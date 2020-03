It’s a match! Näin ilmoitti deittisovellus Tinder espoolaiselle Maija Holmalle ja rovaniemeläiselle Esa Tuomiselle viime vapun tienoilla Turussa.

Hyvin sujuneet ensitreffit johtivat etäsuhteeseen, joka on toiminut mukavasti. Pohjois–eteläsuomalainen pari on pystynyt näkemään toisiaan säännöllisesti koko suhteen ajan, ainakin kerran tai jopa kahdesti kuukaudessa. Välillä on voitu järjestää pidempiä tapaamisia.

Tuore pariskunta ei kuitenkaan voinut suhteensa ensimetreillä aavistaa, että jo ennen ensimmäistä vuosipäivää raja heidän välillään suljetaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti keskiviikkona, että liikkuminen Uudenmaan maakunnan rajojen yli kielletään molempiin suuntiin. Ensialkuun rajoitus kestää kolmisen viikkoa, mutta kestoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Rajan voi ylittää vain välttämättömästä syystä.

Rajoitus vaikuttaa miljoonien suomalaisten elämään suoraan tai välillisesti. Joidenkin elämään enemmän, joidenkin vähemmän.

Lue lisää: Mitä hallituksen päätös Uudenmaan sulkemisesta tarkoittaa käytännössä? HS kokoaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin

HS kysyi lukijoilta, miten Uudenmaan rajojen sulkeminen vaikuttaa heidän arkeensa. Vastauksia tuli runsaasti.

Useimmin toistuvia teemoja olivat huoli omasta kesämökistä, sen kunnosta ja mahdollisista varkaista. Lisäksi montaa mietityttää, miten omat läheiset, eritoten seniorit, pärjäävät, kun he jäävät rajan toiselle puolelle.

Myös asunnosta toiseen muuttavia ihmisiä huolestuttaa. Varusmiesten päässä pyörii paljon kysymyksiä. Suurella joukolla rajanveto rajoittaa romanttisia suhteita tai jopa peruuttaa odotettuja treffejä.

Espoolainen Maija Holma kertoo omasta ja miesystävänsä tilanteesta HS:lle videopuhelun välityksellä. Hän ei tiedä, milloin pari voi nähdä seuraavan kerran. Onnekseen Holma ja Tuominen näkivät toisensa viimeksi sunnuntaina.

”Päätös oli helpotus. Epävarmuus loppui”, Holma aloittaa.

”Veikkaan kuitenkin, etteivät rajoitukset jää tähän ja poikkeustila voi kestää kauemminkin. Se vähän pelottaa, jos tämä venyy.”

Holma kertoo ymmärtävänsä hallituksen päätöstä hyvin. Hän sanoo, että suomalaisten on syytä luottaa siihen, että viranomaiset tekevät päätöksiä parhaan mahdollisen tiedon pohjalta.

Tilanne on hänen mukaansa vaikea, eikä hän halua ”maallikkona” siihen ottaa suuremmin kantaa.

”En todellakaan kadehdi poliitikkoja tässä tilanteessa.”

Holma ja Tuominen eivät ole toistaiseksi pohtineet sitä, olisiko heillä hyväksyttävä syy nähdä toisiaan.

”Molemmat ymmärtävät tilanteen, ja ajattelimme pysyä toistaiseksi kotona.”

Holman mukaan heitä helpottaa se, että he ovat tottuneet jo etäsuhteeseen. Suhteeseen kuuluu paljon viestittelyä ja soittelua.

Mutta entä jos tilanne venyy todella pitkäksi? Siinä tapauksessa pari ehkä selvittäisi, voisiko tällaisessa tapauksessa saada poikkeusluvan. Ihan helppoa se ei luultavasti ole. Hallituksen päätöksessä rajanylityssyiksi listataan vaan lastenhoitoon ja töissäkäyntiin rinnastettavia välttämättömiä syitä.

Etäsuhteen lisäksi Holmalla on toinen huolenaihe. Hänellä on 8- ja 10-vuotiaat lapset edellisestä suhteesta. Lapset asuvat vuoroviikoin uusimaalaisilla vanhemmillaan. Poikkeustilanne on jo valmiiksi lapsille raskas.

”Jos molemmat vanhemmat sairastuvat vakavasti, mihin lapset pääsevät hoitoon?”

Holma kertoo, että lasten ”turvaverkko” on pääosin Uudenmaan ulkopuolella. Siellä on isovanhemmat, ystäviä ja sukulaisia. Mikäli pahin sairastumisskenaario vanhempien kohdalla toteutuisi, voisi Uudenmaan rajat aiheuttaa ongelmia lastenhoidossa.

”Olen yrittänyt välttää sen ajattelemista. Ajatus ahdistaa.”

Holma katsoo kuitenkin jo optimisesti eteenpäin. Vaikka tulevaisuuden suunnittelu on tällä hetkellä vaikeaa, pandemia päättyy varmasti jossain vaiheessa.

”Onhan tämä kurjaa ja tylsää, mutta tähän on nyt sopeuduttava.”

Pariskunnan yhteenmuuttokin voi tulla jossain vaiheessa kyseeseen. Sitten kun tilanne rauhoittuu.