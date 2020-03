Koulu siirtyi koteihin. HS kysyi lukijoilta, miten opiskelu on sujunut. Lasten, vanhempien ja opettajien vastauksista piirtyy kuva vaativasta ajasta.

Julkaistu: 2:00

”Kotikoulu on aika outoa, aika helppoa, ja se aikoo mennä tosi hulluksi, mutta se on ihan kivaa.”

Näin kuvailee etäopiskelua Helsingin Lauttasaaressa asuva neljäsluokkalainen Sarah Shepstone.

HS pyysi viime viikolla lukijoita lähettämään terveisiä etäkouluista. Vastauksia tuli fiksuilta koululaisilta ja opiskelijoilta tulvimalla, ja lukuisat niistä olivat sävyltään yhtä valoisia kuin Sarah Shepstonen viesti.

Sarah Shepstone lukee perheen Töpö-hamsterille saksaa. Sarah ja hänen siskonsa Julia saavat apua saksanopiskeluun myös mummiltaan videoyhteyden kautta. Kuva: Sini Shepstone

Vanhempien kokemukset tiivistää parhaiten tämä kuvaus etäopetuksesta: ”Kaaos, joka toimii.” Opettajat saavat kehuja.

Opettajat taas kehuvat oppilaitaan, mutta moni kertoo myös uupumuksesta ja huolesta.

Vaikuttaa siltä, että etäopetus sujuu yleisesti paremmin kuin kukaan olisi ennakkoon kuvitellut, mutta osa koululaisista on suuressa vaarassa pudota oppivien joukosta.

Joissain kouluissa lapset ja nuoret olivat jo valmiiksi tottuneet käyttämään digitaalisia oppimisympäristöjä henkilökohtaiseen käyttöön jaetuilla välineillään. Toisilla luokilla opettajat joutuivat taikomaan digiloikan vauhdilla tyhjästä.

Siinä, millaisin keinoin opetus nyt tapahtuu, on siis valtavia eroja.

Kaisaniemen ala-asteen tanssiluokalla opiskeleva Otso Lehikoinen harjoittelee esitystä. Alkuperäiset suunnitelmat on peruttu, mutta esitys aiotaan silti toteuttaa videoproduktiona. Kuva: Mirjami Lehikoinen

Töölön ala-astetta käyvä viidesluokkalainen Karin Bruin tekee historian läksyä katsomalla Yle Areenasta dokumenttia Gizan pyramidista. Kuva: Sini Castrén

Toiset opettajat pitävät oppitunnin samaan aikaan kuin se lukujärjestyksessä lukee. Välineenä käytetään samantyyppisiä videoyhteyksiä, joilla aikuiset etätyöläiset pitävät kokouksiaan. Nuorille on myös perustettu keskusteluryhmiä sekä tehtävien tekoon että yhdessäoloon.

Tyypillisempää on kuitenkin, että opettaja jakaa tehtäviä yksin tehtäväksi. Materiaaliksi tarjotaan kirjojen lisäksi sisältöjä verkosta. Tehtäviä tallennetaan verkkoon tai niistä lähetetään kuva opettajalle. Opettajat kirjoittavat palautetta joka päivä tai soittavat lapsille. Harvinaisempi tapa on käydä opittua läpi videoyhteyden avulla muutama lapsi kerrallaan.

Neljäsluokkalainen Riikaleena Hirvijärvi opiskeli kotona kierrätystä. Syntyi näin hieno asu. Kuva: Inka Hirvijärvi

”On todella kekseliäitä tehtäviä. Piti rakentaa asumus jollekin olennolle, toteutustapa vapaa. Viikonlopun uskonnon läksynä oli tehdä kaksi hyvän mielen tekoa”, luettelee vantaalainen Mervi Eriksson kymmenvuotiaan lapsensa tehtäviä.

”Suuri kiitos opettajille – he tekevät upeaa työtä etänä. Pelisilmää tarvitaan rytmityksessä, ja motivointi on avainasemassa. Liikuntatehtävät olen pitkälti soveltanut mieleisekseni hyötyliikunnaksi”, kertoo puolestaan kahden alakoululaisen isä Antti Rautava.

