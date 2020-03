Pysyvätkö koulut suljettuina vielä 13. huhtikuuta jälkeenkin? Hallitus neuvottelee parhaillaan rajoitusten jatkamisesta.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja Liisa Pohjolainen kertoo, että kaupunki on varautunut siihen, että koko kevätlukukausi jatketaan etäkoulua.

Pohjolaisen mielestä yksi tärkeimpiä asioita koronatilanteen koulunkäyntiin liittyen on se, miten peruskoulunsa päättävien 9-luokkalaisten arviointi tehdään.

”Tämä on asia, johon toivomme kansallisia ohjeita Opetushallitukselta. Muidenkin kevätarviointi on tärkeä asia, mutta 9-luokkalaisten kohdalla se on erityisen tärkeää, koska he hakevat todistuksella jatko-opintoihin, ja muut voivat myöhemmin saada vielä vaikkapa tukiopetusta”, Pohjolainen sanoo.

Toinen asia, johon etäopetustilanteen mahdollisesti pitkittyessä Pohjolaisen mielestä on kiinnitettävä huomiota, on syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden kartoittaminen ja koulunkäynnin turvaaminen.

”Meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki oppilaat pysyvät mukana, myös haavoittuvassa asemassa olevat perheet.”

”Jos oppilaaseen ei useisiin päiviin saa yhteyttä, niin sitten täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus.”

Pohjolaisen mukaan tästä on lähdössä Helsingin kouluihin rehtoreille ohjeistus, jonka mukaan oppilaisiin pitää jonkun koulun henkilökunnasta saada yhteys päivittäin ja jos ei saa, niin miten sitten toimitaan.

Oppilaaseen koulusta yhteyttä pitävä henkilö voi olla opettaja, mutta myös esimerkiksi kuraattori, psykologi tai kouluvalmentaja.

”Jos nämäkään eivät useisiin päiviin saa yhteyttä, niin sitten täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus”, Pohjolainen sanoo.

Lastensuojeluilmoitusta ei kuitenkaan tehdä heti, vaan jos esimerkiksi opettaja ei saa yhteyttä oppilaaseen tai vanhempaan, niin koululta yrittää ensin joku muu. Tällä on tarkoitus suojella myös opettajia ylikuormittamiselta tilanteessa, jossa opetus ja yhteydenpito on siirtynyt kokonaan etäyhteyksillä hoidettavaksi. Jos näinkään ei saada yhteyttä, sitten pyydetään avuksi lastensuojelu.

Pohjolaisen arvio tässä vaiheessa on, että koulujen kiinnipitämistä pitkitetään vielä 13. huhtikuuta jälkeenkin.

”Toistaiseksi on lähdetty siitä, että elokuussa alkaa koulu normaalisti.”

Sitä ei vielä ole juuri pohdittu, että olisiko syytä aikaistaa syyslukukauden aloitusta, jos kouluissa ei enää tänä keväänä lähiopetusta anneta.

”Toistaiseksi on lähdetty siitä, että elokuussa alkaa koulu normaalisti. Kun ajattelee opettajia nyt, niin tuntuisi siltä, että tämän tilanteen ei ryhdyttäisi lomia lyhentämään, mutta tätä ei ole erityisesti pohdittu”, Pohjolainen sanoo.

”Olemme keskittyneet enemmän nykytilanteeseen. Jos etäopetustilanne jatkuu, tarkoituksenamme on saada sitä tasalaatuisemmaksi ja sellaiseksi, että se ei kuormittaisi liikaa vanhempia.”

Pohjolainen muistuttaa myös, että jos joltain peruskoululaiselta puuttuu tietokone, sen voi saada käyttöön koululta.