Kaupunkisuunnittelu

Helsingin perinteikkään koillisen kaupunginosan Malmin asemanseutu ja keskusta kokevat näyttävän kasvojenkohotuksen, jos kaupungin uusimmat suunnitelmat toteutuvat.

Kaupunkiympäristö­lautakunnalle esitelty hanke on viralliselta asianimeltään Malmin keskustavisio. Siinä katse käännetään pitkään suunnitellusta Malmin lentokentän alueesta kohti nykyistä asutusta.

Suunnitelma koskee sekä Malmin tulevaisuutta että tapaa, jolla suunnittelua on viety eteenpäin. Toteutuksen on mahdollistanut se, että Malmi on nähty kaupungin hallinnossa ja poliittisten päättäjien keskuudessa erityisen tärkeänä paikkana kehittää.

”Suunnitellaan maankäytön kokonaisuutta jo ennen kuin lähdetään tekemään asemakaavaa. On tehty normaalia laajempi malli, joustava visiopaketti, jossa on osallistettu eri osapuolet mukaan”, Antti Mentula Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta sanoo.

Mentula painottaa erikseen Malmin asukkaiden osallistamista suunnittelussa. Kaupungin järjestämän verkkokarttakyselyn yhteydessä oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan niin kutsuttuun ”sparrausryhmään”. Halukkaita ilmoittautui 80, joista valittiin 15.

”Asukkaista koottiin porukka, joka sukupuoli-, ikä- ja ammattitaustoiltaan vastasi mahdollisimman hyvin alueen asukasjakaumaa. Ryhmän ajatusten perusteella huomattiin, ettei ollut lähtökohtaista ristiriitaa sen välillä, mitä asukkaat haluavat ja mitä kaupunki haluaa”, Mentula sanoo.

Arkkitehti Antti Mentula on johtanut kaupungin omana työnä valmistunutta projektia vuodesta 2018. Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän ”Malmin keskustavisio – uudistumisen polkuja” -projektin lopputulema on kattavasti esillä myös verkossa.

”On koottu yhteen pakettiin asuminen, työpaikat, palvelut, joukkoliikenne, vehreys, ilmastoviisaat ratkaisut . . .”, Mentula luettelee palasia, joista Malmin tulevaisuus rakentuu.

”On alusta lähtien katsottu suunnittelun ja rakentamisen eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa yhdessä, mitä kaikkea Malmilla voisi olla, mitkä ratkaisut voisivat olla mahdollisia ja mitkä niistä näyttäisivät toimivan hyvin yhteen.”

Ei ole ihme, että Helsingin ”tahtotila Malmin suhteen on vahva”, kuten Mentula asian ilmaisee. Malmin lentokentän alueelle rakennetaan nykytiedon mukaan asunnot 25 000:lle ja työpaikat 2 000 ihmiselle.

Lentokentän alueesta tulee Malmin keskustalle alisteinen. Tulevat lentokentän alueen asukkaat saavat ”omat palvelut” asuinalueelleen, isommat palvelut haetaan Malmin keskustasta.

Havainnekuva ilmasta käsin näyttää, miltä Malmin asemanseudulle ja keskustaan on suunniteltu lisärakentamista. Kuva: Voima Graphics Oy

Ydin-Malmilla asuu noin 15 000 ihmistä. Kun mukaan otetaan Ala- ja Ylä-Malmin lisäksi kaupunginosaan virallisesti kuuluvat Pihlajamäki, Tattariharju, lentokenttä ja Pihlajisto, yhteenlaskettu väkiluku on jo nyt noin 25 000.

Malmista on siis muodostumassa väkiluvultaan keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoinen, 50 000 helsinkiläisen kaupunginosa.

Lentokentän alueen rakentaminen ei ole ainoa asia, joka on houkuttanut ja pakottanut tekemään Malmin keskustan suunnittelusta itseään laajemman pilotin. Mallia voidaan käyttää myös muiden vanhaa, nykyistä ja uutta rakennuskantaa sekä liikennettä ja luontoa yhteen sovittavilla alueilla.

Lähtökohdat ovat vastaavia kehitettäessä luoteisen Kannelmäki-Malminkartanon ja itäisen Kontula-Mellumäen tulevaisuutta, jotka ovat Malmin tapaan kaupungin määrittämiä kaupunkiuudistusalueita.

Malmi sijaitsee pääradan ja yhdessä Kannelmäki-Malminkartanon alueen kanssa lentoaseman lähiradan sekä Kontula-Mellunmäki-metroradan varrella.

Kun Jokeri-pikaraitiotie ja kaksi muuta suunniteltua etelä-pohjois-suuntaista pikaraitiotietä valmistuvat yhdistämään kantakaupungin ja länsi- sekä koillis-Helsingin, ja jos rakenteilla olevaa Jokeri-rataa pohjoisempi ”Jokeri 2” mahdollisesti aikanaan valmistuu, pääkaupungin joukkoliikenneverkosto alkaa olla kattava.

Malmin keskustasuunnitelmassa Vilppulantien ja Kirkonkyläntien vanhaa ja uutta rakennuskantaa halkovan pikaraitiotien varsille on sijoitettu auto- ja kevyen liikenteen väylät. Kuva: Voima Graphics Oy

Kehä I, Itäväylä sekä Hämeenlinnanväylä mukaan lukien mainitut Helsingin osa-alueet sijaitsevat merkittävien liikenteen ja etenkin joukkoliikenteen väylien risteyskohdissa.

Malmin keskustasta on siis suunniteltu paitsi kaupunginosan itsensä myös koko Helsingin koillista keskustaa. Kaikille kolmelle mainitulle uudistusalueelle kaavaillaan merkittäviä kehittäviä toimenpiteitä.

Helsingin kaupungin päättäjien Malmia koskevasta myönteisestä tahtotilasta konkreettisena näyttönä voitaneen pitää Helsingin kaupunginhallituksen suunnitteluprojektille myöntämää poikkeuksellista resursointia, 160 000 euron erillisrahoitusta.

Se on mahdollistanut eri kaupungin toimialojen ja kaupunkilaisten varhaisen ja laaja-alaisen Malmin nykyisen alueen tarkastelun ja tulevaisuuden suunnittelun.

Longinojan ympärille on suunniteltu asumista ja palveluja. Kuva: Voima Graphics Oy

Helsingin rakentamisen strategiassa painottuu tiivistävä rakentaminen. Malmin keskustan ja mainittujen kahden muun osa-alueen rakentamisessa on kyse juuri siitä: on pyritty yhdistämään urbaani ja luonto.

Kumpaakin on Mentulan mukaan tulossa Malmille lisää.

”Vehreyden lisääminen ei tarkoita, että ei voi rakentaa lisää asumista. Olemme pyrkineet synnyttämään ilmastoviisaita ratkaisuja”, hän sanoo.

”Suunnitelman ’kehikko’ antaa hyvät mahdollisuudet tehdä maankäytön ratkaisuja, joille asemakaavavaihe olisi liian myöhäinen. Nyt meillä on mahdollisuus saada monet isot palaset loksahtamaan yhteen.”