Koronavirusepidemia on Uudellamaalla selvästi muuta maata vakavammassa tilanteessa. Uudenmaan sisällä on puolestaan joukko kuntia, joissa todennettuja tartuntoja on ilmennyt verrattain paljon.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) nosti asian esiin hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana.

”Erityisesti meillä on korkeampaa ilmaantuvuutta koronaviruksessa nimenomaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Sipoon, Inkoon, Raaseporin, Siuntion ja Lohjan alueella”, Kiuru kertoi.

Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar vahvistaa, että kaupungissa on väkilukuun nähden ja muuhun maahan verrattuna runsaasti vahvistettuja koronatartuntoja. Torstaihin mennessä kokonaislukema oli 10.

”On meillä suhteessa – jos katsotaan koko maan väestön osalta, paljon tapauksia on – huomattavasti enemmän”, Masar sanoo.

Pienessä Kauniaisissa on noin kymmenentuhatta asukasta. Kaupunki on perinteisesti kuulunut Suomen rikkaimpiin. Kauniaisissa oli Suomen suurimmat mediaanitulot myös vuonna 2018. Vuoden 2019 tilastot eivät ole vielä valmistuneet.

Kauniaisten tartunnat ovat Masarin mukaan ulkomaanmatkoilta tuotuja.

”Ei ole varmaankaan kovin yllättävää, että kauniaislaiset ovat matkustelleet Italiaan, alppialueille ja muualle, kun on ollut hiihtolomat.”

Kauniaisten tartuntapiikki ilmeni Masarin mukaan nimenomaan lomien jälkeen. Esimerkiksi Tirolin alue Itävallassa oli keskeisiä tartuntapesäkkeitä, kun koronavirus oli vasta leviämässä ympäri Eurooppaa.

”Alussa se pompahti aika paljon. Viime päivinä vahvistettujen [tartuntojen] luku on pysynyt kohtuu stabiilina.”

”Määrä on suhteessa väkilukuun kohtalaisen suuri, mutta ei mitenkään hirveän huolestuttava niin kauan kuin sekundääritartuntoja ei ala ilmetä”, Masar kertoo.

Tämänhetkisen tiedon mukaan tartuntaketjut on siis saatu Kauniaisissa katkaistua sairastuneisiin lomailijoihin. Varmuutta asiasta ei tosin ole, koska koronavirusta voi nykytietämyksen mukaan kantaa myös oireettomasti. Lisäksi kaikkia tartuntaepäilyjä ei ole testattu enää 14. maaliskuuta lähtien.

Koronavirustartuntoja on siis todennäköisesti Suomessa huomattavasti julkistettuja lukuja enemmän.

Myös muista pääkaupunkiseudun kaupungeista on kerrottu torstaina päivitettyjä tartuntamääriä. Varmistetut tapaukset ovat jatkaneet lisääntymistään.

Espoossa varmistettuja tartuntoja oli perusturvajohtaja Juha Metson mukaan 108. Vantaalla luku oli 51, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Vain kolme lisää edelliseen päivään”, Viljanen sanoo.

HS ei ole toistaiseksi saanut päivitettyä tartuntojen määrää Helsingin osalta. Keskiviikkona niitä oli pormestari Jan Vapaavuoren mukaan 324. Hän kertoo, että torstain lukema ilmoitetaan vasta alkuillasta aiempien päivien tapaan.

”Silloin ovat vertailukelpoisia”, Vapaavuori perustelee.

Helsingissä on noin 650 000 asukasta. Se tarkoittaa, että noin 0,05 prosentilla kaupunkilaisista on varmistettu koronavirustartunta. Kauniaisissa todettuja tartuntoja on asukaslukuun suhteutettuna enemmän, noin 0,1 prosentilla kuntalaisista.

Koko Hus-alueella oli torstaihin mennessä todettu testaamalla kaikkiaan 596 tartuntaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja pääministeri Sanna Marin hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru perusteli Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta muun muassa sillä, että selvästi suurin osa varmistetuista koronavirustartunnoista on alueella.

”Epidemia on Uudellamaalla selvästi muuta maata pidemmällä alueellisesti arvioituna. Kun me katsomme sairaalassa olevien koronapotilaiden määrää, voidaan sanoa, että näistä potilaista tosiasiassa 75 prosenttia on Uudellamaalla, ja vastaavasti tehohoidossa 82 prosenttia on Husissa”, Kiuru kertoi tilanteesta keskiviikkoiltana.

Koronavirustartuntoja on Kiurun mukaan piilevinä myös muissa Uudenmaan kunnissa kuin niissä, joissa todennettuja tartuntoja on verrattain paljon.

”Epidemia on todennäköisesti jo laajalle levinnyt näiden kuntien ulkopuolellakin”, hän arvioi.