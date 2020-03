Helsingin Käpylässä sijaitsevan ravintola Saurahuoneen ravintoloitsija, yrittäjä Johanna Sauramäki valmisti maanantaina aamupäivällä lounasta. Asiakkaat noutaisivat annokset keskipäivällä kello 12–13.

”Tällä viikolla on joka päivä keittoa, salaattia ja leipomaani leipää. Vegaania kasvisborssia, tavallista borssia”, Sauramäki luettelee tarjontaa. Tilauksia oli maanantaina aamupäivällä tullut kymmenkunta.

Koronavirusepidemia on pakottanut Sauramäen kuten suuren osan muistakin ravintoloitsijoista kehittämään uusia toimintamalleja, lähinnä take away -ulosmyyntiä. Yrittäjän on silti ollut pakko lomauttaa henkilökuntaa.

Vaikka Käpylän viidakkorumpu on tehokas ja ihmiset tuntevat paljolti toisensa, tieto Saurahuoneen kotiin noudettavista annoksista on Sauramäen arvion mukaan vasta heräämässä.

Kyltti Saurahuone-kahvilan edessä Käpylässä kertoo take away -aukioloajoista. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Menestystä viime lauantaina aloitetulla uudella konseptilla oli heti alkuunsa: ”Lauantaina ja sunnuntaina oli take away -brunssi. Se oli ihan törkeän suosittu”, Sauramäki sanoo.

”Täällä [Käpylässä] asuu paljon muusikoita ja taiteilijoita, jotka ovat tykänneet istua meillä. Nyt ei tietysti ole kotia sellaiselle toiminnalle.”

Toimintamallinsa on joutunut muuttamaan myös Torpparinmäessä sijaitseva Keittiö & Baari Kulma. Ravintoloitsija Kosti Miinalainen kertoo ruokaa tarjoavan iltaravintolan myyvän nyt päivälounaita.

”Viime torstaina vaihdoimme koko konseptimme. Aiemmin avasimme kello 16 ja olimme iltaravintola, jonne tullaan syömään. Nyt tarjoamme noutoruokaa kello 11–19”, Miinalainen sanoo.

Heli Vuorela valmisti pasta-annoksia mukaan otettaviksi Kulma-ravintolassa Torpparinmäessä maanantaina lounasaikaan. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Miinalaisella on toisaalla myös tilauspohjalta toimiva ravintola. Se, mitä siellä tapahtui, herätti lukemaan merkkejä jo ennen valtakunnallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta.

”Maaliskuussa asiakkaat peruivat kaikki huhti–toukokuun tapahtumat. Nähtiin siellä, mitä tästä seuraa. Kun määräys ravintoloista tuli, olimme jo prosessoineet tätä meidän juttua”, Miinalainen sanoo.

”Muutos noutoruokaan kävi meiltä sitten aika nopeasti. Mutta se yllätti, kuinka paljon sitä tarvittiin.”

Kulman yrittäjä Kosti Miinalainen toteaa, että Torpparinmäessä ja sen naapurikaupunginosissa asukkaiden keski-ikä on verrattain alhainen. Se viittaa siihen, että alueella on paljon lapsiperheitä.

”Normaalisti ihmiset käyvät töissä Helsingin keskustassa. Iltaisin he tulevat syömään meille. Nyt kun kaikki nämä 20 000 tekevät töitä kotoa käsin, he hakevat meiltä lounasta”, Miinalainen sanoo.

”Ihmisillä on kädet täynnä, kun he tekevät etätöitä ja ohjaavat lastensa koulutöitä, ja samalla pitäisi vielä ruokahuolto järjestää. Me autamme heitä siinä.”

Omakotitaloalueella Torpparinmäessä sijaitsevan ravintola Kulman ovessa kerrotaan aukioloajoista, joina ruokaa voi. noutaa mukaan. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Kulman noutoruoka tilataan puhelimitse. Turvatoimena ravintoloitsija antaa noutoajan siten, että samalla kymmenminuuttisella on korkeintaan kolme noutoa. Miinalaisen mukaan yhden ruuan suosio on kaksinkertaistunut noutoaikana normaalista.

”Perjantaina kun työviikko oli ohi, meni pitsaa ja hampurilaisia. Se oli hurja piikki, jota me ei ollut etukäteen tajuttu. Pitsojen määrä tuplaantui 50:stä sataan”, Miinalainen sanoo.

”Pitsauuniani ei ollut suunniteltu tähän. Olen nyt ostamassa isompaa, käytettyä uunia.”

Käpylän Saurahuoneen myynti- ja noutotila on eristetty toisistaan, eikä tavanomaisiin ravintola- ja kahvilatiloihin pääse. Henkilökunta ja asiakkaat ovat etäällä toisistaan. Paikkoja desinfioidaan ahkerasti. Sisään pääsee noutamaan yksin tai pariskunnat kaksin. Ulkosalla on pöytä, jossa voi odotella.

Johanna Sauramäen yrittäjäprofiili on laaja: kahvilan ja ravintolan sekä ateriapalvelun pyörittämisen lisäksi hän harjoittaa graafista suunnittelua, ja hänen musiikkiagentuurinsa vie muusikkoja maailmalle.

”Kun melkein kaikki toimintani perustuu tapahtumille, kaikki romahti”, Sauramäki kertoo.

”Laitetaanko normimaitoa?” puhelinhaastattelun taustalta kuuluu. Kahvilanakin toimineesta Saurahuoneesta saa myös kahvia. Koronaviruksen aikana sekin myydään mukaan.

Johanna Sauramäki valmisteli maanantaina mukaan otettavia annoksia valmiiksi asiakkaille Saurahuone-kahvilassa Käpylässä. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Yhdeksästä kolmeen iltapäivällä myyn lattea, pullaa, kakkua. Minulla on [alkoholin] ulosmyyntilupa, ja asiakkaat ostavat erikoisoluita, suomalaisten pienpanimoiden oluita ja siidereitä.”

Sauramäki arvelee, että käpyläläiset ovat hakeneet oluita tukeakseen paikallista yrittäjää.

”Jengi on myös tosi paljon ostanut lahjakortteja. Ne ovat olleet rahassa isojakin. Jengi selvästi tukee.”

Tukemishalun on havainnut myös Kulman Kosti Miinalainen. ”Korttelibistro”, kuten Miinalainen ravintolaansa kutsuu, sijaitsee omakotitalovaltaisella alueella, ja asiakkaat tulevat Torpparinmäen lisäksi paljolti Pakilasta ja Paloheinästä.

”Selvästi ihmiset ajattelevat, että support your local, kannata paikallista! Heillä on sellainen tahto, että kun syksy koittaa, täällä on vielä sellainen kohde, jonne mennä perheen kanssa syömään.”