Antti Rautava kehuu poikiensa Emilin ja Juliuksen etätehtäviä, jotka tehdään aina aamulla kuten koulusta on annettu ohjeeksi. Liikunnassa isä sen sijaan soveltaa ja opettaa pojilleen hyödyllisiä taitoja. Kuva: Antti Rautava

Tällaisia kiitoksia tuli vanhemmilta todella paljon. Muutamassa viestissä sen sijaan kerrotaan, että opetus on valunut täysin vanhemman vastuulle.

Opettaja ei ole oikeastaan muuten yhteydessä kuin antaessaan tehtäviä, ja ne ovat pienelläkin lapsella epämääräisiä, esimerkiksi ”opettele itsenäisesti, mikä on englannin kielen objekti”. Näin huono tilanne on kuitenkin vastausten perusteella poikkeuksellinen.

Lapset ja nuoret kertovat viesteissään ikävöivänsä ystäviään, mutta etäopetuksessa on hyvätkin puolensa.

Monet kertovat nukkuvansa hivenen pidempään aamuisin, vaikka koulu alkaisikin samaan aikaan kuin ennen. Aikaa on enemmän ja stressiä vähemmän. Siitä huolimatta, että harrastuksetkin pyörisivät etänä.

Yhdeksänvuotias vantaalainen Elli Koski on tehnyt itse oman lukujärjestyksensä ja tekee tehtävät aina aamupäivisin. Tässä hän opiskelee yhdessä Elsa Kurjen kanssa. Kuva: Silja Koski

”On vähän tylsää, kun ei näe kavereita, mutta sentään saan heihin yhteyden puhelimella. Minun Tiina-openi on ihana, sillä hän kehuu ja kannustaa, vaikka hänellä itsellään on kauheasti tekemistä”, kertoo 11-vuotias Karen Pomell.

11-vuotias etäkoululainen Karen Pomell kertoo saavansa apua opettajaltaan ja kotona olevalta isältään. Etäkoulu tuntuu siksi hänestä helpolta. Kuva: Wilma Pomell

Hänestä on myös hauskaa, kun kerrankin saa nähdä, mitä perheen lemmikit touhuavat päivän aikana.

”Koulunkäynti kotona on mielestäni rentoa ja hauskaa. Nyt on aikaa lukemiseen. Olen lukenut tänä vuonna vasta 44 kirjaa”, kertoo 9-vuotias Pihla Saraja.

Hän opiskelee paljon videoyhteyden kautta, eikä opettajaäidin kuulemma tarvitse kotona juuri auttaa tehtävissä.

Nuorista vastanneista moni sanoi ulkoilevansa ja liikkuvansa jopa enemmän kuin normaalisti, siis yksin tai perheen kanssa. Osan mielestä etänä voi perehtyä asioihin syvällisemmin.

”Minulla on ollut hieman vaikeaa haastavimmissa aineissa, kuten fysiikassa ja kemiassa, kun ei voi kysyä opettajalta kesken luentoa aina, kun jotain tulee mieleen. Toisaalta, kun tekee tehtäviä ja täytyy pohtia yksin, niin sisäistää asian paremmin”, miettii espoolainen lukiolainen Shadi Fahandezh.

Hän arvelee myös, että etänä keskittyminen on helpompaa. Rentoa yhdessäoloa muiden kanssa hän kaipaa. Monet nuoret keksivät tähän uusia korvikkeita: yksi teini-ikäisten porukka esimerkiksi katsoo välituntisin Temptation islandia ja muuta tosi-tv:tä niin, että kaikilla on videoyhteys Zoom auki.

Opettajista monet tekevät pitkiä päiviä. Se uuvuttaa. Osa joutuu yhdistelemään etätyötä ja lähiopetusta tai huolehtii samalla omista pienistä lapsistaan.

Kouvolassa asuvan ekaluokkalaisen Milla Salon ympäristöopin tehtävä oli etsiä ulkoa muotoja kuten ympyrä, nelikulmio ja kolmio. Hän löysi ulkoa lisäksi numeron neljä. Kuva: Laura Salo

Esimerkiksi Sibelius-lukion psykologian opettaja Minka Kallio sanoo tehneensä 12-tuntisia päiviä ja saaneensa paljon apua kollegoiltaan.

