Koronavirusepidemia karkotti lahjoittajat kadulla kerjänneiltä romaneilta. Samoin monien tulonlähde tyrehtyi, kun Ison Numeron katumyynti lopetettiin. Myynti siirtyi verkkoon.

”Monet pystyivät lähtemään, mutta meillä on Helsingissä yli 70 romanialaista. Täällä olevat ovat saaneet taloudellista tukea ruokaan”, Borislav Borisov päiväkeskus Hirundosta kertoo.

Suurin osa pääkaupunkiseudulla kadulla kerjäävistä on kotoisin Romaniasta ja Bulgariasta.

Liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundo on Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä yhteisö, jota Helsinki tukee taloudellisesti. Hirundossa asiakkaat ovat voineet muun muassa peseytyä, pestä pyykkiä, käyttää internetiä ja syödä omia eväitään.

Hirundo järjestää asunnottomille liikkuville myös hätämajoitusta, jonka toiminnan rahoittaa Helsingin kaupunki. Vantaa ja Espoo ovat Borisovin mukaan kerjäävistä tyhjenneet.

”En usko, että Espoon tai Vantaan kaduilla on romaneja. He ovat kaikki hätämajoituksissamme”, Borislav kertoo sosiaalisen median välityksellä.

”Myyjiä meillä on tällä hetkellä 10–15. Meille oli tärkeää saada varmistus että kaikilla on mahdollisuus sosiaaliturvaan”, toimitusjohtaja Janne Hukka Isosta Numerosta kertoo sähköpostitse.

Helsingin kaupunki on Hukan mukaan hyväksynyt paperittomia poikkeuksellisesti sosiaaliturvan piiriin. Iso Numero pitää yhteyttä romaniyhteisöön muun muassa puhelimitse ja sosiaalisen median kautta.

Iso Numero on yhteiskunnallinen yritys, joka ”luo työmahdollisuuksia ihmisille joiden on vaikea tai mahdotonta löytää tuloja muualta”, yhtiön verkkosivulla sanotaan. Yrityksen päätuote on saman niminen lehti.

Lehden myynnin keskeydyttyä Iso Numero on Hukan mukaan aloittanut varainhankintaa muulla tavoin myyjiä tukeakseen. Lehteä myydään verkossa ja se kannetaan kotiin. Osa hinnasta ohjataan myyjille.

Vuonna 2019 Iso Numero tarjosi toimeentulon lähteen yli 270 hengelle. Lehden myyjät ansaitsivat yhteensä yli 242 000 euroa tuloja.

Yhtiön verkkosivulla kerrotaan:, että nyt meneillään on poikkeuksellinen kriisi, joka ajaa asunnottomat ja Ison Numeron myyjät äärimmäisen vaikeaan asemaan.

”Lehden myyjien hyvinvointi ja terveys ovat meille etusijalla. Haluamme samalla varmistaa, että teemme osaltamme kaiken mahdollisen epidemian selättämiseksi.”