Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään poikkeusjärjestelyin. 85 valtuutetusta yksi neljäsosa istuu valtuustosalissa ja kolme neljäsosaa kaupungintalon juhlasaliin.

Malli otettiin eduskunnasta, jossa samantapaisin järjestelyin saatiin istumistiheys riittävän väljäksi, kertoo valtuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr).

”Jokaisesta valtuustoryhmästä noin neljännes istuu salissa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kuusi kokoomuslaista ja viisi vihreää. Pienimmillä [esimerkiksi yhden tai kahden valtuutetun] ryhmillä tämä tietysti ei ole niin. Loput valtuutetut seuraavat kokousta reaaliaikaisella kuva- ja ääniyhteydellä juhlasalista”, Kivekäs sanoo.

Kivekäs luonnehtii poikkeusolojen ratkaisuja ”luoviksi”. Jossain määrin järjestelyihin on jouduttu jo aiemmin.

Valtuustossa piti olla tänään ensimmäisenä käsiteltävänä asiana kyselytunti koskien koronavirusta. Se on kuitenkin muutettu koronavirusta koskevaksi katsaukseksi valtuutetuille. HS kertoo pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ja apulaispormestari Sanna Vesikansan katsausten pääasiallisen sisällön noin kello 19:ään mennessä.

Kivekäs kertoo, että kuntien toimielinten etätyöskentelyyn on laillinen mahdollisuus. Siitä pitää kuitenkin muutosta koskeva päätös kunnan hallintosäännössä. Hallintosäännön muutosta käsitellään tänään yhtenä valtuuston kokouksen ensimmäisistä asioista.

”Tämä on ollut mahdollista kymmenen vuoden ajan. Kunnat voivat pitää etäkokouksia, jos se on kunnan hallintosäännöksessä mainittu. Vantaalla se on ollut käytössä, samoin Espoo ja Tampere ovat tehneet vastaavat muutokset hallintosääntöön”; Kivekäs sanoo.

Kuntalaissa on säädetty muun muassa tarvittavasta läsnäolijoiden määrästä kussakin toimielimessä, esimerkiksi valtuustossa, jotta kokous on päätösvaltainen. Tästäkin on Helsingin tämän päiväisessä kokouksessa tehty erityisjärjestely.

”Järjestely perustuu vakiintuneeseen tulkintaan, että valtuutetut ovat läsnä kun he ovat ilmoittautunet läsnäoleviksi ja että he ovat tarvittaessa saatavissa äänestykseen”, Kivekäs kertoo.

Käytännössä ilmoittautuminen läsnäoleviksi toimitetaan Hellsingin valtuustossa tänään siten, että valtuutetut ilmoittautuvat läsnäoleviksi yksitellen yhden tunnin aikana, jotta kontaktit voidaan minimoida koronaviruksen leviämisen varalta.

Järjestely on vaatinut teknisiä valmisteluja ja järjestelyjä. Puheenvuorot pidetään salista. Poliittiset ryhmät on ohjeistettu etukäteen valitsemaan keskuudestaan heidät, jotka istuvat salissa ja jotka olisivat mahdollisuuksien mukaan samat kuin he, jotka pitävät puheita.

Kivekäs toteaa, että joissakin kunnissa kokouksia on peruttu. Hän pitää toimenpidettä demokratian kannalta ongelmallisena.

”Näen, että nyt ei puhuta [poikkeusolojen suhteen] yhdestä kuukaudesta. Tämä voi jatkua pajon pidempään. Meillä oon valtuustossa iäkkäitä ihmisiä ja heitä, jotka kuuluvat [muihin] riskiryhmiin. Ilman erityisjärjestelyjä me käytännössä estäisimme heidän osallistumisensa päätöksentekoon ja vaarantaisimme demokratia toteutumisen”, Kivekäs sanoo.

”Erityisjärjestelyillä ylläpidetään normaalia toimielinten päätöksentekoa myös poikkeusoloissa.”

Valtuuston kokousten erityisjärjestelyistä päättää valtuuston puheenjohtaja. Muiden toimielinten, esimerkiksi lautakuntien etäkokouksista päättää kaupunginhallitus.

Yleisölehteri on tämänpäiväisessä valtuustokokouksessa suljettu. Kaupunkilaiset voivat seurata kokousta reaaliajassa kaupungin verkkosivun Helsinki-kanavalta. Lisäksi suoraa lähetystä kokouksesta voi seurata kaupungintalon aulassa näytöltä.

”Kokous toimitetaan nähtäville reaaliaikaisella striimillä. Oletus on, ettei kaupungintalolle kovin monta ihmistä tule [yleisöksi]. Helsinki-kananavalta kokousta seuraa satakertainen määrä yleisöä”, Kivekäs toteaa.

Arviolta osa Helsinki-kanavan yleisöstä katsoo kokoukset suorina lähetyksinä, osa nauhoitteina myöhemmin.

Helsingin kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänään keskiviikkona kello 18. Se on nähtävissä Helsinki-kanavalta.