”Olen kokenut valtavan onnistumisen tunteen tämän raadannan päätteeksi. Olen saanut mielestäni kasaan kurssit, joilla voin turvallisin mielin edetä.”

Kallio kantaa huolta lukiolaisten psyyken kestävyydestä erossa ystävistään. Siitä huolimatta, että oppilaat saavat kehuja kekseliäisyydestään ja toisistaan välittämisestä. Nuoret hoksasivat myös konstin saada seuraa liikkuessaan: opettajan koirasta Woitosta on tullut hyvin suosittu.

”Opiskelijat ovat ottaneet minuun yhteyttä, että voiko Woitto lähteä heidän kanssaan ulos, luontoretkelle tai kaupunkikävelylle. Täällä etätöiden ohella jakelen ulkoilutusaikoja”, Kallio sanoo.

Sibelius-lukiossa opettavan Minka Kallion Woitto-koira on etäkouluaikanakin suosittu. Lukiolaiset pyytävät häntä ulkoiluseurakseen niin paljon, että opettaja on organisoinut vuorojärjestelmän koulukoiran tapaamiseen. Kuva: Minka Kallio

Opettajillakin on ikävä oppilaitaan.

”Kaipaan sitä, että voimme puhua oppilaiden kanssa vapaasti. Luokassa syntyy niin paljon tilannekomiikkaa, kun on 26 erilaista persoonaa kuten minulla”, kuvailee espoolainen Satu Kivinen.

Onneksi etänäkin voi tehdä paljon. Kivisen kuutosluokkalaiset esimerkiksi ulkoilevat yhtä aikaa ja juttelevat samalla, jokainen eri paikassa.

Kaikille etäopetus ei sovi yhtä hyvin.

”Toiminnanohjauksen vaikeuksista kärsivä putoaa koulunkäynnistä täysin”, kirjoittaa äiti, joka pelkää lapseltaan lukion jäävän nyt kesken.

Erityiseen tukeen oikeutetuthan voivat yhä saada lähiopetustakin peruskouluissa. Monissa kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi erityisopettajat ovat tavattavissa etäyhteyden kautta koko ajan tai ottavat tiheään oppilaisiin yhteyttä.

Kaikkialla tällaisia ratkaisuja ei ole, eikä kaikilla normaalisti koulussa hyvin pärjäävilläkään ole vielä mahdollisuuksia edetä omin päin.

”Erityisesti erityisen ja tehostetun tuen yläkoululaiset tarvitsisivat nyt jonkin vapaudu vankilasta -kortin. Lupauksen siitä, että kunta maksaa kesäkoulun tai että henkilökohtaista tukiopetusta saa myöhemmin”, huokaa Sinikka Pietilä.

Seitsemänvuotiaan erityistä tukea tarvitsevan äiti sanoo, että hänen lapsensa opettaminen nielaisee äidiltä koko päivän, vaikka kuinka edettäisiin kuvitetun päiväjärjestyksen mukaan järjestelmällisesti.

”Lapseni tarvitsee kaikkeen tekemiseen aikuisen vierelleen jatkuvasti, hän ei pysty keskittymään piirtämään yhtäkään kirjainta ilman tukea.”

Sitten ovat ne lapset, joiden voinnista ei tiedetä. Muutama opettaja kuvailee tällaista tilannetta: Wilma-viesteihin tai soittoihin ei tule vastausta, eikä lapsi palauta saamiaan tehtäviä.

HS:n kyselyyn tällaiset perheet eivät ole vastanneet. Vastauksia tulee vain vanhemmilta, jotka ovat kiinnostuneita lapsensa opiskelusta ja yrittävät auttaa niin paljon kuin pystyvät.

Oka Morikawa auttaa tokaluokkalaista lastaan Teo Morikawaa, kun koulu alkaa etäoppitunnilla. Tunnin jälkeen ohjelmassa on tehtäviä ja ulkoilua, mutta Teo toivoisi enemmän etäoppitunteja. Niillä kun näkee sekä opettajaa että kavereita. Kuva: Anu Morikawa

Tsemppaamalla selvitään vaikeammistakin tehtävistä. Viidesluokkalainen Aleksi Kouri tekee tehtäviä, vierellä äiti Laura Kouri.

