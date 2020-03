Kallion lukio perustaa verkossa toimivan runokioskin. Kioskista saa ensi tiistaista alkaen tilata runon tilauslomakkeella.

Runoja tehdään mittatilaustyönä, kertoo hankkeen aloittanut Kallion lukion entinen opiskelija Maija Alander. Kirjoittajiksi ovat lupautuneet sekä nykyiset että entiset Kallion lukion opiskelijat.

Alander toivoo runokioskiin paljon tilauksia ja mahdollisimman eri-ikäisiltä ja erilaisilta ihmisiltä erilaisilla teemoilla. Runojen aiheet saavat olla mitä vaan, myös hyvin arkisia. Alander toivookin tilauskonseptin madaltavan kynnystä ryhtyä runojen harrastajaksi.

”Runon kohdalla usein mietitään osataanko niitä lukea oikein. Tämä tilauskonsepti avaa toivottavasti runoa enemmän siitä näkökulmasta, että runo voikin olla tosi arkinen eikä tarvita osaamista.”

Runon voi siis tilata mistä tahansa haluamastaan aiheesta. Sen voi tilata ilmaiseksi joko lahjaksi tai itselleen.

Myös koronaviruksesta voi tilata runon, Alander lupaa.

”Saa siitäkin pyytää, emme yritä sysiä sitä pois, mutta haluan korostaa, että runon voi tilata ihan mistä tahansa. Ehkä koronavirukseenkin voi löytyä runouden kautta uusi näkökulma.”

Alander toivoo, että tilausrunojen avulla ihmiset saisivat ahdistavina ja pelottavina aikoina kevyemmän näkökulman asioihin.

”Kun kaikki on sekaisin ja ihmiset peloissaan ja yksin niin kevyempi näkökulma asioihin olisi virkistävää. Tämän avulla voi myös löytää runouden spontaanisti arkisten asioiden kautta.”

Mukaan runokioskiin kirjoittajaksi on lähtenyt yhteensä 60 Kallion lukion entistä ja nykyistä opiskelijaa. Mukana kirjoittajissa on entisiä lukiolaisia ja nykyisiä tunnettuja ammattikirjailijoita sekä nykyisiäkin opiskelijoita. Tilaaja ei tiedä kuka hänen runonsa on kirjoittanut.

”Mielestäni se on kiva ajatus, että lukija ei tiedä kuka runon on kirjoittanut, tunnettu ammattikirjoittaja vai 16-vuotias lukiolainen. Se sopii myös tilanteeseen, olemme tässä yhdessä. Nykyaika on myös taiteen aloilla aika henkilöytynyttä, siksi on myös kiva ajatus tämä anonymiteetti.”

Jos runoilla riittää tilaajia, saattaa runokioski jatkaa toimintaansa myös ensi viikon jälkeen.

Kallion lukion opiskelijat ovat aiemmin olleet vahvasti esillä muun muassa kirjamessuilla, missä koulun kirjallisen ja puheilmaisun kurssilaisilla on perinteisesti ollut oma KirjaKallio-lava.

Runokioski aloittaa toimintansa tiistaina 31. päivä maaliskuuta. Lomake aukeaa silloin.

Runoja voi tilata tilauslomakkeella runokioskin Facebook-sivuilla tai Instagramissa. Runo pyritään lähettämään tilaajalle tilauksesta seuraavana arkipäivänä. Palvelu on maksuton.