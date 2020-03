Matti Remeksellä on ollut talo Hangossa 20 vuotta. Kuva: Sami Kero / HS

Kaikki kaikessa. Sitä Hangossa sijaitseva vaaleanpunainen talo merkitsee Matti Remekselle.

Remes on yksi niistä onnekkaista, joka pääsee yhä vapaa-ajan asunnolleen. Uudenmaan rajat on nyt laitettu kiinni, mutta Hanko sijaitsee maakunnan sisällä. Hangon-talo on Remekselle toinen koti, ja hän käy siellä kaikkina vuodenaikoina.

Remeksen vakituinen osoite on Espoossa, jossa hän asuu kerrostalossa. Elämä Hangossa on epidemian aikana parempaa kuin mitä se olisi Espoossa. Talossa on tilaa, ja ajan saa kulumaan puutarhassa möyrimällä.

”Aloitin tekemään pannuhuoneessa keramiikkaa. Ihan harrastuksena”, Remes kertoo.

Remeksen mukaan Hangossa on sitä paitsi helpompi vältellä sosiaalisia kontakteja kuin Espoossa.

”Jos täällä lähtee talvella ulos ja näkee jalanjäljet, niin ne ovat todennäköisesti omat.”

Mökeille ja kesäasunnoille meneminen on herättänyt viime päivinä keskustelua.

Huoli on, että pienten kuntien asukasmäärä kasvaa merkittävästi mökkiläisten myötä. Jos koronavirus iskee paikkakunnalle pahasti, kuormittuu terveydenhuolto jo vakituisista asukkaista. Uudenmaan eristyksellä tavoitellaan sitä, että maakunnassa aggressiivisesti levinnyt virus ei siirtyisi mökkeilijöiden ja muiden vapaa-ajan matkustajien mukana muualle Suomeen.

Norjassa päädyttiin kieltämään mökkeily kokonaan koronaviruksen takia. Suomessa pääministeri Sanna Marin (sd) vetosi aiemmin tällä viikolla ennen Uudenmaan sulkemista, että mökkeilijät palaisivat kotiinsa.

Dekkaristi Matti Remes vaihtaa kukkaruukun paikkaa kakkosasunnollaan Hangossa. Kuva: Sami Kero / HS

Remes ei pidä ongelmallisena sitä, että hän asuu epidemian aikana Hangossa eikä Espoossa, jossa hän on kirjoilla. Oireiden sattuessa Espooseen sairaalaan ajaa puolessatoista tunnissa.

”Mutta totta kai asia olisi eri, jos kuuluisi riskiryhmään. Tai jos jo sairastuneena tietoisesti tulisi levittämään sitä tänne.”

Remes on ammatiltaan kirjailija, joten voi töiden puolesta oleskella missä tahansa. Hän kirjoittaa Hankoon sijoittuvia rikosromaaneja.

”Täällä ovat kauneus ja uhka samassa paikassa.”

Remes toivoo, että koronaviruksen aiheuttama kriisi tuo sysäyksen uudenlaiselle muuttoliikkeelle.

Etätöiden tekeminen on epidemian aikana lisääntynyt huomattavasti. Jos etätyöt vakiinnuttavat asemaansa, avautuu paremmat mahdollisuudet asua eri paikkakunnalla työpaikan kanssa. Remes uskoo, että monia viehättää hänen tavoin pienempien kaupunkien elämä.

”Tämä on se idylli, mitä moni haikailee. Se nousee ehdottomasti suosioon.”

Matti Remeksen kirjat sijoittuvat hankoon. Kuva: Sami Kero / HS

Marja ja Teppo Aarnio asuvat Remeksen tapaan vakituisesti Espoossa. He tosin joutuvat viettämään siellä myös seuraavat viikot, sillä pariskunnan kesäpaikka sijaitsee Punkaharjulla Savonlinnassa.

Aarniot kyseenalaistavat ajatuksen siitä, että heidän tulonsa paikkakunnalle uhkaisi terveydenhuoltoa tai levittäisi virusta. Heillä on mahdollisuus viettää mökillä aikaa useita viikkoja käymättä muualla. Talossa on kolme pakastinta ruokaa varten. Mökille Aarniot menevät omalla autolla, ja heillä molemmilla on ajokortit.

Mökillä sosiaalisille kontakteille ei oikein voi edes vahingossa altistua.

”Kolme kilometriä on lähimpään taloon. Kesäaikaan saatetaan joskus käydä perunoita hakemassa. Kauppamatka on 55 kilometriä, joten ei siellä huvikseen juosta” Teppo Aarnio kertoo.

Punkaharju on Aarnioille toinen koti. Viime vuodesta he viettivät mökillään 133 päivää.

”Maksan sinne myös aika merkittävää kiinteistöveroa. Tämä puoli asiasta kelpaa kaupungille kyllä”, Teppo Aarnio sanoo.

Espoolaiset Marja ja Teppo Aarnio haluaisivat lähteä mökilleen Savonlinnaan, mutta Uudenmaaan sulku estää lähdön. Kuva: Kimmo Räisänen

Jos pariskunnasta jommalle kummalle ilmestyisi koronaviruksen oireita, Aarniot eivät aikoisi käyttää Savonlinnan palveluja, vaan ajaisivat takaisin Espooseen. Hengenvaarallisessa tilanteessa se ei tietenkään olisi mahdollista. Aarniot kuuluvat yli 70-vuotiaina riskiryhmään.

Savonlinna kuuluu Itä-Savon sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiiri on tähän mennessä raportoinut yhdestä koronavirustartunnasta, mutta määrä saattaa olla isompi.

Aarniot ovat mökkeilleet Punkaharjulla 45 vuotta.

”En ole käyttänyt paikallista terveydenhuoltoa kertaakaan. Vaimo on käynyt kerran huuhtomassa korvat”, Teppo Aarnio kertoo.