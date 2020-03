Poikkeustilanne näkyy ahtaalle ajautuneiden yrittäjien arjessa muun muassa siten, että parturi-kampaamoa Helsingin Kampissa pyörittävä Päivi Lind sai mahdutettua kaikki viikon asiakkaansa keskiviikkoon – ja väljää oli silti.

”Tänään minulla on tämän viikon ainoa työpäivä. Minulla on kolme asiakasta”, Lind kertoi keskiviikkona.

”Asiakkaathan eivät ihan ymmärrettävistä syistä halua tulla. Ja joitakin riskiryhmäläisiä olen itse kieltänyt tulemasta.”

Lind sulkisi mieluusti Salon Piazza -liikkeensä ovet toistaiseksi kokonaan, mutta se johtaisi hänet entistä syvempään talouskurimukseen.

Lind on vuokralla Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa. Kaupunki on ilmoittanut, että vuokranmaksun saa tarvittaessa keskeyttää, mutta vapautuksia vuokranmaksusta ei voida antaa.

”Kaupungin vuokralle antamien liikehuoneistojen ja muiden liiketilojen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Erääntyneet vuokrat maksetaan kunkin yritysvuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti ilman viivästysseuraamuksia”, Helsingin kaupungin linjauksessa kerrotaan.

Lindin mielestä kaupunki ei tule läheskään riittävästi yrittäjiä vastaan.

”Jos sinä alat maksella jotain monen kuukauden vuokrarästejä, niin eihän sinulle jää niiltä toisilta kuukausilta mitään palkkaa. Tämä yrittäminen on kyllä tehty sen verran hankalaksi”, Lind sanoo.

Tilanne tuskin helpottaa, vaikka asiakkaat palaisivat takaisin koronaviruskriisin loputtua.

”Vaikka minulla käy kohtuu hyvin asiakkaita, ja päivät ovat olleet melkein aina täynnä, niin ei siitä jää todellakaan mitään ylimääräistä maksuihin.”

Lind toivoisi kaupungin maksavan ainakin puolet liikehuoneiston vuokrasta poikkeuskuukausien ajan.

”Mielestäni se olisi vähintä [mitä tehdä].”

Vaikka myös Salon Piazzan tilanne on haastava, uskoo Lind selviytyvänsä ilman konkurssia. Hänellä on jo takana vuosikymmenien ura, ja hätätilanteessa myös ulkopuolista rahoitusta.

”On kuitenkin yrittäjiä, jotka ovat alkumetreillä ja eivät ole ehtineet keräämään mitään puskuria. Hehän ovat aivan pulassa.”

”Minulla on vakiasiakaskunta. Voin luottaa, että he tulevat takaisin, kun tämä tilanne on ohi.”

Kaupungin ja valtion pitäisi Lindin mielestä kuitenkin katsoa jo tässä vaiheessa pidemmälle kuin pelkkään pandemian aikaan.

”Pidemmässä juoksussa on todella typerää, jos yritykset päästetään menemään konkurssiin. Sitten tulee todella paljon työttömiä.”

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt onkin jo ilmoittanut antavansa tarvittaessa sadan prosentin vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yhdistyksille.

Senaatti-kiinteistöjen alennus koskee huhtikuun ja toukokuun vuokria. Alennus edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Senaattiin ja perusteluja alennukselle.