksi mahdollista.

Puumalainen elää tällä hetkellä eristyneenä: päivisin hän käy ulkoilemassa metsässä, mutta ystävät ja naapurit hoitavat kaupassa käymisen.

Vallitseva tilanne on Puumalaisen mielestä epätodellinen, outo ja pelottava, mutta nyt hän pyrkii keskittymään rauhalliseen oloon ja tekemään erityisesti keuhkosairaille hyviä hengitys- ja rauhoittumisharjoituksia. Vastustuskyvyn kannalta on tärkeää, että stressitasot pysyvät alhaalla, Puumalainen tuumii.

Hän kertoo myös syövänsä hyvin terveellisesti ja lisänneensä ruokavalioon esimerkiksi isomman annoksen c-vitamiinia.

Puumalaisella on ollut vaikeuksia tottua vasta viime kesänä todettuun astmaan. Hän kertoo saavansa lääkkeistä rajuja haittavaikutuksia, ahdistusta ja levottomuutta.

Nyt lääkkeet ovat viimein saatu tasapainoon.

”Toivon todella pysyväni terveenä, koska minun kohdallani lääkitystä ei voida nostaa haittavaikutusten takia.”

Rauhallisuuteen pyrkivästä mielentilasta huolimatta Puumalaiselle heräsi maanantaina vihan tunteita, kun hän luki uutisista ja sosiaalisesta mediasta ihmisistä, jotka eivät kehotuksista huolimatta olleet viikonloppuna pysyneet kotona tai väljästi ulkoilemassa.

”Miksi ihmisiä pitää käskeä ja pakottaa eivätkä he voi itse käyttää järkeään? Toivon, että ihmiset tajuavat tilanteen, jotta ei tarvitsisi mennä ulkonaliikkumiskieltoon.”

Riskiryhmään kuuluvalla Roosa Järventaustalla on ykköstyypin diabetes ja munuaisten vajaatoiminnan estolääkitys. Järventausta haastateltiin videopuhelun välityksellä.

Ykköstyypin diabetesta sairastavalle Roosa Järventaustalle, 22, on lisäksi määrätty päivittäinen munuaisten vajaatoiminnan estolääkitys.

Myös Järventausta siirtyi viime viikolla etätöihin. Sosiaalisen median sisältöjä yritykselle tuottava Järventausta asuu Vihdissä vanhempiensa luona.

”Minulle on hieman epäselvää tällä hetkellä kuinka vakavasti minun tulisi suojautua, sillä valtamediassa keskitytään lähinnä ikäihmisiin. En ole myöskään saanut minkäänlaista ohjeistusta lääkäriltäni tai sairaanhoitopiiriltä.”

Järventausta on kuitenkin määrännyt itsensä ”puolikaranteeniin” eli pysynyt viimeiset viikot pääasiassa kotona, ulkoilua ja kerran viikossa tapahtuvaa kauppareissua lukuun ottamatta.

”Olen liikkunut enemmän ulkona kuin normaalisti. Kalenterista on vapautunut paljon aikaa, kun ei tarvitse matkustaa bussilla töihin.”

Järventausta kertoo, että häneen on alkanut pikku hiljaa hiipimään pieni pelko siitä, kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse, kuinka kauan vallitseva tilanne kestää ja sairastuuko hän itse.

”Riskiryhmäläisenä herää huoli, että onko minulle tarpeen vaatiessa enää hoitopaikkaa jäljellä?”

19-vuotias Valtteri Savela koittaa pysyä positiivisena: riskiryhmään kuulumisesta huolimatta hän on nuori ja hyväkuntoinen. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Kaksoistutkintoaan liiketaloudesta ja lukiosta viimeistelevä Valtteri Savela, 19, sairastaa ykköstyypin diabetesta. Lisäksi hänellä on suolistosairaus, johon hän syö päivittäistä lääkitystä.

”Riskiryhmään kuuluminen vaikuttaa väkisinkin omaan suhtautumiseeni. Minulla on esimerkiksi lääkitys, joka heikentää vastustuskykyä.”

Savela on pysynyt yli viikon ajan omassa eristyksessään Laajalahdessa Espoossa vanhempiensa kanssa. Hän on poistunut kotoaan vain ulkoillakseen yksin tai harrastuksensa pariin, eli käynyt luonnossa uimassa ilman saunaa.

Päivät kuluvat katsellen sarjoja, lepäillen, ottaessa selvää korkeakoulupaikoista ja kavereiden kanssa viestitellen. Liiketoiminnankurssit ovat Savelalla jo paketissa ja viimeiset kirjoitukset lukion puolelta odottavat syksyä.

”Nyt pitää toimia kaikkien ihmisten hyväksi eikä kenenkään ole hyvä käydä baareissa tai kauppakeskuksissa. En arvosta sitä tällä hetkellä yhtään.”

Ahdistuksen sijaan Savela keskittyy kuitenkin positiivisiin puoliin: riskiryhmästä huolimatta hän on muutoin hyväkuntoinen nuori.

Krista Mannermetsä kuuluu riskiryhmään sydänvian ja vaikeahoitoisen astman takia. Mannermetsä haastateltiin videopuhelun välityksellä.

Turussa asuvalla Krista Mannermetsällä, 32, on sydänvika ja vaikeahoitoinen astma. Sen lisäksi hänellä on krooninen kipusairaus ja migreeni. Näihin kaikkiin sairauksiin hän syö päivittäin erittäin vahvaa lääkitystä.

”Vuonna 2017 keuhkoni meinasi pettää kokonaan ja olin puolivuotta sairaalahoidossa.”

Nyt huoli on kohonnut omasta, mutta vielä enemmän lähipiirin voinnista, joista osa kuuluu myös riskiryhmiin, Mannermetsä kertoo.

”Minua huolestuttaa myös se, että keuhkoni ovat minun heikoin paikkani. Jos infektio menee hengitysteihini, en välttämättä selviydy siitä kauhean hyvin.”

Sairauksiensa vuoksi Mannermetsä on ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön viimeiset pari vuotta. Sen sijaan hän on aktiivinen jäsen Sydänlapset ja -aikuiset potilasjärjestössä. Järjestö on iso osa Mannermetsän arkea: Hän kuuluu hallitukseen ja on usein mukana järjestämässä jäsenille tuki- ja verkostoitumistapahtumia sekä esimerkiksi elokuva-, keilaus- ja pitsailtoja.

Nyt kaikki tapaamiset ovat luonnollisesti peruttu.

Mannermetsä on elänyt karanteenimaista elämää lukuun ottamatta muutamaa pakollista kauppa- tai lääkärikäyntiä. Sosiaaliset kontaktit ystävien ja perheen kanssa ovat siirtyneet kokonaan verkkoon.

Mannermetsä muistuttaa, että nyt tarvitaan kaikkien ihmisten panosta.

”Ymmärrän, että tämä tilanne on erittäin poikkeava ja on inhimillistä, että se ottaa koville. Tilanne on nyt kuitenkin tämä, ja riskiryhmäläiset voivat olla vähintään yhtä suuressa vaarassa kuin vanhukset.”

Muutama kuukausi on kuitenkin pieni osa ihmisen koko elämästä, Mannermetsä huomauttaa.