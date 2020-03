Vantaa suunnittelee koronavirustilanteen vuoksi kauppakassipalvelun aloittamista yli 70-vuotiaille ja riskiryhmien edustajille.

Maan hallituksen vahva suositus siitä, että ikäihmisten olisi viisainta pysyä kotona, on nostanut esiin tarpeen järjestää välttämättömät kauppa- ja apteekkipalvelut myös niille ihmisille, joilla ei ole sukulaisia tai tuttavia apunaan.

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrandin mukaan ainakin kaksi vantaalaiskauppaa on jo lupautunut avaamaan tilejä näille asiakkaille, jos heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä ostoksia verkossa.

Kauppakassipalvelun aloituspäivä ei vielä ole selvillä. Kaupunki suunnittelee tätä yhteistyössä Vantaan seurakuntien kanssa.

Åstrandin mukaan kaupungilla on mahdollisuuksia sijoittaa tarvittaessa useita kymmeniä henkilöitä tähän palveluun. Vantaa perusti viime viikolla resurssikeskuksen, johon on ilmoittautunut 581 kaupungin työntekijää, joiden työt ovat koronaviruksen vuoksi vähentyneet.

Näitä toimettomiksi jääneitä työntekijöitä on muun muassa Vantaan päiväkodeissa, joissa tällä hetkellä on vain noin 2 000 lasta, kun heitä normaalisti olisi noin 13 000.

Suurin lisähenkilöstön tarve Vantaallakin on terveyspalveluissa. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan resurssikeskukseen ilmoittautuneista noin 400 on joku sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Yhteensä 35 työntekijää on jo siirretty uusiin tehtäviin, ja siirretyistä 107:llä on alan tutkinto.

”Tarvetta on etenkin puhelinpalveluissa, viestinnässä, tukipalveluissa ja ruokakuljetuksissa”, Viljanen luetteli torstaina järjestetyssä verkkoinfossa.

Ruokahuolto on erityisen ongelmallista niissä vähävaraisissa perheissä, joiden tukena on ollut kaupungin ja seurakuntayhtymän Yhteinen pöytä -ruokajakelu.

Kun Vantaa maanantaina avasi oman puhelinnumeron hävikkiruoan ilmaisjakelua varten, puhelimeen tuli yhteensä 800 soittoa. Hävikkiruokakasseja on ennätetty toimittaa noin 300.

Åstrandin mukaan hävikkiruokaakin on alkanut taas tulla, vaikka koronatilanteen alkuvaiheessa siitäkin oli pulaa. Uusia lahjoittajia on etsitty joukolla.

Etäopetuksessa olevien koululaisten kouluruokaan Vantaa on kehittämässä omaa ratkaisua. Esimerkiksi Helsinki tarjoaa muillekin kuin 1.–3.-luokkalaisille aterian kouluissa. Näitä etäopetuksessa olevia koululaisia on osallistunut Helsingissä kouluruokailuun noin parisataa.

Vantaa valmistelee ateriapaketteja, joita jaettaisiin sellaisissa tiloissa, joissa ei ole lähiopetusta, esimerkiksi Vantaan lukioissa ja muutamissa kirjastoissa.

Ateriapaketin koostumuksesta ei vielä ole tietoa. Sitä suunnittelee kaupungin palveluyhtiö Vantti.

Vantaa keskitti koronavirustapausten hoidon Martinlaakson terveysasemalle viime viikolla. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Erityinen kuormitus puhelinneuvonnassa on hieman vähentynyt alun ruuhkien jälkeen. Vantaan koronavirusneuvontaan tulee noin 300 puhelua päivittäin. Martinlaakson koronaterveysasemalla on kuuden toimintapäivän aikana käynyt 427 potilasta, joista noin kymmenen on lähetetty Husin päivystykseen arvioitavaksi.

Vantaalla on todettu yhteensä 51 koronatartuntaa.

Tartuntatilanteen vuoksi Vantaa on aikaistanut ja laajentanut terveydenhuollon videovastaanottojen pilotointia. Niitä oli määrä testata rajoitetusti maalis-toukokuun aikana tietojärjestelmä Apotin Maisa-palvelun kautta. Potilaat eivät voi itse varata videovastaanottoa, vaan sen tekee terveydenhuollon ammattilainen.

Vantaa on myös jo päättänyt vapauttaa varhaiskasvatuksen maksuista ne perheet, joiden lapsi on kotona. Kerhomaksuista kaupunki valmistelee omaa linjausta. Viljasen mukaan siitä on päätös luvassa ensi viikolla.