Monet perheet kuvailevat, että on ilo saada viettää tavallista enemmän aikaa lapsensa kanssa. Vanhempi myös hahmottaa entistä paremmin, missä lapsi on vahva ja missä hän tarvitsisi enemmän harjoitusta.

Etäkoulu aiheuttaa myös stressiä, kun pitäisi tehdä täysipäiväisesti töitä poissa kotoa ja jokainen pikkukoululaisen tehtävä alkaa sanoilla ”tee yhdessä vanhemman kanssa”.

Yleisimmin mainittu selviytymiskeino kaaoksessa on selkeä päiväjärjestys. Niitä onkin nyt kodeissa askarreltu runsaasti.

Helsinkiläisellä Ella Leppäsellä ei ole seinällä ihan perinteistä lukujärjestystä vaan it-alalla yleisesti käytössä oleva kanban-taulu. Ellan isä Tero Leppänen kertoo, että etäopiskelu sujuu tyttäreltä mainiosti. Hän kehuu suomalaista koululaitosta ja kertoo, että liikuntatunnit hoidetaan isän ja tyttären yhteisellä polkujuoksulenkillä. Kuva: Tero Leppänen

Päiväjärjestyksen luominen on kuitenkin haastavampi rasti silloin, kun saman koululaisen eri opettajat toimivat kovin eri tavoin ja antavat ohjeita eri aikaan. Tai kun tekniikka ei toimikaan. Tai kun perheessä pitää sovittaa yhteen hyvin monen koululaisen tai pikkusisaruksen päiväohjelmat ja vanhempien työt tai opiskelu.

Kolmen peruskoululaisen, lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan itsekin opiskeleva äiti Tiina Harvia kuvaa, että eniten on ikävä koulun keittäjää. Lounashetki osuu perheenjäsenillä kaikilla eri kohtaan päivää. Toisaalta perheen kakkosluokkalaiselle kuopukselle annettu ohje on auttanut kaikkien muidenkin perheenjäsenten jaksamista: päivä aloitetaan ”koulumatkalla”.

”Koulumatka virkistää kummasti, vaikka se päättyisi sinne, mistä alkoikin ”

Ulkoilu tai muu liikunta on monessa perheessä tapa vaihtaa vapaalle.

Toiset vanhemmat venyttävät omaa etätyöpäiväänsä, vuorottelevat toisen vanhemman kanssa tai tekevät töitä öisin. Se väsyttää.

Espoolaisella Niemisen perheellä kuvio on poikkeuksellinen vielä sillä tavalla, että etäkoululaisten teknisiä murheita selvittää perheen isä, joka ei itse voi olla kotona. Hän on nimittäin leukemiaan liittyvien kantasoluhoitojen vuoksi sairaalassa eikä saa tavata perhettään kasvokkain viikkoihin.

Pasi Nieminen on etäopetuksessa olevien lastensa tukena teknisissä asioista, vaikka hän on itse sairaalassa. Kuva: Pasi Nieminen

Elli ja Fanny Nieminen tekevät koulutehtäviä.

”Edes hengenvaarallinen syöpä ei pelasta vanhempia lasten etäkoulun pyörittämisestä”, Pasi Nieminen kirjoittaa, mutta lisää perään hymiön.

Kotona koulumestarina on myös perheen äiti, joka haluaa antaa täyden kympin myös tyttärien käymälle Lintulaakson koululle. Useimmin toistuva sana Niemisen viestissä on kuitenkin ”vaativa”. Sitä tämä on opettajille ja vanhemmille ja kaikkein eniten koululaisille, joilta vaaditaan huikeita taitoja.

”Mihin nämä nuoret pystyvätkään, kun he menevät 10–15 vuoden päästä työelämään”, miettii isä sairaalasta.

11-vuotias Alisa Mielonen pitää pienen tauon Leevi-koiran kanssa. Alisan äiti Salla Mielonen sanoo, että tutusta päiväjärjestyksestä luopuminen on ollut rankkaa. Kuva: Salla Mielonen